WINDSOR, ON, le 2 août 2022 /CNW/ - Les jeunes vulnérables qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir auront bientôt accès à de nouveaux logements avec services de soutien à Windsor.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Chris Bittle, député fédéral de St. Catharines, ainsi que l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, soulignent l'inauguration de l'immeuble du projet Youth Supportive Housing à Windsor, en Ontario. Cet immeuble résidentiel a reçu un investissement de 840 000 $ dans le cadre de l'Investissement dans le logement abordable (IDLA), un programme conjoint financé par les gouvernements fédéral et provincial.

Il est ici question d'un complexe de trois étages comptant six appartements pour loger 10 jeunes de 16 à 24 ans. L'immeuble modulaire, doté d'éléments de conception accessibles et universels, est le premier du genre à Windsor qui soit destiné aux jeunes en situation d'itinérance. Il donnera aux gestionnaires de services municipaux et aux administrateurs de programmes autochtones la souplesse nécessaire pour concevoir et offrir des solutions fondées sur les besoins de leurs collectivités au moyen d'initiatives, comme celle visant la construction, pour produire des logements sûrs et abordables.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement poursuivra ses efforts pour créer plus de logements partout au pays pour les personnes qui en ont le plus besoin, y compris ici, à Windsor. Ces investissements permettent non seulement d'aider les jeunes dans le besoin, mais ils contribuent également au bien-être économique et social de l'ensemble de la collectivité. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Notre gouvernement continue de travailler avec ses partenaires provinciaux, comme le gouvernement de l'Ontario, pour trouver des moyens de créer plus de logements sûrs et stables pour les personnes vulnérables au Canada, y compris ici même, à Windsor. Il s'agit d'un exemple de la façon dont la Stratégie nationale sur le logement continue de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. » - Chris Bittle, député fédéral de St. Catharines

« Notre gouvernement est déterminé à apporter une aide immédiate en matière de logement et de lutte contre l'itinérance dans les collectivités de l'Ontario. Il est essentiel d'appuyer des solutions novatrices comme ces nouveaux logements modulaires à Windsor, alors que nous nous efforçons de garder nos personnes vulnérables en sécurité et logées. Nous avons investi près de 4,4 milliards de dollars au cours des trois dernières années pour accroître et améliorer les logements communautaires et avec services de soutien. Nous avons également renforcé les services de soutien en santé mentale et en toxicomanie pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver. » - L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

Faits en bref :

Le gouvernement du Canada a lancé la Stratégie nationale sur le logement en 2017. Il s'agit d'un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

a lancé la Stratégie nationale sur le logement en 2017. Il s'agit d'un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Entre 2011 et 2019, la plus grande partie des fonds fédéraux consacrés au logement abordable ont été versés dans le cadre de l'Investissement dans le logement abordable (IDLA).

Aux termes de l'Investissement dans le logement abordable, les provinces et les territoires se chargent de la conception et de l'application des programmes et ont la marge de manœuvre requise pour investir dans un éventail de programmes de logement abordable adaptés aux besoins et aux tensions éprouvés par les collectivités en matière de logement.

Au moyen d'initiatives, telles que celles visant la construction, la rénovation, l'aide à l'accession à la propriété, les suppléments au loyer, les allocations-logement, l'amélioration de l'accessibilité et l'hébergement de victimes de violence familiale, les provinces et territoires utilisent les fonds octroyés dans le cadre de l'IDLA pour :

augmenter l'offre de logements abordables partout au Canada ;

;

améliorer et préserver la qualité des logements abordables;



améliorer l'abordabilité du logement pour les personnes vulnérables au Canada ;

;

promouvoir l'autonomie et la sécurité.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

