CHARLOTTETOWN, PE, le 10 juin 2022 /CNW/ - Investir dans des infrastructures clés permet de bâtir des collectivités fortes et saines partout au Canada. Qu'il s'agisse de routes, de bâtiments ou de véhicules à énergie verte, des infrastructures fiables permettent aux collectivités de croître et de se développer aujourd'hui afin d'être mieux préparées à relever les défis de demain.

Aujourd'hui, Sean Casey, député de Charlottetown, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Heath MacDonald, député de Malpeque, Bobby Morrissey, député d'Egmont, ont annoncé l'achat de nouveaux autobus scolaires électriques à l'Île-du-Prince-Édouard. Ils étaient accompagnés de l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et de l'honorable Natalie Jameson, ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage continu.

Le financement appuiera l'achat de 35 autobus scolaires électriques de Lion Electric qui remplaceront les autobus à moteur diesel du parc de véhicules au cours de l'exercice 2022‑2023. Ces nouveaux autobus, ainsi que l'installation de bornes de recharge pour chaque autobus, contribueront à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer la qualité de l'air et à offrir un transport durable aux élèves de la province, ce qui se traduira par un environnement plus sain pour les résidents.

Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard investissent chacun plus de 6,2 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Citations

« L'Île-du-Prince-Édouard est déterminée à soutenir des solutions novatrices, durables et à faibles émissions de carbone pour lutter contre les changements climatiques. L'annonce d'aujourd'hui aidera à assurer un avenir plus propre aux résidents de l'Île, en plus de garantir aux élèves un moyen fiable et moderne de se rendre à l'école et d'en revenir. »

Sean Casey, député de Charlottetown, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est important de continuer à adopter une perspective climatique en ce qui concerne les investissements que le Canada et l'Î.-P.-É. effectuent ensemble tandis que nous cherchons à créer un pays plus durable et plus résilient. Ces 35 nouveaux autobus scolaires constituent un merveilleux pas en avant pour réduire les émissions et protéger notre environnement à long terme. »

Heath MacDonald, député de Malpeque

« L'annonce d'aujourd'hui concernant la décarbonisation du transport scolaire à l'Î.‑P.‑É. nous permet de mettre la santé des enfants au premier plan et nous aide à bâtir une province durable et plus verte pour les générations futures. »

Bobby Morrissey, député d'Egmont

« Le remplacement des autobus diesel par des autobus électriques aidera à réduire les émissions liées au transport dans la province et aidera l'Île-du-Prince-Édouard à atteindre ses objectifs de carboneutralité. La province de l'Île-du-Prince-Édouard continuera d'investir dans des moyens de transport sûrs, modernes et durables. »

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« À l'Î.-P.-É., 18 000 élèves se déplacent chaque jour en autobus scolaire. En investissant dans des autobus scolaires électriques, nous permettons à nos élèves de voir directement l'édification d'une province plus propre et plus durable, et d'y participer », a déclaré la ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage continu, Natalie Jameson.

L'honorable Natalie Jameson, ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage continu

« Nous avons fixé des objectifs clairs pour réduire nos émissions dans tous les secteurs, y compris celui du transport. Pour réaliser des progrès rapides et significatifs, il faut s'engager à adopter différentes approches, initiatives et priorités. Cet investissement supplémentaire dans les autobus électriques témoigne de notre volonté d'atteindre la carboneutralité. »

L'honorable Steven Myers, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 101 millions de dollars dans neuf projets d'énergie verte à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 45 milliards de dollars dans les collectivités de tout le Canada afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 1,2 milliard de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures d'énergie verte.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures à l'Île-du-Prince-Édouard

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-pe-fra.html

Investir dans le Canada : Plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected] ; April Gallant, Agente principale des communications, Transports et Infrastructure, Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, 902-368-5112, [email protected] ; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]