EDMONTON, AB, le 29 mars 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont des priorités absolues des gouvernements du Canada et de l'Alberta. En cette période sans précédent, les investissements dans les infrastructures essentielles, comme les routes et autoroutes, permettent de créer de bons emplois, de soutenir le commerce et les économies régionales, et d'améliorer les liens et la résilience des collectivités.

Aujourd'hui, Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que l'honorable Ric McIver, ministre des Transports et des Affaires municipales de l'Alberta, ont annoncé l'octroi d'un financement pour améliorer la sécurité routière et l'efficacité des déplacements sur les autoroutes 15 et 19. L'annonce a été rendue publique lors d'une pelletée de terre liée au projet de l'autoroute 19.

Le gouvernement du Canada investit plus de 73 millions de dollars dans ces deux projets provenant du Nouveau Fonds Chantiers Canada - volet Infrastructures provinciales-territoriales - Projets nationaux et régionaux. Le gouvernement de l'Alberta y investit plus de 114 millions de dollars.

Autoroute 15

Il s'agit d'un important corridor commercial et le principal lien routier entre Edmonton et Fort Saskatchewan. Le projet vise à en doubler les voies sur quelque 8 kilomètres, à construire un pont au-dessus de la rivière Saskatchewan Nord et à élargir le passage à niveau à l'intersection du pont. Le gouvernement du Canada investit 45,3 millions de dollars dans ce projet; le gouvernement de l'Alberta y contribue 62,7 millions de dollars.

Autoroute 19

Cette autoroute forme un lien continu de l'est à l'ouest entre l'autoroute 60 près de Devon et l'autoroute 21 à l'est de Beaumont. La deuxième étape du projet vise l'élargissement des voies, de deux à quatre, sur 3,5 kilomètres à l'est de l'autoroute 60 ainsi que la réfection d'une intersection et d'une route de service, au sud d'Edmonton. Cette section de l'autoroute 19, dont l'utilisation excède la capacité, constitue un corridor prioritaire entre l'autoroute 60 vers l'ouest et l'autoroute 2 vers l'est. Pour ce projet, le gouvernement du Canada investit 27,7 millions de dollars, et le gouvernement de l'Alberta contribue 51,3 millions de dollars.

Citations

« Les autoroutes 15 et 19 sont des corridors critiques, à haut débit et à charge élevée, qui lient d'importantes collectivités de l'Alberta et se raccordent au réseau de transport national. Les travaux prévus sur ces deux autoroutes amélioreront la sécurité, permettront de mieux gérer le volume de circulation, et réduiront la durée des déplacements pour les voyageurs et les transporteurs de marchandises. Ces projets créeront aussi de bons emplois à un moment où nous en avons le plus besoin. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Lorsqu'il s'agit de livrer les produits de l'Alberta vers leurs marchés, la capacité du réseau de transport est vitale. L'élargissement des autoroutes 15 et 19 rendra le transport des produits industriels de l'Alberta plus sécuritaire et plus efficace tout en créant des emplois à un moment où ils sont des plus nécessaires. Le Budget 2021 met l'accent sur les réparations et les réfections du réseau autoroutier de l'Alberta afin de sauver des vies et de protéger les moyens de subsistance dans toute la province. »

Ric McIver, ministre des Transports et des Affaires municipales de l'Alberta

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du En Alberta , le gouvernement du Canada a investi plus de 4,9 milliards de dollars dans 350 projets sous le programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

, le gouvernement du a investi plus de 4,9 milliards de dollars dans 350 projets sous le programme d'infrastructure Investir dans le . Le plan des immobilisations de l' Alberta pour 2021-2024, se chiffrant à 20,7 milliards de dollars, prévoit la construction d'infrastructures clés dans toute la province et favorisera la création de 90 000 emplois directs et indirects.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-eng.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

http://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Alberta

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ab-eng.html

Routes, ponts et traversiers de l'Alberta (anglais seulement)

https://www.alberta.ca/roads-highways-bridges.aspx

Plan des immobilisations de l'Alberta pour 2021-2024 (anglais seulement)

https://www.alberta.ca/capital-plan.aspx

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; McKenzie Kibler, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Transports et des Affaires municipales de l'Alberta, 780-203-1487, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca