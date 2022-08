HAMILTON, ON, le 5 août 2022 /CNW/ - Les personnes à risque de se retrouver en situation d'itinérance, celles qui souffrent de problème de santé mentale et de toxicomanie ainsi que les personnes handicapées ont maintenant accès à 50 logements abordables et sûrs à Hamilton.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Chad Collins, député de Hamilton Est-Stoney Creek, Steve Clark Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, et Neil Lumsden, député provincial de Hamilton Est - Stoney Creek, ont annoncé un financement fédéral et provincial pour l'ensemble résidentiel McQuesten Lofts.

Le gouvernement fédéral investit un peu plus de 3 millions de dollars pour soutenir cet ensemble dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL). En plus d'un investissement conjoint avec la province de plus de 2,8 millions de dollars dans le cadre de l'investissement dans le logement abordable (IDLA).

Situé au 256, rue Parkdale, McQuesten Lofts est exploité par Indwell Community Homes et répond aux besoins de personnes qui ont besoin d'un logement abordable et sûr en leur offrant des services de soutien pour prévenir l'itinérance en améliorant la stabilité du logement. Vingt pour cent des logements sont destinés à la population autochtone urbaine en situation d'itinérance chronique et épisodique à Hamilton. Les autres logements sont destinés aux populations prioritaires suivantes : personnes en situation d'itinérance chronique, personnes en transition d'institutions financées par la province, personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de toxicomanie et personnes handicapées. L'ensemble résidentiel aide les populations les plus vulnérables à créer un foyer où leur vie sera transformée et où elles pourront s'épanouir en développant un sentiment d'appartenance à une communauté. Les appartements entièrement autonomes donnent aux locataires une occasion de rebâtir leur vie en toute sécurité, en préservant leur vie privée et leur dignité.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un endroit sûr vers lequel se tourner en période difficile. Dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement investit dans le logement abordable pour les personnes qui en ont le plus besoin. Les logements de McQuesten Lofts offriront la possibilité de reconstruire des vies et de gagner en indépendance en donnant accès à des services de soutien essentiels. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement du Fonds national de co-investissement dans le logement du gouvernement du Canada améliore le bien-être économique et social des personnes ayant des problèmes de santé mentale, des handicaps physiques et des groupes autochtones, qui considèrent maintenant ce merveilleux bâtiment comme leur chez-soi. Il fait de Hamilton un endroit où il fait bon vivre, car lorsque les gens ont un chez-soi sûr et stable, ils acquièrent la confiance dont ils ont besoin pour réussir et réaliser leur potentiel. » - Chad Collins, député fédéral de Hamilton-Est-Stoney Creek

« Les politiques de notre gouvernement ont donné des résultats historiques en permettant de construire des logements plus rapidement, ce qui s'ajoute aux investissements de près de 4,4 milliards de dollars que nous avons faits au cours des trois dernières années pour accroître et améliorer les logements communautaires et supervisés, lutter contre l'itinérance et réagir à la pandémie. Nous avons également renforcé le soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Veiller à ce que tous les Ontariens aient un logement qui répond à leurs besoins et à leur budget, en particulier les plus vulnérables, est une priorité absolue pour notre gouvernement. » - L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Sous la direction du premier ministre Ford et de la ministre Clark, notre gouvernement travaille d'arrache-pied avec ses partenaires pour veiller à ce que la population de l'Ontario ait accès à des logements sûrs et abordables. Des projets comme les Lofts McQuesten aident à protéger les plus vulnérables de notre communauté et à bâtir un Ontario plus fort. » - Neil Lumsden, député provincial de Hamilton-Est - Stoney Creek et ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue de créer jusqu'à 4 300 logements et de réparer jusqu'à 17 800 logements plus rapidement.

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. L' Ontario a alloué près de 4,4 milliards de dollars au cours des trois dernières années dans le cadre de sa Stratégie de renouvellement du logement communautaire et de sa réponse au COVID-19 pour aider à maintenir, réparer et développer le logement communautaire et aider à mettre fin à l'itinérance. Cela comprend le Fonds d'aide aux services sociaux.

a alloué près de 4,4 milliards de dollars au cours des trois dernières années dans le cadre de sa Stratégie de renouvellement du logement communautaire et de sa réponse au COVID-19 pour aider à maintenir, réparer et développer le logement communautaire et aider à mettre fin à l'itinérance. Cela comprend le Fonds d'aide aux services sociaux. Le Fonds d'infrastructure sociale (FIS) était un programme conjoint fédéral-provincial qui finançait la création et la réparation de logements abordables, fournissait une aide à la mise de fonds pour l'accession à la propriété et offrait une aide au loyer aux familles et aux personnes dans le besoin.

Liens connexes :

