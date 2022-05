Le Canada et l'Alberta investissent dans le terrain de la législature de l'Alberta

EDMONTON, AB

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta, ont annoncé 10 millions de dollars en financement fédéral-provincial pour un projet d'infrastructure provinciale situé à Edmonton.

Le projet de transport actif sur le terrain de l'Assemblée législative de l'Alberta annoncé aujourd'hui permettra d'assurer l'accessibilité aux sentiers pédestres et de profiter de certaines installations d'eau existantes. Ce projet remplacera le béton pour garder la terrasse et les passerelles sécuritaires et accessibles pour le public et remplacera aussi certains composants du miroir d'eau et de la fontaine du dôme pour que les Edmontoniens, les Albertains et les visiteurs puissent profiter du secteur en toute sécurité pour les années à venir.

Le gouvernement du Canada investit 8 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Alberta investit 2 millions de dollars dans ce projet.

« Les terrains de l'Assemblée législative ne sont pas que le siège du gouvernement dans la capitale de l'Alberta. Il s'agit d'un endroit magnifique où les résidents d'Edmonton et les visiteurs peuvent s'évader et se recueillir ici même au cœur de la ville. Grâce à cet investissement, nous nous assurons que les Albertains et tous les visiteurs puissent profiter activement de cette expérience durant les décennies à venir. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les terrains de l'Assemblée législative, construits en 1979, ont désespérément besoin de réparations. Je suis ravi que les gouvernements fédéral et provincial travaillent ensemble pour restaurer ces installations récréatives dont profitent chaque année des milliers de familles et de visiteurs de l'Alberta. »

L'honorable Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta

Pour soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté aux 33 milliards de dollars du programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour aider à financer des infrastructures résilientes à la pandémie. Les volets de programmes existants ont également été adaptés pour inclure davantage de catégories de projets éligibles.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui , près de 110 projets d'infrastructure dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 ont été annoncés en Alberta , avec une contribution fédérale totale de plus de 189,2 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 22 millions de dollars.

Résilience Le programme d'infrastructure Investir dans le Canada fournit plus de 33 millions de dollars pour l'infrastructure publique partout au Canada . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires soumettent des projets à Infrastructure Canada pour approbation de financement. À ce jour, le programme a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités partout au pays.

