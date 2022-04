Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans de nouvelles infrastructures d'aqueduc, d'énergie propre et de transport actif à Stratford

STRATFORD, PE, le 1er avril 2022 /CNW/ - Qu'il s'agisse de routes, de bâtiments, de systèmes de traitement de l'eau ou de projets d'énergie propre, il est essentiel de disposer d'infrastructures fiables pour renforcer les collectivités.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale et député de Cardigan, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Gary Clow, maire adjoint de la municipalité de Stratford, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour cinq projets d'infrastructures communautaires visant à améliorer les infrastructures d'aqueduc, d'énergie propre et de transport actif à Stratford.

Le financement permettra de construire un nouveau réservoir d'eau de 300 000 gallons qui desservira la collectivité croissante de Stratford. Les travaux comprendront la construction du réservoir, ainsi que l'installation de la tuyauterie, des vannes et des accessoires connexes à côté du réservoir d'eau existant. Une fois terminé, ce projet permettra de suivre le rythme du développement commercial et résidentiel au sein de la collectivité, et il permettra aux résidents d'avoir un accès amélioré et fiable à l'eau potable.

De plus, le financement permettra de mettre en place des infrastructures d'énergie renouvelable propre et des infrastructures d'aqueduc sur le futur campus communautaire de Stratford, un centre communautaire où l'on trouvera des installations récréatives et culturelles, ainsi que d'autres commodités. Les travaux consisteront notamment à installer environ 1 900 mètres d'égouts sanitaires, une station de pompage des eaux usées, 2 200 mètres de conduites de distribution d'eau, deux bassins de rétention des eaux pluviales, ainsi qu'un panneau solaire de 100 kilowatts.

Les résidents bénéficieront également d'un réseau de sentiers de plus de 4 800 mètres qui traversera le campus communautaire, de manière à établir des raccordements avec d'autres liens de transport actif de la région, notamment des points de liaison entre le chemin Bunbury et l'avenue Hollis. Cet ajout au réseau de transport actif de Stratford aidera les résidents à rester actifs et contribuera à la réduction des émissions de carbone.

Le gouvernement du Canada investit plus de 6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard fournit plus de 5 millions de dollars, tandis que la municipalité de Stratford alloue plus de 4 millions de dollars aux projets.

« Stratford est une collectivité prospère et en pleine croissance. Les investissements que nous faisons aujourd'hui permettront à la ville de poursuivre sa croissance à l'avenir. L'Île-du-Prince-Édouard offre une qualité de vie inégalée, et notre gouvernement continuera de travailler en collaboration avec nos partenaires provinciaux et municipaux pour tirer parti de cette réussite. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense et député de Cardigan, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les trois ordres de gouvernement collaborent pour faire des investissements qui soutiennent la croissance continue de nos collectivités, ainsi que la santé et la sécurité de nos résidents et de notre environnement. Ces projets permettront d'assurer un approvisionnement en eau adéquat pour les résidents, d'atténuer les effets potentiels des changements climatiques et de planifier la réalisation du campus communautaire de Stratford. Nous voulons poursuivre la revitalisation de nos collectivités insulaires, la modernisation de nos infrastructures et la création d'un avenir meilleur. »

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Les projets annoncés aujourd'hui sont importants pour notre collectivité en pleine expansion. Stratford connaît une croissance continue, qui continuera d'augmenter au cours des prochaines années, et les travaux qui seront entrepris dès cette année dans le cadre de ces projets continueront de nous faire progresser. Nous remercions nos partenaires gouvernementaux pour ce financement qui est partagé entre les trois ordres de gouvernement et qui profitera grandement à nos résidents une fois les projets terminés. »

Gary Clow, maire adjoint de la municipalité de Stratford

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Au cours des 6 dernières années, plus de 26 milliards de dollars du plan Investir dans le Canada ont servi à financer des projets d'infrastructure verte visant à fournir de l'eau saine et de l'air pur, ainsi qu'à bâtir des collectivités plus vertes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 440 millions de dollars dans plus de 192 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

La province de l'Île-du-Prince-Édouard a investi plus de 372 millions de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Document d'information

Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans de nouvelles infrastructures d'aqueduc, d'énergie propre et de transport actif à Stratford

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à cinq projets d'infrastructures d'aqueduc, d'énergie propre et de transport actif à Stratford dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard fournit plus de 5 millions de dollars, tandis que la municipalité de Stratford alloue plus de 4 millions de dollars aux projets.

Renseignements sur les projets :

Lieu Nom du projet Renseignements sur

les projets Finance-

ment fédéral Finance-

ment provincial Finance-

ment du

bénéficiaire Stratford Campus communautaire de Stratford - services publics Installation d'environ 1 900 mètres d'égouts sanitaires et d'une station de pompage des eaux usées dans le futur campus communautaire de Stratford, ainsi que de 2 200 mètres de conduites de distribution d'eau. Les travaux comprennent également l'installation d'environ 400 mètres d'égouts pluviaux et de deux bassins de rétention des eaux pluviales totalisant environ 43 300 mètres carrés. 2 328 430 $ 1 940 164 $ 1 552 481 $ Stratford Campus communautaire de Stratford - champ solaire Construction d'une installation solaire au sol d'environ 100 kW, avec les travaux électriques souterrains connexes, pour distribuer l'énergie captée par le réseau solaire au futur campus communautaire de Stratford. 1 729 468 $ 1 441 079 $ 1 153 123 $ Stratford Nouveau réservoir d'eau Mise en place d'un nouveau réservoir de stockage d'eau de 300 000 gallons, y compris les canalisations, les vannes et les accessoires connexes, à côté du réservoir existant, afin d'assurer un approvisionnement fiable et continu en eau potable pour les résidents. 320 270 $ 266 870 $ 213 544 $ Stratford Kelly's Pond - remise en état du bassin versant Restauration de la capacité naturelle et structurelle du bassin versant de Kelly's Pond pour atténuer les effets de l'augmentation des précipitations et des inondations de surface. 138 600 $ 115 488 $ 92 412 $ Stratford Campus communautaire de Stratford - sentier de transport actif Construction d'un nouveau réseau de sentiers d'une largeur de 3 mètres dans la zone désignée du campus communautaire, d'une longueur de plus de 4 800 mètres. Cette infrastructure desservira le campus communautaire de Stratford et créera un lien avec d'autres liaisons de transport actif essentielles dans la région. 1 537 654 $ 1 281 251 $ 1 025 231 $

