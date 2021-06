Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans des établissements d'enseignement et des infrastructures de transport actif afin d'aider à réduire les répercussions de la COVID-19

HUNTER RIVER, PE, le 16 juin 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

Aujourd'hui, Wayne Easter, député de Malpeque, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, ont annoncé l'octroi d'un financement pour quatre projets d'amélioration d'établissements d'enseignement et d'infrastructures de transport actif dans le centre de l'Île-du-Prince-Édouard.

À Cornwall, on améliorera les installations intérieures et extérieures de l'école primaire Eliot River. On aménagera une plus grande aire de stationnement pour les autobus et le personnel loin de la section de débarcadère afin d'accroître la sécurité. Les rénovations intérieures de l'école consistent à remplacer les équipements mécaniques et électriques, tels que les vases d'expansion, les réservoirs d'eau chaude, les vannes de mélange d'eau chaude, diverses pompes, la tuyauterie et les panneaux électriques, ainsi qu'à installer de nouveaux dispositifs d'éclairage à DEL et deux nouvelles toilettes accessibles.

On effectuera également d'importantes réparations au revêtement extérieur de l'école secondaire de Kensington. On remplacera les matériaux existants par de nouvelles briques et un revêtement de métal, et on procédera à l'imperméabilisation de la fondation.

Enfin, on aménagera des accotements pavés sur environ cinq kilomètres le long de la route 13 afin de réduire les émissions liées au transport et d'encourager les modes de transport actif.

Ces projets soutiendront la reprise économique, amélioreront la sécurité des étudiants et du personnel, et encourageront les modes de transport écologiques.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 et du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Île‑du-Prince-Édouard s'élève à plus de 911 000 $.

Citations

« Il est essentiel de moderniser rapidement les écoles et les couloirs de transport actif afin de mieux fonctionner en cas de pandémie. La modernisation des établissements d'enseignement permettra au personnel et aux élèves d'avoir accès à des infrastructures modernes, efficaces et sécuritaires, ce qui est nécessaire pour offrir une éducation de qualité aux jeunes du centre de l'Île-du-Prince-Édouard, et la modernisation des couloirs de transport actif encouragera les résidents à opter pour des options de transport plus écologiques. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Wayne Easter, député de Malpeque, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous savons que l'Î.-P.-É. est un endroit qu'il est agréable de visiter et où il fait bon vivre et travailler. Tandis que nous allons de l'avant pour rouvrir l'Î.-P.-É., les projets d'infrastructure continuent de jouer un rôle important dans le maintien de notre économie, la création d'emplois et le renforcement des collectivités. »

L'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

En appui aux projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé pour aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 405 millions de dollars dans 153 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Produit connexe

Connexe - Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans des établissements d'enseignement et des infrastructures de transport actif afin d'aider à réduire les répercussions de la COVID-19

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures à l'Île-du-Prince-Édouard

Infrastructure Canada - Les infrastructures à l'Île-du-Prince-Édouard Infrastructure Canada - Home

Suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

Document d'information



Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans des établissements d'enseignement et des infrastructures de transport actif afin d'aider à réduire les répercussions de la COVID-19

Un financement conjoint fédéral et provincial est alloué à quatre projets d'amélioration d'établissements d'enseignement et d'infrastructures de transport actif dans le centre de l'Île‑du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada. Ces investissements permettront de soutenir des collectivités plus sûres et plus durables.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2 millions de dollars dans les projets suivants dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 et du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Île‑du-Prince-Édouard s'élève à plus de 911 000 $.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Lieu Volet de finance-ment Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement

provincial École primaire d'Eliot River, Phase 1 Cornwall VRCV Les améliorations apportées à l'école primaire Eliot River comprennent des rénovations intérieures telles que le remplacement des systèmes mécaniques et électriques, le remplacement des réservoirs d'eau chaude et d'expansion, de nouvelles canalisations, des pompes et un éclairage à DEL, la rénovation des vestiaires du gymnase et la construction de deux nouvelles toilettes accessibles. L'extérieur bénéficiera également d'améliorations, telles que la peinture de la brique et un nouveau toit. 680 000 $ 170 000 $ École primaire d'Eliot River, Phase 2 Cornwall VRCV Les améliorations apportées au stationnement et au débarcadère de l'école primaire Eliot River comprennent une aire de stationnement agrandie pour les autobus et les enseignants, isolée de la section de débarcadère des parents et du public, afin d'assurer la sécurité des activités pendant la pandémie. Ce projet permettra de résoudre les problèmes opérationnels qui se sont aggravés au cours de la pandémie. 340 000 $ 85 000 $ Revêtement extérieur de l'école secondaire de Kensington Kensington VRCV Les réparations de l'école secondaire intermédiaire de Kensington consistent à poser de nouvelles briques et un revêtement de métal à l'extérieur et à imperméabiliser une partie des fondations. Ces travaux sont nécessaires pour améliorer l'enveloppe extérieure du bâtiment et faire en sorte qu'elle résiste aux intempéries. 520 000 $ 130 000 $ Élargissement de la route pour favoriser le transport actif en 2021-2022 Hunter River VIV La construction d'accotements pavés sur environ cinq kilomètres à travers l'Île-du-Prince-Édouard améliorera la sécurité des piétons et des cyclistes. Les travaux comprendront le rabotage à froid, le remplissage de la base du chemin et le scellement avec de l'asphalte. Le projet réduira les émissions liées au transport et encouragera la pratique de la marche et du vélo en aménageant des corridors de transport actif plus sûrs. 526 050 $ 526 050 $

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Michelle Johnston, Directrice des Communications, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-298-7386, [email protected] ; Autumn Tremere, Agente principale des communications, Transports et Infrastructure, 902-368-5112, [email protected] ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca