DRAYTON VALLEY, AB, le 25 août 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta reconnaissent que la pandémie de la COVID-19 a beaucoup affecté les collectivités. Les deux gouvernements font des investissements stratégiques dans les infrastructures pour veiller à la santé et au bien-être de la population et pour renforcer les économies locales.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et l'honorable Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta, ont annoncé le financement pour 20 projets d'infrastructure dans le centre de l'Alberta. Son Honneur monsieur Michael Doerksen, maire de la ville de Drayton Valley ainsi que monsieur Mark Smith, membre de l'Assemblée législative pour Drayton Valley-Devon, ont également participé à l'événement.

À Drayton Valley, le financement servira à construire un nouveau centre aquatique à consommation énergétique nette zéro, comprenant une piscine à six couloirs, une autre de 25 mètres pour les longueurs, un bassin récréatif et une rivière tranquille. On y trouvera également un hammam, un spa, une salle multifonctionnelle et des vestiaires. En plus d'offrir aux résidents de nouvelles installations pour les loisirs et l'exercice, ce centre sera chauffé par la chaleur résiduelle provenant d'une aréna voisine, lui permettant ainsi une consommation énergétique nette zéro. Le recours à cette énergie renouvelable n'entraînera aucune émission nocive et réduira considérablement les coûts d'exploitation à long terme.

À Fort Saskatchewan, la commission de la gestion des eaux usées de la région de la capitale albertaine se servira du financement pour bâtir une torchère qui profitera à 13 municipalités environnantes. Cette nouvelle installation brûlera plus de 99 % des biogaz excédentaires, qui seront également utilisés pour le chauffage, ce qui permettra de réduire sensiblement les polluants atmosphériques tout en améliorant l'efficacité énergétique.

À Edmonton, le financement permettra d'élargir et de rénover le centre de la Knottwood Community League et de construire une patinoire et une salle communautaire pour la Ridge Community League. Ces investissements offriront aux résidents des installations modernes et accessibles pour les rassemblements communautaires et les activités sportives.

Les projets annoncés aujourd'hui permettront de créer des emplois et de fournir aux collectivités les infrastructures nécessaires pour améliorer le bien-être des citoyens, promouvoir le développement et bâtir un avenir plus vert.

Le gouvernement du Canada investit plus de 82,3 millions de dollars dans ces projets sous trois volets du plan Investir dans le Canada, soit les Infrastructures vertes, les Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et les Infrastructures des collectivités rurales et nordiques. Le gouvernement de l'Alberta y contribue plus de 69,7 millions de dollars.

« Comme nageuse et passionnée des sports nautiques, je suis heureuse de voir ce projet aller de l'avant. Ces installations profiteront à toute la communauté de Drayton Valley, offrant aux gens de tous âges la possibilité de s'amuser, de faire de l'exercice et d'acquérir une compétence de vie essentielle. Le système de chauffage, alimenté par de l'énergie renouvelable, permettra de réduire les émissions. Grâce à ce centre et aux 19 autres projets d'infrastructure que nous annonçons aujourd'hui dans le centre de l'Alberta, nous contribuons à bâtir un avenir prospère et durable. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus fortes. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les Canadiens en milieu rural font face à des défis sans précédent dus à la pandémie de COVID-19, mais ils ont aussi des possibilités uniques en matière de croissance et d'innovation. Qu'il s'agisse de créer de nouveaux espaces communautaires ou d'assurer des sources d'eau propres et durables, les 82,3 millions de dollars qui sont investis dans les 20 projets d'infrastructure au centre de l'Alberta aideront nos collectivités rurales à rester fortes, vibrantes et résilientes tandis que nous entreprenons une relance sécuritaire de l'économie. Notre gouvernement continuera d'appuyer les collectivités albertaines, comme en font foi les 12 milliards de dollars que nous avons investis depuis 2015 dans près de 300 projets d'infrastructure à travers la province qui contribuent à renforcer les économies locales et à améliorer la qualité de vie. »

L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Le plan de relance de l'Alberta mise sur les infrastructures comme élément essentiel pour promouvoir la croissance économique et la création d'emplois pour les Albertains. Il appuie d'importants projets de construction, comme le nouveau centre aquatique de Drayton Valley et les 19 autres projets dans le centre de l'Alberta qui sont financés à même le plan Investir dans le Canada et qui contribueront à garder les Albertains au travail et à stimuler les économies locales à un moment où l'Alberta fait face à un chômage sans précédent. »

L'honorable Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta

« Cette annonce que nous attendions depuis longtemps a de quoi réjouir notre communauté. Le conseil municipal travaille depuis 2012 à la création de ce nouveau centre aquatique. Je suis ravi d'annoncer que nos efforts et notre planification des huit dernières années ont finalement porté fruit! Je désire féliciter le gouvernement du Canada pour les projets communautaires qu'il finance dans le cadre du plan Investir dans le Canada. Je tiens aussi à souligner l'engagement de la province envers les collectivités rurales comme Drayton Valley. Sans de telles contributions, la vision d'une toute nouvelle piscine serait encore à l'état de rêve. Les investissements dans de nouvelles installations sont essentiels à toute municipalité, non seulement pour le bien-être et le plaisir des résidents de la région, mais puisqu'ils contribuent à la croissance économique en attirant de nouvelles familles et des visiteurs à Drayton Valley. »

Son Honneur monsieur Michael Doerksen, maire de la ville de Drayton Valley

Faits en bref

En vertu du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars dans près de 300 projets d'infrastructure en Alberta

Pour appuyer les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de la COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada, qui représente plus de 33 milliards de dollars, pour contribuer à financer des infrastructures pouvant résister aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés en vue d'inclure davantage de catégories de projet admissibles.

La nouvelle Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités alors qu'elles mettront en œuvre des solutions innovatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus liés à la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

