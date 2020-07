WEST POINT, PE, le 23 juill. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et ils continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.



Les collectivités continuent d'avoir besoin d'aide pour s'adapter aux événements météorologiques fréquents et de plus en plus intenses causés par les changements climatiques. Il est essentiel de réduire l'impact des catastrophes naturelles telles que l'érosion et les inondations pour assurer la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales et favoriser une économie forte.

Aujourd'hui, Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Ernie Hudson, ministre du Développement social et du Logement et député provincial d'Alberton-Bloomfield, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la construction d'une nouvelle infrastructure servant à protéger les rives du parc provincial de Cedar Dunes, y compris le secteur du phare de West Point.

Le projet permettra de protéger les dunes contre l'érosion côtière causée par les changements climatiques le long des rives grâce à la construction d'une infrastructure qui viendra prolonger la digue en grès, entre l'aire de stationnement et le cours d'eau, afin d'éviter l'inondation du parc et les dommages au phare. Cinq récifs intertidaux aideront à briser les vagues avant que l'eau n'atteigne les rives afin de réduire l'érosion. Une autre structure en grès sera également construite à l'extrémité sud de la plage pour empêcher le sable d'être balayé vers le port.

Ces structures empêcheront l'érosion due aux tempêtes et amélioreront l'écosystème du rivage. Ces changements aideront à préserver l'environnement local et à le rendre plus sûr pour les résidents et les visiteurs.

Le gouvernement du Canada investit 700 000 $ dans ce projet et le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard y consacre 910 000 $ dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard travaillent en collaboration pour soutenir les emplois, améliorer les collectivités et renforcer la confiance à mesure que nous rétablissons la croissance économique de manière sécuritaire et durable.

Citations

« Ces nouvelles structures qui serviront à minimiser l'érosion dans le parc provincial de Cedar Dunes et au phare de West Point protégeront les dunes et les rives des impacts des changements climatiques. Ce projet permettra de restaurer les rives après une érosion massive due aux tempêtes. En plus de protéger notre environnement et de restaurer les écosystèmes, nous fournissons également des emplois nécessaires à la région tandis que nous progressons dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. »

Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« En tant qu'insulaires, nous pouvons dire que nos rivages jouent un rôle essentiel dans nos communautés. Ces travaux de restauration permettront de protéger cette zone et d'en faire profiter les habitants de l'île et les visiteurs pendant de nombreuses années. »

L'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie de l'Île-du-Prince-Édouard

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte dans les collectivités canadiennes.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada a investi plus de 332 millions de dollars dans plus de 120 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard.

