HAMPSHIRE, PE, le 10 févr. 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. Les collectivités de l'ensemble du Canada sont en première ligne de la pandémie de COVID-19, et elles ont besoin d'une aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures soient sécuritaires et fiables.

Aujourd'hui, l'honorable Wayne Easter, député de Malpeque, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et de Leo MacDonald, enseignant en chapenterie < l'École secondaire Bluefield, ont annoncé un financement pour l'acquisition d'un nouveau collecteur de poussière pour l'école secondaire Bluefield.

Le projet soutiendra le dynamique programme de charpenterie-menuiserie de l'école en connectant de nombreuses pièces d'équipement à un nouveau collecteur de poussière, qui permettra aux élèves et au personnel de profiter d'un espace d'apprentissage moderne, efficace et sain. Le projet permettra également de créer de bons emplois à un moment où les habitants de l'Île-du-Prince-Édouard en ont le plus besoin.

Le gouvernement du Canada investit 228 000 $ dans ce projet au titre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard s'élève à 57 000 $.

« Le gouvernement du Canada investit dans les infrastructures publiques de l'Île-du-Prince-Édouard pour stimuler notre économie et veiller à la santé des résidents de l'Île. Grâce au nouveau collecteur de poussière, les élèves et le personnel de l'école secondaire Bluefield pourront travailler et apprendre dans un environnement sécuritaire. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Wayne Easter, député de Malpeque, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

"Les écoles de l'Île sont quelques-unes de nos plus importantes infrastructures. S'assurer que les élèves ont un environnement de travail sûr et sain es toujours une priorité."

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 367 millions de dollars dans 134 projets d'infrastructure dans toute l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 367 millions de dollars dans 134 projets d'infrastructure dans toute l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan . Pour soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, on a ajouté le volet Résilience à la COVID-19 au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , de plus de 33 milliards de dollars, afin de contribuer au financement d'infrastructures favorisant la résilience aux pandémies. Les volets existants du Programme ont également été adaptés de manière à inclure davantage de catégories de projets admissibles.

