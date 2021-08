Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans des infrastructures vertes et communautaires dans toute la province

BRACKLEY, PE, le 13 août 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard continuent d'investir dans les infrastructures locales pendant cette période sans précédent afin de répondre aux besoins des collectivités de la province, d'améliorer la qualité de vie et de soutenir la reprise économique à la suite de la COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et député de Cardigan, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Bobby Morrissey, député d'Egmont, l'honorable Wayne Easter, député de Malpeque, et l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, ont annoncé le financement de neuf projets d'infrastructures vertes et communautaires dans la province.

Par exemple, à Brackley, à Kensington et à Lower Montague, on remettra en état trois couloirs de transport actif sur environ 25 kilomètres afin d'offrir aux résidents des solutions de rechange sûres et saines pour se déplacer, et de faire en sorte que les collectivités puissent demeurer vertes et bien reliées.

À Charlottetown, on améliorera 500 mètres de conduites d'aqueduc et 450 mètres de conduites de refoulement d'égout afin d'accroître la qualité de l'eau potable et d'améliorer la protection de l'environnement.

Les autres projets consistent à améliorer l'accessibilité de centres communautaires qui offrent des services essentiels aux personnes âgées et aux adultes vivant avec handicap, à remplacer des structures le long du sentier de la Confédération, ainsi qu'à remettre en état de vieilles installations liées à l'approvisionnement en eau, aux égouts, à l'électricité et à l'énergie. Ces projets permettront aux résidents de profiter d'espaces plus inclusifs et plus accessibles, en plus de bénéficier des avantages pour la santé qu'offrent les infrastructures vertes fiables et sûres.

Le gouvernement du Canada investit plus de 6,4 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île‑du-Prince-Édouard alloue plus de 6,1 millions de dollars aux projets, et le reste du financement sera fourni par les municipalités et des organismes à but non lucratif.

« Au cours de la dernière année et demie, nous avons constaté à quel point il est important d'avoir des espaces publics où nous pouvons tous rester actifs. Grâce à ces projets, la population aura plus d'options pour faire de l'exercice et se déplacer, et je sais qu'ils aideront à faire de l'Est de l'Île-du-Prince-Édouard un endroit encore meilleur où vivre et travailler. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et député de Cardigan, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« En tant que député, j'ai toujours cru en la valeur des infrastructures qui soutiennent réellement les travailleurs, les entreprises et les collectivités. »

Bobby Morrissey, député d'Egmont

« Je suis ravi que ces projets puissent aller de l'avant, car ils renforceront la croissance de notre économie. »

L'honorable Wayne Easter, député de Malpeque

« Investir dans les infrastructure vertes et communautaires, c'est investir dans le bien-être des insulaires. Les projets annoncés aujourd'hui favoriseront la durabilité et permettront d'améliorer l'accès au transport actif et de bâtir des collectivités plus sûres et plus saines. Ces investissements dans les infrastructures récréatives constituent une étape importante dans la création d'un réseau de transport actif dans toute la province. »

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

De ce montant, 26,9 milliards de dollars soutiennent des projets d'infrastructures vertes.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 432 millions de dollars dans 180 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans des infrastructures vertes et communautaires dans toute la province

Un financement conjoint fédéral et provincial permettra d'investir dans l'amélioration de neuf projets d'infrastructure verte et communautaire à l'Île-du-Prince-Édouard. Ces projets favoriseront des collectivités plus écologiques, plus saines et plus accessibles.

Le gouvernement du Canada investit plus de 6,4 millions de dollars dans les projets ci‑dessous dans le cadre du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard contribue plus de 6,1 millions de dollars, et le reste du financement provient de municipalités et d'organismes à but non lucratif.

Volet Infrastructures vertes

Nom du projet Emplacement Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal ou autre Projets d'immobilisations - Transport actif 2 Brackley, Kensington, Lower Montague Remise en état de trois corridors de transport actif à divers endroits dans la province, sur une longueur combinée d'environ 25,9 kilomètres, afin d'offrir au public l'occasion d'utiliser des moyens de transport écologiques de façon plus sécuritaire. 2 850 000 $ 2 850 000 $ 0 $ Porte d'entrée de l'Est de Charlottetown - Remise en état des conduites d'aqueduc et d'égout Charlottetown Remise en état d'environ 500 mètres de conduites d'aqueduc et 450 mètres de conduites de refoulement d'égouts afin d'améliorer la qualité de l'eau dans les environs et de renforcer la protection de l'environnement. 1 320 000 $ 1 099 890 $ 880 110 $ Amélioration de la structure de traitement par UV de Kinkora Kinkora Amélioration de la chambre d'UV de l'installation de traitement des eaux usées de Kinkora afin de hausser la sécurité du personnel, y compris une nouvelle structure en bois au-dessus de la structure de traitement par UV, de nouveaux escaliers accessibles, un ventilateur mécanique, un capteur mural, un système de chauffage de petit bâtiment et des prises électriques. 23 848 $ 19 871 $ 15 901 $ Structure du sentier de la Confédération à St. Nicholas St. Nicholas Remplacement d'une structure à ossature de béton sur le sentier de la Confédération, y compris l'enlèvement des structures existantes et l'installation de pieux, de poutres et de rampes en acier, ainsi que la mise en place de terre végétale et d'ensemencement hydraulique. 225 000 $ 225 000 $ 0 $ Projet de remise en état des infrastructures municipales au centre-ville de Summerside Summerside Construction, remise en état et expansion des installations vieillissantes d'aqueduc, d'égouts, d'électricité et d'énergie dans le centre-ville de Summerside afin de hausser la capacité des services dans la zone commerciale et les zones résidentielles. 209 617 $ 408 265 $ 326 685 $ Structure du sentier de la Confédération à Vernon River Vernon Bridge Remplacement d'une structure enterrée sur le sentier de la Confédération, y compris les contrôles environnementaux, le défrichage de la végétation, l'excavation, l'enlèvement des structures et l'installation de la nouvelle structure. 500 000 $ 500 000 $ 0 $

Volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

Nom du projet Emplacement Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Autre financement Protection de la rive et aire de loisirs de Sunrise Cove Cornwall Protection de la rive et aménagement de parcs et de sentiers extérieurs dans le quartier de Sunrise Cove afin d'améliorer l'accès des résidents et des visiteurs aux possibilités et aux infrastructures de loisirs, notamment l'accès au secteur riverain de Cornwall. 150 452 $ 125 364 $ 100 314 $ Inclusions East, phase 2 - Remplacement du centre de formation Montague Jonction de deux bâtiments existants achetés par Inclusions East et d'une partie nouvellement construite pour assurer l'accessibilité et l'inclusion. Les améliorations comprennent un environnement multisensoriel, un espace de réunion, une salle d'activité, une salle de musique et d'arts, une salle d'artisanat et des toilettes accessibles. 1 040 422 $ 866 932 $ 693 702 $ (Inclusions East) Salle communautaire d'O'Leary O'Learly Construction dans un établissement de soins en milieu communautaire nouvellement construit d'une nouvelle salle communautaire entièrement accessible où les résidents de tous âges pourront pratiquer des activités sociales. 108 560 $ 90 458 $ 72 382 $ (Community Seniors Cooperative Ltd.)

Document d'information - Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans des infrastructures vertes et communautaires dans toute la province

