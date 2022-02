CHARLOTTETOWN, PE, le 10 févr. 2022 /CNW/ - Qu'il s'agisse de routes, de centres sportifs ou de centres communautaires, il est essentiel de disposer d'infrastructures de qualité pour renforcer nos collectivités. Les investissements dans des infrastructures sportives et communautaires modernes et durables aident à maintenir nos collectivités en santé, actives et interreliées.



C'est pourquoi le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard et la Ville de Charlottetown investissent plus de 24,4 millions de dollars pour remplacer l'actuel centre sportif Simmons de Charlottetown par une installation moderne, accessible et durable dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV). Tandis que le Canada se dirige vers une reprise solide, ce projet aidera Charlottetown à demeurer un endroit où il fait bon vivre, travailler et s'amuser, et à assurer le rendement à long terme des infrastructures.

Grâce à ce financement, le nouveau centre sportif Simmons comprendra une nouvelle patinoire aux dimensions de la LNH, une piscine extérieure de 25 mètres, une piste de marche intérieure, ainsi que des infrastructures auxiliaires telles que : plus de 300 sièges fixes, des vestiaires, une salle communautaire/multifonctionnelle, une salle de réchauffement, des ascenseurs, un espace cuisine, des bureaux pour le personnel, une aire de stationnement et des toilettes extérieures.

« Les investissements en infrastructure sont des investissements dans des collectivités fortes et saines. Le centre sportif Simmons nouveau et amélioré permettra aux résidents de rester actifs et de s'amuser, tout en veillant à ce que les espaces communautaires soient verts et écoénergétiques. En investissant dans d'importants projets locaux comme celui-ci, on s'assure que les familles, les résidents et les entreprises de l'Île-du-Prince-Édouard disposent des infrastructures dont ils ont besoin pour croître et prospérer. »

Sean Casey, député de Charlottetown, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet investissement des trois ordres de gouvernement représente plus que des briques et du mortier. C'est un investissement dans la construction de collectivités plus fortes, plus agréables, plus sûres et plus saines. Cet investissement permettra de garantir qu'une fois cette pandémie terminée, nous disposerons d'un lieu de rassemblement où les gens de la province pourront demeurer actifs, rester en contact et organiser des événements communautaires. »

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure de l'Île-du-Prince-Édouard

« La réalisation de ce projet a été possible en grande partie grâce à la collaboration entre l'hôtel de ville et l'ensemble de la collectivité. Je suis persuadé que cette nouvelle installation multisports et de divertissement laissera des souvenirs impérissables à bon nombre de ses utilisateurs, comme l'a fait le centre sportif Simmons. J'aimerais remercier les intervenants de la communauté, nos homologues provinciaux et fédéraux, ainsi que les résidents de Charlottetown pour leur engagement à mettre en œuvre cette infrastructure récréative essentielle. »

Phillip Brown, maire de Charlottetown

Faits en bref

Au cours des 6 dernières années, plus de 26 milliards de dollars du plan Investir dans le Canada ont servi à financer des projets d'infrastructure verte visant à fournir de l'eau saine et de l'air pur, ainsi qu'à bâtir des collectivités plus vertes.

ont servi à financer des projets d'infrastructure verte visant à fournir de l'eau saine et de l'air pur, ainsi qu'à bâtir des collectivités plus vertes. Le gouvernement du Canada a investi plus de 431 millions de dollars dans plus de 190 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 431 millions de dollars dans plus de 190 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le . La province de l'Île-du-Prince-Édouard a investi plus de 364 millions de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

