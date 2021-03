SARNIA, ON, le 5 mars 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont annoncé un financement de 1,3 million de dollars pour créer 24 de nouveaux logements locatifs abordables pour les aînés à Sarnia.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Peter Fragiskatos, député fédéral de London North Centre, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Bob Bailey, député provincial de Sarnia-Lambton, au nom de l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario.

Le nouvel ensemble, situé au 993, rue Maxwell, et exploité par le comté de Lambton, offrira 24 appartements d'une chambre destinés aux aînés, dont 6 seront entièrement accessibles. L'annexe de trois étages sera conçue pour être modulaire et sera composée de logements préfabriqués. Elle comprendra un accès sans obstacle, un ascenseur et des caractéristiques d'efficacité énergétique.

Le financement de cet ensemble est versé dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire, qui est une initiative conjointe des gouvernements du Canada et de la province.

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur le travail de notre gouvernement visant à fournir aux aînés des logements abordables qui répondent à leurs besoins, tout en aidant à créer de bons emplois pour la classe moyenne et à stimuler l'économie ici même à Sarnia. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social.

« Les Canadiens en difficulté ont besoin d'un chez-soi répondant à leurs besoins et qui est abordable. Ce nouvel ensemble ajoutera des logements abordables indispensables pour les aînés, ce qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir accès à des logements et à des services qui les aideront à s'épanouir ici, à Sarnia. » - Peter Fragiskatos, député fédéral de London-Centre-Nord

« Le COVID-19 a montré aux Ontariennes et Ontariens l'importance d'avoir un chez-soi. Nous sommes déterminés à continuer de travailler avec nos partenaires pour aider à créer des logements abordables et accessibles pour les personnes dans le besoin, dans leurs collectivités. » - Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Notre gouvernement sait que l'abordabilité du logement est un problème dans les collectivités ontariennes. C'est pourquoi il est important que les gouvernements de l'Ontario et du Canada investissent 1,3 million de dollars pour construire des logements abordables ici même à Sarnia. Ces 24 logements modulaires novateurs permettront aux aînés vulnérables de notre collectivité d'avoir un chez-soi sûr et abordable. » - Bob Bailey, député provincial de Sarnia-Lambton

L'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux du programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité.





Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre la Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 160 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.





Dans le cadre de sa Stratégie de renouvellement du secteur du logement communautaire et de sa réponse à la COVID-19, l' Ontario investit environ 1,5 milliard de dollars en 2020-2021 afin de soutenir le logement communautaire, de réparer des logements communautaires et d'en créer de nouveaux, et de mettre fin à l'itinérance.





investit environ 1,5 milliard de dollars en 2020-2021 afin de soutenir le logement communautaire, de réparer des logements communautaires et d'en créer de nouveaux, et de mettre fin à l'itinérance. L' Ontario investit 510 millions de dollars dans le Fonds de secours pour les services sociaux afin d'aider à assurer la sécurité des personnes vulnérables. Cela comprend plus de 4,5 millions de dollars octroyés au comté de Lambton pour répondre aux besoins de la population locale, soutenir les gens qui ont de la difficulté à payer leur loyer et arrêter la propagation de la COVID-19.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, visitez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.





Le gouvernement de l' Ontario est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché, ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.





est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché, ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

