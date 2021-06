GUELPH, ON, le 29 juin 2021 /CNW/ - Nous méritons tous un chez-soi sûr et abordable. Grâce aux investissements des gouvernements du Canada et de l'Ontario, les jeunes de Guelph auront accès à davantage d'options de logement avec services de soutien.

Aujourd'hui, Lloyd Longfield, député de Guelph, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et et Mike Harris, député provincial de Kitchener-Conestoga, au nom de l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement, ont annoncé l'octroi de 1,2 million de dollars pour aider à créer huit unités de logement avec services de soutien pour les jeunes à Guelph.

Ce projet, situé au 51, rue Bellevue, permettra de rénover et d'agrandir le Bellevue Supportive Housing, qui comprendra huit espaces de vie indépendants (unités de type garçonnière), un espace commun partagé et une grande cuisine commune. Des services de soutien, tels que des services de gestion de cas, des services de santé mentale et des conseils sur les aptitudes à la vie quotidienne, seront disponibles sur place 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

L'établissement est géré par Wyndham House, une organisation caritative à but non lucratif qui s'efforce de prévenir, de réduire et de mettre fin au sans-abrisme chez les jeunes en proposant des logements et des programmes de soutien.

Le financement de cet ensemble est versé dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire, qui est un programme conjoint des gouvernements fédéral et provincial.

Citations

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici, à Guelph, et partout au Canada, contribuant ainsi à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin, y compris les jeunes adultes. Notre financement donne un coup de main aux personnes et aux familles dans le besoin et, ce faisant, nous contribuons au bien-être économique et social de tous les Canadiens, y compris les jeunes adultes. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

"L'annonce d'aujourd'hui témoigne du pouvoir des partenariats et de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble, à tous les niveaux de gouvernement, pour soutenir les personnes dans le besoin. Ces maisons offriront à huit jeunes de Guelph un endroit sûr et moderne qu'ils pourront appeler leur foyer, et elles sont un résultat tangible de notre approche novatrice pour soutenir les personnes qui sont sans abri ou qui risquent de l'être." - L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement

"Pour atténuer les besoins en matière de logement à Guelph, nous devons investir dans toute la gamme des logements, et cela comprend le financement de maisons pour les jeunes adultes qui ont besoin d'un coup de main. La Wyndham House offre des logements novateurs et supervisés à des jeunes qui n'ont peut-être pas d'autre endroit où aller. Notre gouvernement est fier de s'associer à eux dans le cadre de ce projet." - Lloyd Longfield, député de Guelph

"Aider les jeunes à trouver un endroit sûr où vivre, avec les soutiens dont ils ont besoin, les mettra sur la voie d'un avenir meilleur. La Wyndham House a aidé des centaines de jeunes à Guelph et ce financement leur permettra de disposer de l'espace dont ils ont besoin pour en aider des centaines d'autres." - Mike Harris, député provincial de Kitchener-Conestoga

Faits en bref

L'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC) offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux du programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité.

L'ICOLC est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux Ontariennes et aux Ontariens qui ont besoin d'un logement.

en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux Ontariennes et aux Ontariens qui ont besoin d'un logement. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement, un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 160 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement, un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 160 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements. L' Ontario investit 765 millions de dollars par le biais du Fonds d'aide aux services sociaux pour aider les municipalités et les partenaires du programme autochtone à soutenir les refuges, à créer des solutions de logement à plus long terme et à aider les Ontariens vulnérables touchés par le COVID-19, y compris ceux qui sont sans abri ou qui risquent de le devenir. Le comté de Wellington , gestionnaire de services pour la ville de Guelph , a reçu plus de 8 millions de dollars grâce à ce fonds. Le Fonds d'aide aux services sociaux est financé en partie par l'entente fédérale-provinciale conjointe Safe Restart.

investit 765 millions de dollars par le biais du Fonds d'aide aux services sociaux pour aider les municipalités et les partenaires du programme autochtone à soutenir les refuges, à créer des solutions de logement à plus long terme et à aider les Ontariens vulnérables touchés par le COVID-19, y compris ceux qui sont sans abri ou qui risquent de le devenir. Le comté de , gestionnaire de services pour la ville de , a reçu plus de 8 millions de dollars grâce à ce fonds. Le Fonds d'aide aux services sociaux est financé en partie par l'entente fédérale-provinciale conjointe Safe Restart. L' Ontario a alloué près de 1,8 milliard de dollars en 2020-21 dans le cadre de sa Stratégie de renouvellement du logement communautaire et de sa réponse au COVID-19 pour aider à maintenir, réparer et développer le logement communautaire et aider à mettre fin à l'itinérance. Cela comprend le Fonds d'aide aux services sociaux.

a alloué près de 1,8 milliard de dollars en 2020-21 dans le cadre de sa Stratégie de renouvellement du logement communautaire et de sa réponse au COVID-19 pour aider à maintenir, réparer et développer le logement communautaire et aider à mettre fin à l'itinérance. Cela comprend le Fonds d'aide aux services sociaux. L' Ontario a fourni 147 millions de dollars pour aider à élargir l'accès au système provincial de santé mentale et de lutte contre les dépendances dans chaque collectivité. Ce financement s'appuie sur l'investissement de 176 millions de dollars de la province dans la Feuille de route pour le mieux-être, un plan complet visant à mettre en place un système de santé mentale et de lutte contre les dépendances entièrement connecté dans toute la province. Le comté de Wellington a reçu 100 000 $ dans le cadre de cet investissement.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et consommatrices et au secteur de l'habitation du pays.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et consommatrices et au secteur de l'habitation du pays. Le gouvernement de l' Ontario est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché, ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné.

est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché, ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

