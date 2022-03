CHARLOTTETOWN, PE, le 7 mars 2022 /CNW/ - Qu'il s'agisse de routes, de bâtiments, de centres sportifs ou de centres communautaires, il est essentiel de disposer d'infrastructures fiables pour renforcer les collectivités. Les investissements dans des infrastructures sportives et communautaires modernes et durables aident à maintenir nos collectivités en santé, actives et reliées.

Aujourd'hui, Sean Casey, député de Charlottetown, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Phillip Brown, maire de la Ville de Charlottetown, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour deux projets connexes d'infrastructures d'aqueduc à Charlottetown.

Le financement permettra de réaliser une étude sur le réseau de collecte des eaux pluviales actuel de Charlottetown, qui est sous-dimensionné, en vue de le remplacer par un réseau qui répondra aux besoins croissants et au développement de la collectivité. À la suite de l'étude, le financement appuiera également la construction d'un nouveau réseau de collecte des eaux pluviales de 800 mètres qui aidera la Ville à recueillir les eaux pluviales et à en gérer le débit pendant les pics de précipitations, ce qui permettra d'éliminer le risque de crues soudaines à l'avenir. Une fois terminé, ce projet aidera à protéger les résidences et les entreprises, créant ainsi une collectivité plus résiliente et plus sûre.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,7 million de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard alloue plus de 1,4 million de dollars aux projets, tandis que la Ville de Charlottetown fournit plus de 1,1 million de dollars.

Citations

« Les investissements en infrastructure sont des investissements dans des collectivités fortes et saines. L'annonce d'aujourd'hui concernant ces deux projets d'infrastructures d'aqueduc à Charlottetown permettra de mieux protéger la collectivité contre d'éventuelles inondations, ainsi que de répondre aux besoins grandissants et à la croissance de la Ville. »

Sean Casey, député de Charlottetown, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces investissements dans les infrastructures d'aqueduc sont essentiels pour soutenir la croissance de la ville et aideront nos collectivités à faire face aux impacts d'un environnement en constante évolution. La province de l'Île-du-Prince-Édouard continuera de faire des investissements en infrastructure qui profiteront à nos résidents pour les générations à venir, non seulement en favorisant des collectivités plus propres et plus saines, mais aussi en créant des emplois importants dans le domaine des infrastructures qui contribuent à la croissance économique locale. »

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, province de l'Île-du-Prince-Édouard

« Les investissements annoncés aujourd'hui dans les projets de planification et de gestion des eaux pluviales de la porte d'entrée Est de la Ville de Charlottetown permettront à cette dernière de se doter d'infrastructures essentielles qui l'aideront à bâtir une ville plus sécuritaire dans un environnement changeant, tout en créant des possibilités économiques. Des investissements comme ceux-ci sont essentiels tandis que Charlottetown continue de croître et de planifier son avenir. »

Phillip Brown, maire de la Ville de Charlottetown

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des 6 dernières années, plus de 26 milliards de dollars du plan Investir dans le Canada ont servi à financer des projets d'infrastructure verte visant à fournir de l'eau saine et de l'air pur, ainsi qu'à bâtir des collectivités plus vertes.

ont servi à financer des projets d'infrastructure verte visant à fournir de l'eau saine et de l'air pur, ainsi qu'à bâtir des collectivités plus vertes. Le gouvernement du Canada a investi plus de 440 millions de dollars dans plus de 192 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 440 millions de dollars dans plus de 192 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan . La province de l'Île-du-Prince-Édouard a investi plus de 372 millions de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures à l'Île-du-Prince-Édouard https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-pe-fra.html

Investir dans le Canada : Plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

