CHARLOTTETOWN, PE, le 18 mars 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités d'un océan à l'autre.

L'Île-du-Prince-Édouard s'apprête à accueillir les Jeux d'hiver du Canada de 2023. Les investissements stratégiques dans les installations sportives et récréatives joueront donc un rôle clé pour garantir que les insulaires sont en mesure d'organiser un événement de calibre mondial et de laisser un héritage sportif à la province.

Aujourd'hui, Sean Casey, député de Charlottetown, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Shawn Murphy, président du conseil d'administration du Centre Bell Aliant, ont annoncé l'octroi d'un financement pour améliorer l'aréna MacLauchlan du Centre Bell Aliant en vue prévision des Jeux d'hiver du Canada de 2023.

Le projet consiste à améliorer l'expérience de l'événement avec des cloisons acoustiques pour le son, un tableau d'affichage matriciel et des éclairages de spectacle, à remplacer le filet de sécurité et la paroi de verre autour des deux surfaces glacées, ainsi qu'à réparer les sièges fixes pour les spectateurs. Le projet consiste également à accroître considérablement l'accessibilité, de même qu'à rénover les salles de toilettes, les vestiaires et à améliorer l'aire d'échauffement des athlètes. Grâce à ces améliorations, les athlètes et les spectateurs des Jeux d'hiver du Canada de 2023 auront accès à une installation moderne et bien équipée.

Le gouvernement du Canada investit 360 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard alloue 434 970 $ au titre des coûts admissibles du projet, tandis que le Centre Bell Aliant investit 240 030 $.

Citations

« Grâce aux améliorations qui seront apportées au Centre Bell Aliant, les Jeux d'hiver du Canada de 2023 se dérouleront dans des installations à la fine pointe de la technologie et les gens de l'Île-du-Prince-Édouard disposeront d'une installation où ils pourront se rendre pour rester en forme et en santé, et profiter d'événements sportifs pendant de nombreuses années. Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans des milliers de projets comme celui-ci dans tout le pays, afin de créer des emplois et de bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes. »

Sean Casey, député de Charlottetown, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Des athlètes de tout le pays s'entraînent dans l'espoir de représenter leur province aux Jeux d'hiver du Canada de 2023. L'organisation d'un événement aussi prestigieux comporte de nombreux éléments, mais rien de tout cela ne serait possible sans la mise en place des infrastructures appropriées. Le Centre Bell Aliant est un élément essentiel des infrastructures de loisirs pour les gens de l'Île-du-Prince-Édouard, et grâce à cet investissement, il nous aidera à accueillir la nation en 2023. »

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Au Centre Bell Aliant, nous aurons le plaisir d'accueillir les équipes de hockey masculin et féminin à l'aréna MacLauchlan. Nous sommes donc ravis d'avoir l'occasion de procéder à des améliorations indispensables pour que les athlètes des Jeux d'hiver du Canada de 2023 vivent une expérience exceptionnelle. Cet investissement des deux ordres de gouvernement laissera un héritage pour les années à venir, pour tous les futurs événements de premier plan, ici au Centre Bell Aliant. »

Shawn Murphy, président du conseil d'administration du Centre Bell Aliant

« L'annonce d'aujourd'hui est un grand pas en avant pour que les gens de l'Île-du-Prince-Édouard puissent organiser un événement de calibre mondial et de premier plan, tout en créant un héritage sportif pour toute la province. Le financement de la modernisation du Centre Bell Aliant nous aidera à créer des expériences marquantes pour les athlètes et tous les participants. Nous tenons à remercier les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard, ainsi que Shawn Murphy et son équipe du Centre Bell Aliant, pour leur soutien alors que nous nous préparons à accueillir les Jeux du Canada. »

Brian McFeely, coprésident du conseil d'administration, Jeux du Canada de 2023

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 381 millions de dollars dans 140 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures à l'Île-du-Prince-Édouard :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-pe-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Autumn Tremere, Agente principale des communications, Transports et Infrastructure, 902-368-5112, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca