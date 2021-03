Le Canada et l'Alberta investissent dans des projets visant à soutenir les collectivités et à améliorer la qualité et la durabilité des installations publiques

EDMONTON, AB, le 16 mars 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de l'Alberta. Les investissements dans les infrastructures publiques de l'Alberta en cette période extraordinaire contribuent à créer des emplois, à soutenir les entreprises et les économies locales et à rendre les collectivités plus durables et plus résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, et l'honorable Ric McIver, ministre des Transports et ministre des Affaires municipales de l'Alberta, ont annoncé le financement de 61 projets d'infrastructure qui permettront de créer et d'entretenir des infrastructures de transport actif ainsi que de réparer et de moderniser des centres récréatifs et communautaires, des bâtiments municipaux et des installations de soins de santé dans toute la province.

Ces projets permettront aux collectivités de disposer d'infrastructures publiques sûres, confortables et durables et d'accroître les possibilités de transport actif, tout en favorisant la reprise économique dans la région en offrant des emplois et des possibilités d'affaires aux collectivités de l'Alberta.

Le gouvernement du Canada investit plus de 73 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du plan Investir dans le Canada. Les contributions des bénéficiaires à leurs projets respectifs s'élèvent à plus de 18 millions de dollars. Au total, cet investissement combiné dans les infrastructures s'élève à plus de 91 millions de dollars.

« Le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour aider à créer des emplois et à soutenir notre économie. Ces projets, qui seront réalisés dans toute l'Alberta, permettront d'améliorer et de moderniser un grand nombre d'installations municipales, récréatives et de soins de santé, ce qui les rendra plus durables à long terme et apportera des avantages à de nombreux membres de la collectivité. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Jim Carr, représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« Les collectivités de l'Alberta nous ont dit qu'elles avaient besoin d'aide pour construire les infrastructures nécessaires et créer des emplois au plus fort de la pandémie de COVID-19. Ce financement fédéral permettra d'effectuer des réparations et des mises à niveau essentielles des installations publiques, ce qui créera des dizaines d'emplois bien rémunérés dans le domaine de la construction pour les Albertains et nous permettra de rester sur la voie de la reprise économique. »

Ric McIver, ministre des Transports et ministre des Affaires municipales de l'Alberta

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, on a ajouté le volet Résilience à la COVID-19 au programme d'infrastructure Investir dans le Canada, d'une valeur de plus de 33 milliards de dollars, pour aider à financer des infrastructures résistantes à la pandémie. Les volets existants du programme ont également été adaptés de façon à inclure davantage de catégories de projets admissibles. Aux termes du volet Résilience à la COVID-19, la part fédérale des coûts pour les projets d'infrastructures publiques est de 80 % dans les provinces, et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux communautés autochtones.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a approuvé plus de 1740 projets d'infrastructure, totalisant plus de 1,1 milliard de dollars d'investissements fédéraux dans les collectivités rurales de l' Alberta .

Le Canada et l'Alberta investissent dans des projets visant à soutenir les collectivités et à améliorer la qualité et la durabilité des installations publiques

Un financement accordé dans le cadre du plan Investir dans le Canada permettra de soutenir 61 projets d'infrastructure en Alberta. Le gouvernement du Canada investit plus de 73 millions de dollars dans ces projets grâce au volet Résilience à la COVID-19 du plan Investir dans le Canada. Les contributions des bénéficiaires à leurs projets respectifs s'élèvent à plus de 18 millions de dollars. Au total, cet investissement combiné dans les infrastructures s'élève à plus de 91 millions de dollars.

Lieu Nom du projet Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Airdrie Construction d'un tunnel pour piétons à Luxstone sous la voie ferrée du Canadien Pacifique Construction d'un nouveau passage pour les piétons le long de la voie ferrée du Canadien Pacifique 1 200 000 $ 0 $ 300 000 $ Airdrie Remplacement des composants mécaniques du système de piscine et du système du bassin au complexe sportif de la place Genesis Remplacement des composants mécaniques du système de piscine et du système du bassin au complexe sportif. 370 560 $ 0 $ 92 640 $ Airdrie Aréna de Plainsmen - revêtement et digue de drainage nord Remplacement du revêtement de l'aréna de Plainsmen et d'une bordure et du trottoir à côté du bâtiment. 273 188 $ 0 $ 151 812 $ Airdrie Voies des parcs - cycle de vie Réparation et remplacement de divers segments du réseau de sentiers de la ville d'Airdrie. 228 640 $ 0 $ 57 160 $ Bonnyville; Consort; Crowsnest Pass; Mannville; St. Paul; Vermilion; Wainwright Initiatives de modernisation des régions éloignées et rurales - Ensemble 9 Modernisation des lieux de prestation de soins de santé des régions éloignées et rurales dans l'ensemble de l'Alberta, y compris la modernisation du système de sécurité aux centres de soins de santé de St. Paul et Bonnyville; la rénovation du laboratoire aux centres de soins de santé de Vermillion et Crowsnest Pass; et le remplacement des systèmes d'appel-infirmier aux centres de soins de santé de Wainwright, Consort et Mannville. 4 446 250 $ * 0 $ Calgary; Camrose; Innisfail; Olds; Wetaskiwin Modernisation des systèmes d'appel-infirmier - Ensemble 1 Modernisation des systèmes d'appel-infirmier à l'hôpital de Wetaskiwin, au centre de soins de santé d'Innisfail, à l'hôpital d'Olds, au centre de soins de santé de Camrose et à l'hôpital Peter Lougheed. 4 112 500 $ * 0 $ Cold Lake Améliorations du réseau de sentiers de la collectivité Construction de nouveaux sentiers asphaltés afin de relier les subdivisions périphériques et l'école Voyageur, et reconstruction des sentiers existants détériorés par l'inondation. 725 740 $ 0 $ 181 435 $ Drayton Valley; Edmonton; Lethbridge County (district municipal) Réparation de l'enveloppe des bâtiments - Ensemble 4 Réparation et remplacement de l'enveloppe des bâtiments dans plusieurs sites d''infrastructure de santé, y compris des puits de lumière et de la structure de verre de l'atrium de l'hôpital régional Chinook et de l'hôpital pour enfants Stollery du centre des sciences de la santé Walter C. Mackenzie, et des sections endommagées du toit de l'hôpital et du centre de soins de santé de Drayton Valley. 5 882 500 $ * 0 $ Fort Saskatchewan Modernisation des salles du conseil Modernisation des salles du conseil par le remplacement du matériel audiovisuel afin d'améliorer la diffusion en ligne des réunions du conseil, et par la configuration de l'espace des salles afin d'assurer un éloignement physique adéquat. 161 362 $ 0 $ 360 000 $ Grande Prairie Rénovation, réparation et modernisation au Community Knowledge Campus Réparation du réseau de tunnels souterrains, rénovation du système de portes d'accès et de sortie aux trois entrées principales, rénovation des systèmes de conversion des casiers et installation de nouveaux systèmes de casiers dans les aires publiques, modernisation de l'équipement de conditionnement physique, réparation et modernisation des systèmes de sonorisation dans l'installation existante de l'aréna à patinoire double. 800 000 $ 0 $ 200 000 $ Grande Prairie Modernisation de la place Revolution Remplacement de l'ancien système de bande et de verre dans l'aréna. 200 000 $ 0 $ 73 650 $ Grande Prairie Accroissement de l'espace de stockage à la galerie d'art du centre culturel Montrose Accroissement de l'espace de stockage souterrain de la galerie d'art afin de disposer d'espace additionnel et d'un espace de préparation des expositions. 32 000 $ 0 $ 8 000 $ Leduc Dispositifs de protection pour le transport en commun Acquisition et installation de dispositifs de protection à l'intention des chauffeurs du transport en commun, afin d'atténuer la propagation de la COVID-19 et de protéger les chauffeurs contre les agressions possibles. 51 200 $ 0 $ 12 800 $ Lethbridge Fibre large bande Amélioration de la connectivité large bande à l'intention des entreprises et organisations des parcs industriels Sherring et Churchill. 5 464 545 $ 0 $ 1 435 455 Lethbridge Modernisation de l'éclairage à diverses installations municipales Modernisation au moyen de systèmes à diode électro-luminescente (DEL) à diverses installations appartenant à la ville, y compris des piscines, des arénas, des installations récréatives à usages multiples, des installations administratives, des installations de services d'urgence, des installations culturelles, des installations de maintenance et de travaux publics et des installations de transport en commun. 1 480 000 $ 0 $ 370 000 $ Lethbridge Remplacement de la patinoire au centre des glaces Nicholas Sheran Remplacement de la patinoire réfrigérée, des bandes de l'aréna, de la dalle de plancher en béton environnante et du matériel connexe. 1 280 000 $ 0 $ 320 000 $ Lethbridge Construction du terrain de jeux de découverte du parc Legacy Acquisition et installation de divers composants de l'équipement de terrain de jeux. 960 000 $ 0 $ 240 000 $ Lethbridge Remplacement de la toiture du bâtiment des opérations publiques Remplacement de la toiture du bâtiment des opérations publiques. 880 000 $ 0 $ 220 000 $ Lethbridge Remplacement du toit de divers bâtiments de la ville Remplacement du toit de plusieurs bâtiments appartenant à la ville, comme ceux de la piscine, de la caserne des pompiers et d'un centre de soccer. 656 000 $ 0 $ 164 000 $ Lethbridge Canalisation et traitement de l'air dans l'aile nord de la bibliothèque publique Remplacement des unités de traitement de l'air de la toiture à la bibliothèque de la succursale principale. 640 000 $ 0 $ 160 000 $ Lethbridge Remplacement de la chaudière au Fritz Sick Center Remplacement de l'installation de chaudière à vapeur au Fritz Sick Stream Center et installation de chauffe-eau afin d'améliorer l'efficacité générale. 432 000 $ 0 $ 108 000 $ Lethbridge Remplacement de la tour de refroidissement à l'hôtel de ville Remplacement de la tour de refroidissement à l'hôtel de ville et installation d'équipement de refroidissement temporaire afin de réduire le plus possible les interruptions de service. 368 000 $ 0 $ 92 000 $ Medicine Hat Réparation et remplacement des passerelles pour piétons Réparation et réhabilitation des passerelles pour piétons, des passages supérieurs, des trottoirs, des escaliers et d'une voie souterraine du réseau de transport actif de la ville. 2 560 000 $ 0 $ 740 000 $ Medicine Hat Modernisation de la structure en diamant du parc Athletic Modernisation de la structure en diamant avec de grands couverts servant à faire de l'ombrage, modernisation des murs périmétriques, ajout d'aires de places assises sur rail, modernisation de la réception et de la billetterie, modernisation de l'installation avec des mises à niveau technologiques. 2 240 000 $ 0 $ 810 000 $ Medicine Hat Ajout d'un bureau municipal - 533 1st Street SE Ajout d'un étage à un bâtiment existant de la ville afin de faciliter la relocalisation d'un service de la ville. 1 600 000 $ 0 $ 550 000 $ Medicine Hat Réhabilitation des sentiers et développement de sentiers piétonniers et de pistes cyclables Réhabilitation et installation de sentiers d'asphalte à usages multiples dans les parcs, les aires récréatives extérieures et le long des principaux corridors de transport. 1 080 000 $ 0 $ 300 000 $ Medicine Hat Remplacement du toit et réparation de quatre bâtiments Remplacement et modernisation du toit du terminal de l'aéroport régional de Medicine Hat, de l'atelier de maintenance du transport en commun, du club de tennis de Medicine Hat, de même que l'atelier et des remises de stockage des parcs et loisirs. 600 000 $ 0 $ 150 000 $ Medicine Hat Modernisation de la technologie dans le transport en commun Modernisation des systèmes de répartition assistée par ordinateur et de perception électronique des droits dans le transport en commun de Medicine Hat, afin d'améliorer l'éloignement physique dans les principaux centres de transit. 560 000 $ 0 $ 140 000 $ Medicine Hat Remplacement des unités de toit et des unités de traitement de l'air et d'air d'appoint dans deux bâtiments Remplacement de trois unités de ventilation et d'aération montées sur le toit et de deux unités de traitement de l'air montées à l'intérieur aux fins de climatisation du centre de loisirs familial. Remplacement d'une unité d'air d'appoint au poste de police de Medicine Hat. 424 000 $ 0 $ 106 000 $ Medicine Hat Application mobile des services de l'hôtel de ville Mise en place d'une plateforme d'application mobile pour la prestation des services de la ville par voie numérique afin d'améliorer l'éloignement physique. 400 000 $ 0 $ 100 000 $ Medicine Hat Reboisement à Echo Dale Plantation de plusieurs centaines d'arbres sur les terres du périmètre est avec une source d'eau terrestre au parc régional Echo Dale. 320 000 $ 0 $ 120 000 $ Medicine Hat Amélioration de la station de traitement des eaux à Echo Dale Réparation et modernisation de la station de traitement des eaux au parc régional Echo Dale. 240 000 $ 0 $ 100 000 $ Medicine Hat Alarmes d'incendie et de sécurité Remplacement et modernisation des alarmes d'incendie du bâtiment administratif au terrain de camping Gas City et au centre Kiwanis de Gas City. 60 000 $ 0 $ 35 000 $ Medicine Hat Remplacement des réservoirs d'eau chaude Remplacement des réservoirs d'eau chaude au centre de loisirs familial et au centre du patrimoine et des arts Esplanade. 60 000 $ 0 $ 15 000 $ Red Deer Centre de communications d'urgence 9‑1‑1 Rénovation et relocalisation du centre de communications d'urgence actuel; rénovation des bureaux de l'administration centrale et de la baie pour engin des services d'urgence; agrandissement du centre 9‑1‑1 actuel et pose de panneaux acryliques dans l'espace nouvellement agrandi. 4 625 597 $ 0 $ 1 156 399 $ Red Deer Préservation du centre communautaire Remplacement et réparation des biens du centre Collicutt, de la maison Pioneer Lodge et du centre aquatique Michener, y compris des réparations majeures à la structure de jeux interactifs et au filtre de sable du parc aquatique, au refroidisseur et au condensateur de l'aréna, de même que la modernisation de l'éclairage général de la chaudière du bâtiment. 1 812 756 $ 0 $ 453 189 $ Red Deer Trottoir/sentier le long de 77 Street Construction d'un trottoir et d'un sentier le long de 77 Street, à l'est de l'avenue Gaetz jusqu'à la promenade Riverside, afin de relier une voie piétonnière à forte densité aux installations principales adjacentes à la promenade Riverside. 1 669 520 $ 0 $ 417 380 $ Red Deer Réparation du toit de plusieurs bâtiments Réparation du toit et remplacement des siphons d'évier commerciaux au centre de la nature Kerry Wood et au bungalow Allen, à place Festival, au centre Memorial, au centre Collicutt, au ranch Heritage de même qu'au musée et à la galerie d'art de Red Deer. 1 622 069 $ 0 $ 405 517 $ Red Deer Préservation de l'infrastructure communautaire Réparation et restauration de la maison J.J. Gaetz, de Golden Circle, du carré Heritage, de l'aréna Kinsmen et de l'aire de loisirs River Bend. 1 408 466 $ 0 $ 352 117 $ Red Deer Reconstruction du bassin de rétention Westerner Modernisation du bassin de rétention Westerner afin d'en améliorer la capacité de rétention, de réduire le plus possible les inondations locales et d'améliorer la qualité de l'eau à Piper Creek. 1 051 644 $ 0 $ 262 911 $ Red Deer Gestion de l'installation 2021 Réparation de Civic Yards, y compris réparation des ouvre-portes, des échangeurs d'air, des détecteurs de gaz, des testeurs de la qualité de l'air et des systèmes de contrôle. 986 173 $ 0 $ 246 543 $ Red Deer Affouillement et érosion à Waskasoo Creek Enquête au sujet d'une structure d'atténuation des inondations au ponceau de la 43 Street et réparation de cette structure afin de protéger deux routes principales. 81 840 $ 0 $ 20 460 $ Rocky View County (district municipal) Modernisation du CVCA à l'hôtel de ville Installation d'un mécanisme d'ionisation bipolaire à pointe d'aiguille à l'hôtel de comté afin d'éliminer davantage de bactéries et de pathogènes des circuits d'air. 94 996 $ 0 $ 23 749 $ Rocky View County (district municipal) Modernisation visant à utiliser des DEL et rénovation dans les bâtiments du comté Modernisation de l'éclairage au moyen de diodes électroluminescentes (DEL) à l'hôtel de comté, au bâtiment des services de maintenance et aux bâtiments situés au cimetière The Garden of Peace. 72 860 $ 0 $ 18 215 $ Rocky View County (district municipal) Mise à niveau des salles du conseil et de la réception Modification de la disposition des salles du conseil afin de mieux délimiter les espaces du conseil, de l'administration et publics, dans le but d'améliorer l'éloignement physique. 44 240 $ 0 $ 11 060 $ Spruce Grove Mise à niveau du logiciel de gestion des réunions du conseil par voie numérique et modernisation des salles du conseil Mise à niveau du logiciel utilisé pour les rencontres et modernisation de l'équipement électrique et de ventilation fixé dans les salles, afin d'améliorer les mesures d'éloignement physique. 336 000 $ 0 $ 84 000 $ Spruce Grove Agrandissement de l'atelier de maintenance Agrandissement de l'espace des services de maintenance par l'ajout d'une baie à l'est de l'atelier de maintenance actuel. 80 000 $ 0 $ 95 000 $ St. Albert Parc Kingsmeade Conception et construction d'un parc communautaire sur le site du parc Kingswood. 2 491 700 $ 0 $ 1 398 300 $ St. Albert Remise à neuf du parc athlétique Fowler Remise à neuf de l'installation du parc athlétique Fowler avec un nouveau revêtement de la voie et des installations d'athlétisme. 2 296 000 $ 0 $ 574 000 $ St. Albert Remplacement dans le cadre du cycle de vie et du toit de la place Servus Réparation et remise à neuf de multiples sections du toit et remplacement du système de filtration de la piscine, de la glissade d'eau et d'autre équipement au centre récréatif de la ville. 2 265 800 $ 0 $ 810 700 $ St. Albert Développement de parcs des quartiers Construction de sentiers, de parcs, d'installations récréatives à aire ouverte et aménagement paysager sur des terres municipales pour les nouveaux quartiers. 1 631 700 $ 0 $ 635 500 $ St. Albert Centre des opérations d'urgence Rénovation d'un bâtiment existant par l'ajout d'un nouvel espace offrant l'équipement nécessaire pour exploiter un centre des opérations d'urgence entièrement opérationnel. 778 200 $ 0 $ 194 600 $ St. Albert Rénovation des courts du parc Larose Rénovation des deux courts de tennis et des six terrains de pickle-ball afin d'offrir des installations complètes aux sites. 342 000 $ 0 $ 128 000 $ St. Albert Restauration des terrains de sport de la ville Réparation du terrain extérieur à gazon artificiel Larry Olexiuk et des terrains extérieurs à gazon naturel Langley. 230 500 $ 0 $ 86 200 $ Strathcona County (municipalité spécialisée) Centre récréatif de la place Millennium - Remplacement du revêtement de sol au rez-de-chaussée Remplacement du revêtement de sol sur une surface de 33 000 pieds carrés. 3 200 000 $ 0 $ 800 000 $ Strathcona County (municipalité spécialisée) Amélioration de la sécurité dans les autobus Modernisation de la flotte d'autobus classiques par l'ajout de dispositifs de protection pour les opérateurs et de mécanismes assurant une meilleure purification de l'air. 1 440 000 $ 0 $ 360 000 $ Strathcona County (municipalité spécialisée) Agrandissement du centre récréatif Emerald Hills Rénovation du centre récréatif par l'ajout d'un espace à usages multiples, y compris des salles de réunion et des salles de programmation plus vastes. 1 364 741 $ 0 $ 635 259 $ Strathcona County (municipalité spécialisée) Construction de nouvelles connexions entre les sentiers pour permettre la vie active Construction de nouvelles connexions asphaltées entre les sentiers afin d'accroître les possibilités de connexion dans le secteur urbain du parc Sherwood et dans les communautés rurales à proximité. 1 144 000 $ 0 $ 286 000 $ Strathcona County (municipalité spécialisée) Construction de nouvelles liaisons au moyen de trottoirs vers les secteurs des services et d'emploi Construction de nouvelles liaisons au moyen de trottoirs afin d'accroître le nombre de connexions par transport actif pour les entreprises et les services existants. 952 000 $ 0 $ 238 000 $ Strathcona County (municipalité spécialisée) Signalisation numérique en temps réel pour le transport en commun Modernisation de deux stations d'autobus au moyen d'une signalisation numérique en temps réel afin d'améliorer l'éloignement physique. 800 000 $ 0 $ 200 000 $ Whitecourt Remplacement de l'installation de production de glace au centre de sécurité Scott Modernisation de l'installation existante de production de glace et remplacement de celle-ci par un nouveau système à ammoniac à faible volume. 204 368 $ 0 $ 763 632 $

*Les contributions provinciales pour le projet de l'ensemble 9 des initiatives de modernisation des régions éloignées et rurales, le projet de l'ensemble 1 de la modernisation des systèmes d'appel-infirmier et le projet de l'ensemble 4 des réparations de l'enveloppe des bâtiments sont en attente de l'approbation du gouvernement de l'Alberta.

