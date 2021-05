MILTONVALE, PE, le 26 mai 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, l'honorable Wayne Easter, député de Malpeque, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Bloyce Thompson, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, et l'honorable Natalie Jameson, ministre responsable de la Situation de la femme, ont annoncé l'octroi d'un financement pour l'amélioration de l'unité pour femmes du centre correctionnel provincial de Miltonvale.

La nouvelle annexe de 22 000 pieds carrés permettra de créer une zone de logement sécurisé de 22 cellules. Cette nouvelle zone offrira plus d'espace pour le soutien aux programmes, sera dotée d'une cuisine et d'installations améliorées pour le personnel, et comprendra un nouveau secteur pour les services de santé, qu'on utilisera pour servir séparément les populations masculine et féminine.

Ce projet permettra d'améliorer considérablement la souplesse opérationnelle de l'établissement en créant plus d'espace et en offrant plus de possibilités d'accueillir adéquatement les détenues et de répondre à leurs besoins de réinsertion, en plus de respecter les protocoles de santé et de sécurité liés à la COVID-19.

Le gouvernement du Canada investit 8 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard alloue 2 millions de dollars au projet.

Citations

« Le gouvernement du Canada prend des mesures énergiques et rapides pour protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, stabiliser notre économie et soutenir les collectivités partout au pays. La rénovation du centre correctionnel provincial de l'Î.-P.-É. aura un effet positif sur la réhabilitation des détenues et nous permet de nous adapter aux effets de la COVID-19. Le plan d'infrastructure permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de renforcer les collectivités. »

L'honorable Wayne Easter, député de Malpeque, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'ajout de l'aile pour femmes à notre centre correctionnel provincial est bien plus qu'une simple augmentation du nombre de lits. Il s'agit d'un espace moderne pour les délinquantes, conçu en fonction de celles-ci, afin de favoriser la réhabilitation et d'accroître l'accès aux programmes qui peuvent les aider à préparer leur retour dans les collectivités de l'Île. Ces personnes délinquantes ont des besoins uniques et la mise en place de cette importante infrastructure correctionnelle est un pas dans la bonne direction pour soutenir cette population de façon appropriée et avec dignité. »

L'honorable Bloyce Thompson, ministre de la Justice et de la Sécurité publique

« Nous savons que les femmes incarcérées ont souvent des antécédents de traumatisme et que beaucoup sont elles-mêmes victimes de crimes. Les programmes proposés en détention doivent être adaptés à leurs besoins. La façon dont nous soutenons ces femmes influencera inévitablement la réussite de leur réhabilitation. Il est encourageant de constater que les décisions qui ont été prises dans le cadre de cet important projet d'investissement ont tenu compte des femmes et de leurs besoins. »

L'honorable Natalie Jameson, ministre responsable de la Situation de la femme

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

En appui aux projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé pour aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 397 millions de dollars dans 152 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

