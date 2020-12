Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans des infrastructures scolaires pour réagir à la COVID-19

CHARLOTTETOWN, PEI, le 15 déc. 2020 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. C'est pourquoi les deux gouvernements prennent des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités alors qu'elles s'adaptent aux réalités de la pandémie de la COVID-19 et pour soutenir la création de bons emplois pour la classe moyenne.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Sean Casey, député de Charlottetown, l'honorable Stephen Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie, et Marilyn MacLean, directrice de l'école primaire West Royalty, ont annoncé un financement pour la construction de salles de cours supplémentaires à l'école primaire West Royalty.

Ce nouvel espace offrira aux élèves et au personnel de l'école primaire West Royalty un environnement sûr et inclusif pour apprendre et travailler. Le gouvernement du Canada investit 5 171 200 dollars dans ce projet dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard verse une contribution de 1 292 800 $.

Le projet permettra d'ajouter dix nouvelles salles de cours pour tenir compte de l'augmentation du nombre d'élèves. Le projet comprend également l'aménagement d'un espace pour les ressources des enseignants, d'un petit gymnase, de salles de détente pour les élèves et de toilettes non mixtes. Les systèmes de communication, de sécurité et de chauffage existants seront adaptés aux nouvelles installations.

Citations

« Offrir aux élèves et aux enseignants des environnements scolaires plus sains, plus sûrs et plus inclusifs, c'est exactement le type de projet d'infrastructure que le volet Résilience à la COVID-19 est censé soutenir. Le gouvernement du Canada investit plus de 5 millions de dollars pour que l'école primaire West Royalty puisse répondre en toute sécurité aux besoins croissants de la collectivité. Le plan d'infrastructure du Canada prévoit des investissements dans des milliers de projets, crée des emplois dans tout le pays et contribue à rendre les collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Canada est fier de s'associer au gouvernement provincial pour veiller à ce que nos étudiants disposent des espaces éducatifs modernisés dont ils ont besoin pour grandir et apprendre. Grâce à cet ajout, l'école primaire West Royalty sera désormais en mesure de répondre aux besoins croissants de notre collectivité pour les années à venir. »

Sean Casey, député de Charlottetown

« Il est prioritaire de s'assurer que nous disposons des infrastructures appropriées pour soutenir la croissance de nos collectivités. L'espace additionnel à l'école primaire West Royalty offrira aux élèves de nouvelles possibilités d'apprentissage et de loisirs. »

L'honorable Stephen Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 365 millions de dollars dans 132 projets d'infrastructure dans l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 365 millions de dollars dans 132 projets d'infrastructure dans l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, on a ajouté le volet Résilience à la COVID-19 au programme d'infrastructure Investir dans le Canada , de plus de 33 milliards de dollars, pour contribuer au financement d'infrastructures résistantes à la pandémie. Les volets existants du programme ont également été adaptés de manière à inclure davantage de catégories de projets admissibles.

