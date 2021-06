CHARLOTTETOWN, PE, le 14 juin 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

Aujourd'hui, Sean Casey, député de Charlottetown, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la modernisation d'établissements de soins de santé et de loisirs à l'Île-du-Prince-Édouard.

À l'hôpital Queen Elizabeth, on modernisera les unités de traitement de l'air sur plusieurs étages et une partie du toit sera remplacée. Beach Grove Home et l'hôpital Hillsborough bénéficieront chacun de l'installation de nouvelles génératrices pour garantir un minimum de 48 heures d'alimentation de secours, réduisant ainsi le risque de panne de courant et d'évacuation de l'hôpital. Beach Grove Home recevront de nouveaux systèmes d'appel des infirmières, et la toiture sera remplacée.

On améliorera le système électrique du centre Royalty afin d'accroître son efficacité et sa fiabilité. Enfin, on améliorera les caractéristiques d'accessibilité au Eastlink Trade Centre et on apportera d'autres améliorations en prévision des Jeux d'hiver du Canada de 2023.

Le gouvernement du Canada investit plus de 4,1 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 et du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada, tandis que la contribution du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard s'élève à plus de 1,2 million de dollars.

« La modernisation des infrastructures de santé et de loisirs est essentielle à la reprise économique de l'Île. Grâce à ces améliorations, les travailleurs de la santé et les patients auront accès à des infrastructures écoénergétiques et sécuritaires, qui sont nécessaires pour offrir des soins médicaux de qualité, et on mettra à la disposition des insulaires des installations récréatives modernes. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Sean Casey, député de Charlottetown, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures sont bien plus que des briques et du mortier; elles sont essentielles pour les personnes que nous servons et les collectivités qui bénéficient de ces infrastructures. Ces projets d'infrastructures de soins de santé sont d'une importance vitale, car ils nous permettent de disposer des bâtiments et des installations les plus modernes pour faire fonctionner notre système de soins de santé. »

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Les soins de santé évoluent continuellement, et il est extrêmement important de s'assurer que nous disposons d'infrastructures appropriées et modernes. Investir dans les infrastructures de soins de santé, c'est investir dans la santé et le bien-être des résidents de la province, et s'assurer que nous leur fournissons des soins médicaux de la plus haute qualité en tout temps. »

L'honorable Ernie Hudson, ministre de la Santé et du Bien-Être

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Pour soutenir les projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé dans le but d'aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 405 millions de dollars dans 153 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .



Un financement conjoint fédéral et provincial dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada permettra de soutenir sept projets d'infrastructures de soins de santé et de loisir à Charlottetown. Ces investissements permettront de soutenir des collectivités plus saines et plus durables.

Le gouvernement du Canada investit plus de 4,1 millions de dollars dans les projets suivants dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 et du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada, tandis que la contribution du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard s'élève à plus de 1,2 million de dollars.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Fonds Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Beach Grove - remplacement de la toiture VRCV Le remplacement de la toiture de la résidence Beach Grove permettra de réduire les risques de dommages aux bâtiments et d'interruption des services, tout en diminuant les coûts d'entretien. Les travaux consisteront à recouvrir l'asphalte existant et à installer des matériaux de couverture en métal lourd de calibre 24, des bandes de départ, des faîtières, des pare-glace et des boulons d'ancrage. 408 000 $ 102 000 $ Amélioration du Eastlink Trade Centre en prévision des Jeux du Canada de 2023 VICCR Les améliorations apportées au Trade Centre (installation multifonctionnelle) permettront de répondre aux normes d'accueil pour les épreuves de squash et de tir à l'arc pendant les Jeux d'hiver du Canada en 2023. Ces améliorations profiteront aussi directement aux résidents ainsi qu'aux groupes communautaires et à but non lucratif qui se servent de l'espace pour des programmes communautaires. 262 500 $ 262 500 $ Santé Î.-P.-É. - remplacement de génératrice (résidence Beach Grove et hôpital Hillsborough) VRCV L'installation de nouvelles génératrices à la résidence Beach Grove et à l'hôpital Hillsborough fournira un minimum de 48 heures d'alimentation de secours, ce qui réduira le risque de panne de courant et d'évacuation des hôpitaux en cas de panne prolongée. 308 000 $ 77 000 $ Remplacement du système d'appel des infirmières (résidence Beach Grove) VRCV Le remplacement du système d'appel des infirmières à la résidence Beach Grove permettra aux patients de disposer d'un moyen de communication efficace et d'accroître leur sécurité. 168 000 $ 42 000 $ Unités de traitement de l'air no 1 et 3 de l'hôpital Queen Elizabeth VRCV Le remplacement des unités de traitement de l'air permettra d'améliorer les commandes et les vannes pour un meilleur contrôle du volume d'air et une meilleure efficacité énergétique à plusieurs niveaux et unités de l'hôpital Queen Elizabeth. Les travaux comprendront également l'installation d'un nouveau ventilateur d'extraction dans ces unités afin d'assurer l'extraction générale de l'air des toilettes et des pièces de service. 1 000 000 $ 250 000 $ Remplacement partiel de la toiture - hôpital Queen Elizabeth VRCV Le remplacement d'une partie de la toiture de l'hôpital Queen Elizabeth permettra d'améliorer l'isolation et l'efficacité énergétique en réduisant les coûts de chauffage et de refroidissement. 1 800 000 $ 450 000 $ Amélioration du système électrique du centre Royalty VRCV Installation d'un nouveau tableau de distribution, de panneaux de contrôle et de deux transformateurs à sec pour améliorer l'efficacité et éviter toute interruption des opérations gouvernementales. 156 400 $ 39 100 $

