CHARLOTTETOWN, PE, le 11 août 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard continuent d'investir dans les infrastructures locales durant la période sans précédent que nous traversons, afin de répondre aux besoins des collectivités de la province, d'améliorer la qualité de vie et de soutenir la relance économique à la suite de la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, Sean Casey, député de Charlottetown, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Joel Dennis, directeur général de Tremploy Inc., ont annoncé l'octroi d'un financement pour la construction d'un nouvel établissement destiné à offrir des services de soutien et une formation professionnelle à des adultes ayant des déficiences intellectuelles, à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).

Au rez-de-chaussée, la nouvelle installation à deux étages comprendra une salle de classe et une cuisine, une zone de programme, un atelier de fabrication d'articles en bois, des bureaux et un entrepôt. Une zone destinée à un programme de cuisine et une cafétéria seront situées à l'étage, tout comme plusieurs autres zones de programme, une salle de conférence, des bureaux administratifs et un espace polyvalent qui pourrait être utilisé pour une entreprise sociale.

Ce projet profitera à la collectivité en fournissant une installation moderne, sûre et efficiente où Tremploy Inc. pourra continuer à offrir des possibilités de travail intéressantes à des adultes ayant des déficiences intellectuelles. Leur vie se trouvera enrichie grâce à une variété de services, notamment des programmes de jour, un soutien individuel, des services d'aide à l'emploi et des événements spéciaux.

Le gouvernement du Canada alloue plus de 2,4 millions de dollars au projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard couvrira plus de 2 millions de dollars des frais admissibles du projet, tandis que Tremploy Inc. apportera le reste du financement, soit plus de 1,6 million de dollars.

« Cet investissement permettra aux adultes ayant des déficiences intellectuelles d'avoir accès à une installation moderne, sûre et efficiente. Grâce à ce projet, l'organisme Tremploy Inc. pourra continuer à offrir des possibilités intéressantes aux membres de sa communauté pendant de nombreuses années. Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans des milliers de projets d'infrastructure comme celui-ci partout au pays, permettant ainsi que créer des emplois et de bâtir des collectivités fortes et résilientes. »

Sean Casey, député de Charlottetown, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis toujours impressionné par les soins individuels que Tremploy offre à chacun de ses clients, les encourageant à explorer leur potentiel et leur permettant de contribuer et de participer à leur communauté de manière significative. Nous sommes ravis, comme province, d'appuyer l'investissement de Tremploy pour cette infrastructure qui permettra à l'organisme de continuer à soutenir ses clients et à leur offrir des expériences de vie positives dans un environnement sécuritaire et chaleureux. »

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« L'appui accordé à ce projet par les deux ordres de gouvernement démontre qu'ils reconnaissent l'importance des services et des soutiens offerts par Tremploy. Cet investissement nous permettra de maintenir nos programmes et services actuels et de positionner Tremploy pour d'autres innovations et développements en vue de répondre aux besoins futurs de notre communauté.

Joel Dennis, directeur général de Tremploy Inc.

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars sont destinés à soutenir les infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 420 millions de dollars dans 175 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

