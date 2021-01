CHARLOTTETOWN, PEI, le 12 janv. 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. Les investissements dans les infrastructures de l'Île-du-Prince-Édouard en cette période sans précédent donnent l'occasion de créer des emplois, de faire croître l'économie et d'assurer la durabilité et la résilience de nos collectivités.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Sean Casey, député de Charlottetown, l'honorable Stephen Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie, et l'honorable James Aylward, ministre de la Santé et du Mieux-être, ont annoncé un financement pour des améliorations à l'hôpital Queen Elizabeth de Charlottetown. Terry Campbell, directeur des services de soutien à l'hôpital Queen Elizabeth était aussi présent.

Deux projets permettront d'offrir au personnel et aux patients le matériel nécessaire pour améliorer la qualité des soins tout en créant de bons emplois pour la classe moyenne.

Les vannes d'isolement et les raccords des colonnes de gaz seront remplacés, de sorte que tous les blocs opératoires soient dotés d'équipements modernes et efficaces. Le système de traitement de l'air utilisé pour l'unité de soins du niveau principal (unité 1) et l'unité de soins du niveau inférieur (unité 5) sera remplacé pour améliorer la régulation d'air et l'efficacité énergétique.

Le gouvernement du Canada investit 876 000 $ dans ce projet par l'intermédiaire du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard verse une contribution de 219 000 $ pour la réalisation de ces deux projets.

Citations

« Améliorer rapidement les installations de santé pour faire face à la pandémie est d'une importance capitale. Au terme du nouveau volet Résilience à la COVID-19, le gouvernement fédéral finance 80 pour cent des coûts des améliorations à l'hôpital Queen Elizabeth pour assurer que le personnel et les patients ont accès aux équipements modernes et efficaces requis pour fournir des soins de santé de qualité. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures jouent un rôle essentiel dans nos collectivités. Rien n'est plus vital que notre réseau de soins de santé. En veillant à ce qu'il soit mis à niveau et à ce que les systèmes appropriés soient en place en temps utile, nous favoriserons la qualité continue des services qui font la réputation de notre réseau de soins de santé. »

L'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, on a ajouté le volet Résilience à la COVID-19 au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , de plus de 33 milliards de dollars, pour contribuer au financement d'infrastructures résilientes face aux pandémies. Les volets existants du Programme ont également été adaptés de manière à inclure davantage de catégories de projets admissibles.

, de plus de 33 milliards de dollars, pour contribuer au financement d'infrastructures résilientes face aux pandémies. Les volets existants du Programme ont également été adaptés de manière à inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique est de 80 p. 100 dans les provinces et de 100 p. 100 dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 367 millions de dollars dans 133 projets d'infrastructure dans toute l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

