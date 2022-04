GATINEAU, QC, le 22 avril 2022 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont conclu un accord pour appuyer la conservation et le rétablissement du caribou boréal en Ontario.

Le caribou boréal est une espèce emblématique. Il figure sur la liste des espèces menacées de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du Canada et de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario. Dans le cadre de cet accord de conservation conclu en vertu de l'article 11 de la LEP, les gouvernements du Canada et de l'Ontario collaboreront pour prendre des mesures importantes qui auront des retombées positives sur le caribou et son rétablissement en Ontario.

Ensemble, le Canada et l'Ontario donnent suite à un engagement commun à l'égard de la conservation et du rétablissement du caribou. L'accord s'appuie sur l'actuel programme de conservation du caribou de l'Ontario et le plan d'action fédéral pour le caribou, mettant à profit la collaboration et les investissements dans les activités de surveillance, de production de rapports, de protection, de restauration, de planification, de gestion et d'intendance.

Il comprend des engagements qui portent sur les éléments suivants :

la planification et la mise en œuvre d'activités de restauration de l'habitat;

la hausse de la protection de l'habitat du caribou boréal en misant sur les aires protégées et d'autres mesures de conservation efficaces établies en fonction des secteurs;

l'utilisation d'approches fondées sur des données probantes pour gérer les populations locales autosuffisantes;

la surveillance de la condition actuelle et future de la population et de l'habitat, et la production de rapports sur le sujet;

la collaboration et la mise en œuvre de mesures de conservation éclairées par l'avis d'experts indépendants, de communautés et d'organisations autochtones, et d'intervenants.

Compte tenu de l'importance de la conservation du caribou boréal et de l'intérêt généralisé qu'elle suscite, le Canada et l'Ontario ont tenu plusieurs séances de consultation auprès de communautés autochtones, d'organisations environnementales et d'intervenants de l'industrie, pour recueillir leurs commentaires et en tenir compte dans la version définitive de l'accord de conservation.

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont engagés à investir chacun plus de cinq millions de dollars en 2022-2023 pour soutenir la mise en œuvre de mesures de conservation selon des approches fondées sur des données probantes, y compris sur le savoir traditionnel autochtone. L'accord jouera un rôle clé dans la gestion du rétablissement du caribou de manière à assurer la force des collectivités et des économies locales dans divers autres contextes, comme celui des changements climatiques.

« Le caribou boréal est sans contredit une espèce emblématique. La santé des hardes de caribous boréaux est le reflet de la santé de toute la forêt boréale. Ces espèces menacées font face à un certain nombre de risques qui exigent un plan d'action mûrement réfléchi et ciblé pour assurer leur bien-être à long terme. Il importe que ce travail soit fait correctement; il s'agit d'une première étape en vue de garantir la pérennité des hardes de caribous en Ontario, mais d'autres mesures de conservation et une hausse du financement seront nécessaires à l'avenir afin d'assurer leur rétablissement. Je suis heureux que notre collaboration avec l'Ontario se poursuive, et qu'ensemble, nous protégions cette espèce qui nous est chère, pour les générations actuelles et futures. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous avons conjointement pris un engagement à l'égard de la protection et du rétablissement du caribou boréal en Ontario. Dans le cadre de notre objectif commun de protéger cette espèce emblématique et essentielle et son habitat, notre accord établit un important équilibre entre les réalités sociales et économiques des Ontariens, les industries œuvrant dans le Nord et les autres espèces et écosystèmes touchés. Il me tarde de continuer de travailler en collaboration avec nos collègues fédéraux, les communautés autochtones, l'industrie et les organismes de conservation pour protéger le caribou dès aujourd'hui, pour les générations de demain. »

- L'honorable David Piccini, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

Faits en bref

Le caribou boréal figure sur la liste des espèces menacées de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l' Ontario , et la population de caribous de l' Ontario fait partie de la population nationale de caribous boréaux, qui est désignée comme étant menacée en vertu de la Loi sur les espèces en péril du Canada .

de l' , et la population de caribous de l' fait partie de la population nationale de caribous boréaux, qui est désignée comme étant menacée en vertu de la du . On estime la population de caribous boréaux en Ontario à environ 5 000 individus.

à environ 5 000 individus. En Ontario , le caribou boréal est présent au nord de Sioux Lookout , de Geraldton et de Cochrane ; une population isolée est également présente le long des rives et sur les îles du lac Supérieur.

, le caribou boréal est présent au nord de , de et de ; une population isolée est également présente le long des rives et sur les îles du lac Supérieur. L'article 11 de la Loi sur les espèces en péril du Canada permet au gouvernement fédéral de conclure avec un autre gouvernement, une organisation ou une personne un accord de conservation qui est bénéfique pour une espèce en péril ou qui améliore ses chances de survie à l'état sauvage.

du permet au gouvernement fédéral de conclure avec un autre gouvernement, une organisation ou une personne un accord de conservation qui est bénéfique pour une espèce en péril ou qui améliore ses chances de survie à l'état sauvage. De tels accords doivent prévoir des mesures de conservation en ce qui concerne le suivi de la situation de l'espèce; l'élaboration et la mise en œuvre de programmes d'éducation et de sensibilisation du public; l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de rétablissement, de plans d'action et de plans de gestion; la protection de l'habitat de l'espèce; et la mise sur pied de projets de recherche visant à favoriser le rétablissement de l'espèce.

