Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans trois installations sportives à Summerside en vue des Jeux d'hiver du Canada de 2023

SUMMERSIDE, PE, le 4 août 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et ils continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

L'Île-du-Prince-Édouard s'apprête à accueillir les Jeux d'hiver du Canada de 2023. Les investissements stratégiques dans les installations sportives et récréatives joueront donc un rôle clé pour garantir que les insulaires sont en mesure d'organiser un événement de calibre mondial et de laisser un héritage sportif à la province.

Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie, et Basil L. Stewart, maire de la Ville de Summerside, ont annoncé aujourd'hui le financement de trois projets qui permettront de construire ou d'améliorer les installations de Summerside en vue des Jeux d'hiver du Canada de 2023.

Ces projets comprennent l'amélioration des installations d'entraînement et d'accueil des athlètes du Credit Union Place et du club de curling Silver Fox, ainsi que la construction d'un nouveau centre d'entraînement multifonctionnel. À long terme, les installations nouvelles et améliorées renforceront la capacité de Summerside à attirer de grands événements sportifs. Les installations modernes permettront également de soutenir le développement des athlètes locaux et de promouvoir un mode de vie actif pour les résidents de toutes les générations.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,4 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard alloue plus de 2 millions de dollars aux projets, tandis que la contribution de la Ville de Summerside et des bénéficiaires des projets totalise plus de 2,3 millions de dollars.

Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard travaillent en collaboration pour soutenir les emplois, améliorer les collectivités et renforcer la confiance à mesure que nous rétablissons la croissance économique de manière sécuritaire et durable.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures récréatives modernes et accessibles pour créer des collectivités saines, inclusives et résilientes. Ces sites nouveaux et améliorés à Summerside permettront d'accueillir les Jeux d'hiver du Canada de 2023 et favoriseront le développement des athlètes locaux pendant de nombreuses années. Des projets comme ceux-ci créent également des emplois et renforcent les collectivités pour les résidents de l'Île. »

Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les centres sportifs et récréatifs locaux sont une partie essentielle de nos communautés insulaires. Ils sont des endroits pour nous rassembler entre amis, en famille ou en équipe. Ces investissements en infrastructures permettront aux insulaires autant qu'aux visiteurs de profiter et d'utiliser ces installations dans le futur. »

L'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie

« Ces ajouts à notre communauté sont un autre exemple de l'engagement de notre ville envers la santé et le bien-être ainsi qu'à notre succès continu en tant que destination sportive de choix. L'ajout d'une nouvelle installation de formation et de compétition multifonctionnelle ouverte toute l'année et les améliorations majeures aux sections de sièges de choix à Credit Union Place sont une superbe nouveauté pour les installations sportives d'avant-garde de Summerside. »

Basil L. Stewart, maire de Summerside

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 350 millions de dollars dans plus de 125 projets d'infrastructure partout à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Produit connexe

Document d'information



Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans trois installations sportives à Summerside en vue des Jeux d'hiver du Canada de 2023



Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal ainsi qu'une contribution financière des bénéficiaires seront alloués à trois projets d'infrastructures récréatives à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Ces investissements permettront de bâtir des collectivités plus saines et plus durables.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,4 millions de dollars dans les projets suivants dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard fournit plus de 2 millions de dollars, tandis que la contribution de la Ville de Summerside et des bénéficiaires des projets s'élève à un total de plus de 2,3 millions de dollars.

Renseignements sur les projets

Nom du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal/autre Centre d'entraînement multifonctionnel de Summerside pour les Jeux du Canada de 2023 Le projet consiste à construire un nouveau centre d'entraînement polyvalent intérieur-extérieur pour accueillir les Jeux d'hiver du Canada de 2023. Grâce à ce projet, les résidents du secteur du comté de Prince profiteront d'installations d'entraînement multifonctionnelles et novatrices toute l'année, ce qui améliorera l'accès à l'entraînement et aux activités sportives. 2 040 000 $ 1 699 830 $ 2 125 170 $ Amélioration des installations d'entraînement et d'accueil des athlètes de la Credit Union Place pour les Jeux du Canada de 2023 Les améliorations apportées aux installations de la Credit Union Place comprennent l'ajout d'un espace d'entraînement en salle ainsi que l'aménagement de cinq nouveaux salons skybox. Le projet doit être réalisé pour que le centre puisse accueillir les Jeux d'hiver du Canada de 2023 et d'autres événements sportifs et de divertissement de calibre mondial. 180 000 $ 217 485 $ 120 015 $ Améliorations aux installations du club de curling Silver Fox pour les Jeux du Canada de 2023 Grâce aux travaux de remise en état et d'amélioration, les installations respecteront les normes nationales actuelles pour les événements sportifs et leur permettront d'accueillir les Jeux d'hiver du Canada de 2023 en plus d'autres événements futurs. Le projet comprend la rénovation des vestiaires des athlètes, de la zone d'observation réservée aux spectateurs et de l'aire d'accueil, des améliorations aux systèmes de sons et de lumières, le remplacement du système de visualisation de la surface de jeu en place pour chaque piste de curling, des améliorations aux panneaux d'affichage et l'ajout de sièges fixes pour les spectateurs. 200 000 $ 166 650 $ 133 350 $

Liens connexes

Ressources du gouvernement du Canada - Maladie à Coronavirus (COVID 19) :

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures à l'Île-du-Prince-Édouard :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/pe-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected] ; Jill Edwards, Agente principale des communications, Ministère des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie, 902-213-3059, [email protected] ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca