HUNTER RIVER, PE, le 10 août 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. Les investissements dans les infrastructures de l'Île-du-Prince-Édouard en cette période sans précédent offrent l'occasion de créer des emplois, de faire croître l'économie et d'assurer la durabilité et la résilience de nos collectivités.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale et député fédéral de Cardigan; l'honorable Wayne Easter, membre du Conseil interparlementaire mixte et député de Malpeque; Robert Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Maryam Monsef, Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, ainsi que l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, annoncent un financement pour l'amélioration des routes dans l'ensemble de la province.

Le projet prévoit environ cinq kilomètres de construction et la réfection de 36 kilomètres de routes locales à travers l'Île-du-Prince-Édouard. La nouvelle construction comprendra l'installation de matériaux d'emprunt, de matériau granulaire et d'un revêtement d'asphalte. Les travaux de réfection comprendront le resurfaçage de l'asphalte.

Le projet vise à améliorer les déplacements entre les collectivités grâce à une meilleure qualité et une plus grande durabilité des routes ce qui prolongera leur durée de vie pour de nombreuses années à venir.

Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard investissent chacun plus de 2,3 millions de dollars dans ce projet par l'intermédiaire du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Citations

« Les investissements dans la réfection des routes pour les communautés rurales, comme le projet que nous annonçons aujourd'hui, profiteront non seulement aux insulaires en les aidant à rester connectés, mais aussi à nos diverses industries. À mesure que nous reconstruisons mieux, le plan d'infrastructure du Canada investit dans des milliers de projets, crée des emplois dans tout le pays et bâtit des collectivités plus fortes, plus sécuritaires et plus résilientes. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale et député fédéral de Cardigan, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural.

« Je suis heureux de participer à l'annonce du financement pour l'amélioration des routes locales reliant les collectivités de l'Île-du-Prince-Édouard. Les améliorations apportées aux routes des régions rurales de l'Île-du-Prince-Édouard sont essentielles au maintien de la croissance démographique continue de la province et stimuleront la croissance économique à un moment où nous en avons grand besoin. »

L'honorable Wayne Easter, membre du Conseil interparlementaire mixte et député de Malpeque, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural.

« Les petites collectivités rurales, comme celles que nous avons sur l'île, contribuent de manière significative à l'économie du Canada et joueront un rôle important dans la reprise après cette pandémie. Les investissements que nous faisons aujourd'hui amélioreront les conditions routières dans l'ensemble de la province et contribueront à créer de bons emplois locaux à un moment où nous en avons grand besoin. »

Robert Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural.

« "Les routes sont les lignes de vie de notre province, elles assurent la connectivité entre nos communautés rurales et jouent un rôle important dans le tourisme des destinations insulaires. L'investissement dans l'amélioration de ces routes permet non seulement de créer des emplois locaux pour les insulaires, mais aussi de contribuer au développement de communautés florissantes sur l'île. »

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars permettent de soutenir des projets d'infrastructures vertes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 420 millions dans 175 projets d'infrastructure à travers l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 420 millions dans 175 projets d'infrastructure à travers l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan . Dans l'ensemble du Canada , depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a contribué à hauteur de 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure.

Liens connexes

Carte du projet du plan Investir dans le Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/map

Investissements fédéraux dans les infrastructures à l'Île-du-Prince-Édouard :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-pe-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123, [email protected]; Autumn Tremere, Agente principale des communications, Transports et Infrastructure, 902-368-5112, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Numéro sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca