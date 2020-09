FORT MCMURRAY, AB, le 2 sept. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta reconnaissent que la pandémie de COVID-19 a durement touché les collectivités, y compris les collectivités rurales. Les deux gouvernements font des investissements stratégiques pour soutenir la santé et le bien-être de la population et renforcer les économies locales.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et l'honorable Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta, ont annoncé le financement de 18 projets d'infrastructure dans le Nord de l'Alberta.

À Fort McMurray, le financement est destiné à un nouveau centre culturel métis, comprenant une salle polyvalente, un studio de danse, un théâtre, un amphithéâtre, une cuisine commune, des bureaux, des espaces d'exposition et de stockage, des espaces de travail extérieurs et des jardins. Le centre sera également doté d'un toit-jardin avec des panneaux solaires, et de pompes à chaleur géothermiques pour réduire son empreinte carbone. Le centre sera un monument de la culture et de l'histoire des Métis de la région, ce qui contribuera à attirer les touristes tout en offrant un centre cohésif où la communauté pourra se réunir pour des événements culturels et récréatifs. L'installation offrira également des services communautaires, comme le soutien aux trappeurs pour qu'ils conservent leurs droits et leur mode de vie autochtones, et l'aide aux membres vulnérables de la communauté pour qu'ils puissent trouver un logement et un emploi, et pour qu'ils puissent acquérir les compétences dont ils ont besoin pour adopter un mode de vie sain et actif.

Le district municipal du comté de Lac La Biche utilisera ses fonds pour construire un lieu de sensibilisation à la culture autochtone et de purification par la fumée sur le campus du Collège Portage. La collectivité reçoit également des fonds pour construire un nouveau centre aquatique comprenant une piscine, un toboggan aquatique, des plongeoirs, un bassin pour enfants, un bain-tourbillon et un sauna.

D'autres projets annoncés aujourd'hui contribueront à protéger les habitants du nord de l'Alberta contre les inondations, à améliorer les infrastructures de traitement des eaux usées et de l'eau potable, à améliorer les routes et à accroître l'accès aux arts et aux loisirs en plein air.

Le gouvernement du Canada investit plus de 87,7 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV), du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du volet Infrastructures rurales et nordiques (VIRN), qui font tous les trois partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, tandis que la contribution du gouvernement de l'Alberta s'élève à plus de 62,4 millions de dollars.

Citations

« Je suis heureuse que ce financement fédéral contribue à réaliser le projet tant attendu du Centre culturel métis de Fort McMurray. Il représente un exemple de l'engagement du notre gouvernement à faire progresser la réconciliation et à renouveler la relation avec les peuples autochtones sur la base de la reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et du partenariat. En tant que quelqu'un passionnée par les questions environnementales, je me réjouis aussi à l'idée que ce centre sera doté de dispositifs contribuant à la promotion d'un avenir vert. Ce projet, avec les 17 autres que nous annonçons aujourd'hui, aidera à bâtir des collectivités fortes et résilientes, à soutenir les économies locales et à améliorer la vie de la population pendant de nombreuses années. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le Canada et de renforcer les collectivités. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les collectivités rurales sont confrontées à des défis sans précédent en raison de la COVID‑19. Grâce à des projets comme ceux qui sont annoncés aujourd'hui, notre gouvernement contribue à garantir que les dirigeants locaux, en particulier dans les secteurs ruraux, disposent des outils dont ils ont besoin pour planifier et créer des collectivités plus fortes aujourd'hui et pour les générations à venir. L'investissement fédéral de 87,7 millions de dollars annoncé aujourd'hui pour 18 projets du Nord de l'Alberta vise à améliorer la sécurité publique et les infrastructures de distribution d'eau, à préserver le patrimoine culturel et à accroître les possibilités récréatives pour les Canadiens. Notre gouvernement continuera de soutenir les collectivités de l'Alberta, en s'appuyant sur les investissements de plus de 4,7 milliards de dollars que nous avons effectués depuis 2015 dans près de 300 projets d'infrastructure dans toute la province, pour veiller à ce que chacun ait une chance de réussir, quel que soit l'endroit où il vit. »

L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Le Nord de l'Alberta est le moteur industriel de l'Alberta et je suis ravi de voir ces projets annoncés. Le plan de relance de l'Alberta prévoit la construction d'infrastructures dans toutes les régions de la province, afin de remettre les gens au travail et de mettre en place les infrastructures nécessaires pour attirer des investissements du secteur privé. L'annonce d'aujourd'hui, faite conjointement avec le gouvernement fédéral, permettra de créer de bons emplois pour les gens de métier qualifiés et de construire des infrastructures essentielles pour les collectivités du Nord. »

L'honorable Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta

« Une véritable réconciliation avec nos peuples et communautés autochtones exige que nous travaillions tous ensemble. Le financement annoncé aujourd'hui par les gouvernements du Canada et de l'Alberta pour ce nouveau Centre culturel métis démontre ce qui peut arriver lorsque nous faisons de la réconciliation et de l'amélioration des partenariats avec les communautés autochtones une priorité. Nous les remercions de cet engagement important qui créera également à l'échelle locale des emplois et une croissance économique positive. J'aimerais également exprimer ma sincère reconnaissance aux aînés, aux membres et aux dirigeants des Métis de McMurray pour avoir défendu cette installation, ainsi qu'à mes collègues du Conseil pour avoir appuyé à l'unanimité le transfert de terres pour ce qui représente un lieu d'importance historique et patrimoniale sur l'île MacDonald. »

Don Scott, maire de la municipalité régionale de Wood Buffalo

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars dans près de 300 projets d'infrastructure dans tout l' Alberta .

. Pour soutenir les Canadiens et les collectivités durant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars, afin de contribuer à financer des infrastructures qui aident à résister aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme pour qu'un plus grand nombre de catégories de projets soient admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars, afin de contribuer à financer des infrastructures qui aident à résister aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme pour qu'un plus grand nombre de catégories de projets soient admissibles. La nouvelle Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant pour soutenir les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services en vue de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Produit connexe

Document d'information : Le Canada et l'Alberta investissent dans des projets d'infrastructure dans le nord de l'Alberta pour renforcer l'économie et bâtir des collectivités résilientes https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2020/09/document-dinformation-le-canada-et-lalberta-investissent-dans-des-projets-dinfrastructure-dans-le-nord-de-lalberta-pour-renforcer-leconomie-et-de-b.html

Liens connexes

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Initiative canadienne pour des collectivités en santé

https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Alberta

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ab-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Plan de relance de l'Alberta :

https://www.alberta.ca/recovery-plan.aspx

