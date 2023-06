PARIS, ON, le 27 juin 2023 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Bryan May, député fédéral de Cambridge, Matthew Rae, adjoint parlementaire au ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario et Will Bouma, député provincial de Brantford--Brant, au nom de l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, ont annoncé aujourd'hui un investissement conjoint de 3 millions de dollars qui financera 49 logements abordables à Paris, près de la ville de Brantford.

Le nouvel immeuble d'appartements de quatre étages compte 49 logements et offrira des logements accessibles exempts d'obstacles. Il comprend des logements spécialement conçus pour les personnes qui vivent une perte sensorielle, comme la basse vision et une perte auditive. L'immeuble d'appartements comprend également des logements locatifs abordables pour les personnes ayant survécu à la violence familiale, les Autochtones et les familles à revenus mixtes. Certains ménages reçoivent également du soutien au loyer et des subventions.

L'immeuble comprendra également des aires communes et des commodités au rez-de-chaussée. Celles-ci comprennent une buanderie, une aire commune et un stationnement de triporteurs et quadriporteurs électriques. Les locataires seront à proximité de commodités comme les transports en commun, des épiceries, des pharmacies, des écoles et des possibilités d'emploi.

Le financement fourni pour ces logements est le suivant :

2,45 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

260 000 $ des gouvernements provincial et fédéral dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement (IPLO)

en matière de logement (IPLO) 340 000 $ du gouvernement provincial par l'entremise du Fonds de secours pour les services sociaux (FSSS)

Les travaux de construction de l'ensemble résidentiel ont débuté au printemps 2023 et devraient être achevés en décembre 2024.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement du Canada investit dans le logement abordable ici, à Paris, et partout au pays. Il permet de créer des emplois et d'améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce aux efforts combinés de nos partenaires, nous pouvons venir en aide aux gens dans le besoin. Ce faisant, nous contribuons au bien-être économique et social de toute la collectivité. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Investir dans le logement abordable, c'est investir dans le bien-être des gens de nos collectivités. Il s'agit également de permettre à plus de personnes d'avoir un logement adapté à leurs besoins afin qu'elles puissent rester dans leur collectivité. Elles vivent dans des logements sûrs en sachant que leur famille et leurs amis peuvent continuer de faire partie de leur vie. Le gouvernement du Canada continue d'agir pour toute la population canadienne grâce à des investissements qui feront une réelle différence dans le quotidien de ces gens. » - Bryan May, député fédéral de Cambridge

« Les politiques de notre gouvernement ont produit des résultats historiques dans la construction plus rapide de logements et la lutte contre l'itinérance. L'accroissement du nombre de logements communautaires, abordables et avec services de soutien est un composant essentiel de notre engagement à construire 1,5 million de logements d'ici 2031. Cet engagement aidera la population ontarienne, surtout la plus vulnérable, à trouver des logements qui répondent à ses besoins et à son budget. » - L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Notre gouvernement demeure déterminé à s'assurer que tout le monde, peu importe son revenu, puisse trouver un chez-soi. Je suis heureux de voir que cet investissement, par l'entremise du FSSS, est mis en œuvre pour créer des logements sûrs et accessibles dans la collectivité de Paris. Il s'agit de l'une des nombreuses façons dont notre gouvernement travaille avec ses partenaires pour mieux répondre aux besoins des personnes vulnérables en Ontario. » - Matthew Rae, adjoint parlementaire au ministre des Affaires municipales et du Logement

« Comme j'ai été conseiller de comté et que je suis maintenant député provincial, je comprends l'importance du logement abordable. Il s'agit d'une autre mesure importante que notre gouvernement met en œuvre pour permettre la construction de 1,5 million de logements. Elle facilite l'accès au logement pour tout le monde et le rend plus abordable. » - Will Bouma, député provincial de Brantford--Brant

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans son budget de 2022, le gouvernement propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL. Cet investissement vise à accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans. Il permettra de donner un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans. Il permettra de donner un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le financement du FNCIL pour cet ensemble résidentiel est la combinaison d'un prêt à faible coût d'une valeur de 6,7 millions de dollars et d'un prêt-subvention de 2,9 millions de dollars.

L' Initiative liée aux priorités en matière de logement de l' Ontario (IPOL) est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires. Elle soutiendra les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements. Elle offrira aussi un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires.

est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires. Elle soutiendra les priorités de l' en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements. Elle offrira aussi un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires. Le gouvernement ontarien a investi 1,2 milliard de dollars en fonds d'urgence par l'entremise du Fonds de secours pour les services sociaux. Ce financement vise à aider les gestionnaires de services municipaux et les personnes responsables de l'administration de programmes autochtones dans certaines de leurs tâches : faire face à la pandémie de COVID-19, créer des solutions de logement à long terme et aider les personnes vulnérables (notamment les personnes en situation d'itinérance ou risquant de s'y retrouver). L' Ontario investit aussi 202 millions de dollars supplémentaires chaque année pour reconnaître l'importance de ce financement à durée limitée. Ce montant est investi dans le Programme de prévention de l'itinérance et le Programme de logement avec services de soutien pour les Autochtones. L'investissement annuel total de l' Ontario s'en trouve porté à près de 700 millions de dollars.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter , Instagram , YouTube , LinkedIn et Facebook .

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au ou suivez-nous sur , , , et . Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca .

. Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

