ESKASONI, NS, le 29 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney--Victoria, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Leroy Denny, chef de la Première Nation d'Eskasoni, Terry Paul, chef de la Première Nation de Membertou, ont annoncé un financement combiné de plus de 4,8 millions de dollars pour la construction d'un nouveau bâtiment où l'on favorisera l'apprentissage, la recherche et le partage des connaissances traditionnelles des Micmacs.

Le financement sera consacré à la construction d'une installation carboneutre qui abritera l'Institut des ressources naturelles Unama'ki (IRNU) et le Centre d'apprentissage environnemental micmac (CAEM). Les cinq communautés micmaques d'Unama'ki (Eskasoni, Membertou, Potlotek, Wagmatcook et We'koqma'q) profiteront de cette installation où l'on pourra tenir des rassemblements communautaires et offrir des programmes d'éducation et de sensibilisation. On y trouvera également une bibliothèque, un laboratoire, ainsi qu'un espace permettant au personnel d'effectuer des recherches scientifiques et universitaires. L'installation jouera un rôle important pour encourager le transfert intergénérationnel des connaissances traditionnelles et faire progresser la conservation dirigée par les Autochtones.

L'IRNU est un porte-parole de confiance pour les cinq communautés micmaques d'Unam'ki, également connues sous le nom de Cap-Breton, en ce qui concerne les questions de ressources naturelles. L'IRNU contribue à l'amélioration de la surveillance, de la formation et de la gestion, ainsi que de la compréhension et de la protection générale en ce qui concerne l'écosystème d'Unama'ki. Le CAEM préserve les connaissances, les traditions et les valeurs liées à la durabilité environnementale des aînés micmacs. Une installation moderne et économe en énergie aidera ces organisations à remplir leurs missions respectives.

Le gouvernement du Canada investit plus de 4,4 millions de dollars dans ce projet, tandis que l'IRNU fournit plus de 427 000 $.

Citations

« L'Institut des ressources naturelles Unama'ki et le Centre d'apprentissage environnemental micmac jouent un rôle essentiel dans la préservation du savoir des aînés micmacs. La conservation et la promotion de ce savoir sont plus importantes que jamais, car les questions environnementales sont au premier plan des préoccupations des gens au Cap-Breton et dans tout le pays. Cette nouvelle installation les aidera à faire passer leurs efforts à un niveau supérieur. Je suis très heureux de voir ce projet dont on a longtemps rêvé devenir une réalité. »

Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney--Victoria, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'Institut des ressources naturelles Unama'ki a été fondé sur la vision de feu le chef Charlie Joe Dennis d'Eskasoni. La vision de Charlie était celle d'une intendance micmaque dans l'ensemble d'Unama'ki. La Première Nation d'Eskasoni est ravie de pouvoir faire don d'un terrain pour les nouvelles installations de l'IRNU. Nous sommes fiers du personnel de l'IRNU pour son dévouement à l'important travail de conservation et d'intendance qu'il effectue au nom des communautés d'Unama'ki. Un nouveau bâtiment permettra à l'IRNU de poursuivre ce travail et de perpétuer la vision de Charlie. »

Leroy Denny, chef de la Première Nation Eskasoni

« Au cours des 23 dernières années, l'IRNU a été un chef de file dans la promotion de la conservation dirigée par les autochtones et la revitalisation des valeurs micmaques. Le Centre d'apprentissage environnemental micmac a joué un rôle clé dans le partage de ces valeurs avec les communautés d'Unama'ki et d'ailleurs. Cette nouvelle installation reflétera les valeurs du passé et témoignera du succès du travail de l'IRNU, qui transmet ces leçons aux générations futures. »

Terry Paul, chef de la Première Nation Membertou

« Je suis très reconnaissante du soutien continu dont bénéficie l'IRNU de la part de nos dirigeants et des membres de la communauté. En particulier nos aînés qui partagent si généreusement leurs connaissances et leur sagesse. C'est extraordinaire de disposer d'une installation où ils peuvent se réunir et qui reflète ces enseignements et ces valeurs. »

Lisa Young, directrice exécutive de l'Institut des ressources naturelles Unama'ki

Faits en bref

Le financement du gouvernement du Canada provient du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI).

provient du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI). Lancé en avril 2021, le PBCVI prévoit 1,5 milliard de dollars pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Ce programme aidera le gouvernement du Canada à atteindre ses objectifs de réduction des émissions d'ici 2030 et ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de réduction des émissions d'ici ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences relatives aux évaluations environnementales.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur les efforts déployés par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique en vue de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada

Plan climatique renforcé

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Nadine Lefort, Gestionnaire, Communications et Sensibilisation, Institut des ressources naturelles Unama'ki, 902-979-0019, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]