LONDON, ON, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario, ainsi que la Ville de London, fournissent un financement combiné de plus de 8 millions de dollars pour la construction de 35 logements abordables à London, en Ontario.

L'ensemble résidentiel Joan's Place sera situé au coin des rues Richmond et York. Il offrira 35 nouveaux logements abordables, dont 8 seront entièrement accessibles. On y fournira du soutien pour de jeunes mères et futures mères en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver.

Construit en tenant compte de la durabilité environnementale, l'ensemble permettra de réduire de 73 % les émissions de gaz à effet de serre et de 55 % la consommation d'énergie. L'efficacité énergétique sera abordée de plusieurs façons dans la conception du bâtiment, notamment par l'amélioration de l'isolant, par un éclairage à DEL dans l'ensemble du bâtiment et par l'utilisation de matériaux durables.

La construction de l'ensemble devrait être achevée d'ici l'automne 2024.

Voici les détails du financement de cet ensemble résidentiel :

4 millions de dollars du gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL);

par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL); 3,9 millions de dollars du gouvernement du Canada et de la Province de l' Ontario dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement (IPOL);

et de la Province de l' dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l' en matière de logement (IPOL); 85 745 $ de la Ville de London ;

; 60 000 $ sous forme de financement initial.

Citations :

« L'ensemble résidentiel Joan's Place fournira 35 nouveaux logements abordables dans la ville de London et permettra d'aider à loger des personnes vulnérables. Notre gouvernement travaille en étroite collaboration avec tous les ordres de gouvernement pour veiller à ce que plus de gens au Canada aient un chez-soi sûr et abordable. Cet investissement de 8 millions de dollars n'est qu'une des façons dont nous respectons cet engagement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à l'investissement d'aujourd'hui, nous offrons de nouveaux logements abordables aux personnes qui en ont le plus besoin ici, à London. En travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires afin de créer plus de logements abordables pour les personnes ayant des besoins impérieux de logement, le gouvernement du Canada continue d'obtenir des résultats significatifs pour la population du pays. » - Peter Fragiskatos, député fédéral de London-Centre-Nord

« La Stratégie nationale sur le logement vise à ce que le besoin essentiel qu'est le logement soit comblé pour toutes les personnes au Canada. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui concernant l'investissement de plus de 4 millions de dollars dans Joan's Place, nous créons 35 logements abordables pour soutenir les personnes et les familles ici même, à London. » - Arielle Kayabaga, députée fédérale de London-Ouest

« Je suis très heureux que notre gouvernement soit en mesure d'offrir ce soutien et je suis fier d'entreprendre ce nouveau chapitre en tant que ministre des Affaires municipales et du Logement. Cette annonce montre l'engagement continu de notre gouvernement à aider tous les gens en Ontario à trouver un logement qui répond à leurs besoins uniques. Ces 35 nouveaux logements abordables changeront la vie de jeunes mères et futures mères ainsi que de leurs familles. » - L'honorable Paul Calandra, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'importance qu'accorde continuellement notre gouvernement au soutien des personnes vulnérables à London et partout dans le sud-ouest de l'Ontario. Il veille notamment à ce qu'elles aient accès à des logements sûrs et abordables. Le financement annoncé s'ajoute à l'augmentation de près de 8,5 millions de dollars du financement du Programme de prévention de l'itinérance. Ces fonds ont été fournis à London dans le budget provincial de cette année. Je suis honoré d'assumer ce nouveau rôle de ministre associé du Logement, et je suis impatient de voir les effets positifs qu'auront ces nouveaux logements. » ‒ L'honorable Rob Flack, ministre associé du Logement de l'Ontario et député provincial d'Elgin-Middlesex-London

« Aujourd'hui, nous célébrons l'atteinte d'un autre jalon dans l'obtention de logements sûrs et abordables pour la population de London. Cet ensemble résidentiel fait partie d'une stratégie continue de lutte contre l'itinérance et de promotion de la santé dans notre ville. L'investissement annoncé permettra d'inaugurer 35 logements et ainsi d'offrir aux membres de notre collectivité un chez-soi. » - Josh Morgan, maire de London

« Joan's Place est en développement depuis 7 ans. Les groupes de discussion, la participation communautaire, les dons généreux et le financement de chaque ordre de gouvernement ont, ensemble, contribué à la création d'un modèle de soins unique. Celui-ci comprendra des logements très abordables avec services de soutien et un large éventail de programmes qui aideront les jeunes et les jeunes familles non seulement à trouver un logement, mais aussi à suivre des chemins vers un avenir prospère, sûr et enrichissant. Nous sommes très reconnaissants du financement offert par les gouvernements fédéral et provincial et l'administration municipale qui a contribué à faire de ce projet une réalité. » - Steve Cordes, directeur général, Youth Opportunities Unlimited

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .





est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.





est un programme de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. L'Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement (IPOL) est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,78 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires.

