POWNAL, PE, le 20 juill. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et ils continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

L'Île-du-Prince-Édouard s'apprête à accueillir les Jeux d'hiver du Canada de 2023. Les investissements stratégiques dans les installations sportives et récréatives joueront donc un rôle clé pour garantir que les insulaires sont en mesure d'organiser un événement de calibre mondial et de laisser un héritage sportif à la province.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et député de Cardigan, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie, et Randy Drake, président du centre sportif de Pownal, ont annoncé un financement pour la modernisation du centre sportif de Pownal en vue des Jeux d'hiver du Canada de 2023 à l'Île-du-Prince-Édouard.

Le projet consiste à ajouter deux nouveaux vestiaires et une nouvelle salle pour les arbitres, ainsi qu'à agrandir les toilettes du hall principal afin de les rendre totalement accessibles. Les améliorations comprennent également l'installation de nouveaux dispositifs de chauffage électrique, ainsi que le remplacement des bandes de la patinoire, des plaques de protection et du revêtement de sol du hall d'entrée. Ces travaux permettront d'améliorer la qualité de ce centre de loisirs pour les usagers et d'offrir des avantages à la collectivité bien au-delà des Jeux d'hiver du Canada.

Le gouvernement du Canada investit 120 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard alloue plus de 144 000 $ au projet, tandis que Pownal Sports Centre Inc. y consacre plus de 80 000 $.

Il s'agit de la première d'une série d'annonces de projets importants qui seront faites dans toute la province au cours des prochaines semaines. Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard collaborent pour soutenir l'emploi, améliorer les collectivités et renforcer la confiance, tout en relançant la croissance économique de manière sécuritaire et durable.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de loisirs modernes et accessibles pour créer des collectivités saines, inclusives et résilientes. Le projet de modernisation du centre sportif de Pownal permettra d'offrir une expérience de grande qualité aux athlètes et aux visiteurs lors des Jeux d'hiver du Canada de 2023 en plus d'offrir aux insulaires un endroit où se réunir et rester actifs pour les années à venir. Des projets comme celui-ci fournissent également des emplois et du développement économique tandis que nous nous remettons des effets de la pandémie. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et député de Cardigan, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les résidents de l'île ont un lien étroit avec leur centre sportif local. Les patinoires sont bien plus que de simples infrastructures : elles constituent un centre communautaire et un lieu de rencontre. Les sports ont occupé une place importante dans ma vie, et je sais que grâce aux améliorations apportées au centre sportif de Pownal, cette installation servira efficacement les résidents de l'île et les visiteurs pendant de nombreuses années. »

L'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie de l'Île-du-Prince-Édouard et député provincial du District 2 Georgetown - Pownal

« Les sports et les loisirs jouent un rôle important dans notre collectivité tout au long de l'année. Nous sommes heureux de travailler avec les gouvernements fédéral et provincial pour faire en sorte que nous puissions organiser des tournois, des événements communautaires et les Jeux du Canada de 2023 ici même dans notre collectivité. »

Randy Drake, président, centre sportif de Pownal

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 332 millions de dollars dans plus de 120 projets d'infrastructure partout à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 332 millions de dollars dans plus de 120 projets d'infrastructure partout à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan . De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

