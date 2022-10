LETHBRIDGE, AB , le 4 oct. 2022 /CNW/ - Les femmes pieds-noirs qui souhaitent quitter les réserves de la région pour s'installer à Lethbridge ont maintenant de nouvelles possibilités de logement grâce au financement des gouvernements fédéral et provincial.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, et Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta, ont annoncé l'inauguration de la résidence Blackfoot Lodge, qui offre 14 logements sûrs et stables aux femmes pieds-noirs et à leurs enfants qui quittent les réserves de Kainai, Siksika et Piikani.

Ces logements représentent un nouveau départ ou un nouveau chapitre. Certaines de ces femmes pourraient commencer un nouvel emploi ou poursuivre des études. D'autres pourraient fuir des circonstances difficiles et chercher la sécurité et la stabilité. Cette initiative en matière de logement offrira plus d'options aux femmes pieds-noirs et à leurs enfants.

Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), les gouvernements du Canada et de l'Alberta ont versé un financement combiné de 3,4 millions de dollars en vertu de l'entente bilatérale sur le logement de 10 ans annoncée en 2019.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. L'annonce d'aujourd'hui marque l'achèvement du Blackfoot Lodge à Lethbridge, qui a déjà un impact positif sur cette communauté. Les femmes Blackfoot et leurs enfants, qui déménagent des réserves de Kainai, Siksika et Piikani, ont maintenant accès à un endroit sûr et abordable où se rendre chez elles, ce qui leur donnera un nouveau départ afin qu'elles puissent commencer à reconstruire leur vie. C'est la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement qui est à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Aucune relation n'est plus importante pour notre gouvernement que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. Nous sommes déterminés à soutenir de meilleurs résultats en matière de logement pour toutes les communautés autochtones en créant des logements sûrs et abordables partout au pays pour les personnes ayant des besoins en matière de logement. De concert avec nos partenaires, nous sommes à l'écoute des parties prenantes autochtones et travaillons avec elles pour créer des logements adaptés à leur culture d'un océan à l'autre. C'est l'un des moyens utilisés par notre gouvernement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement pour offrir des logements à la population de Lethbridge. » - George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview

« L'Indigenous Housing Capital Program aide les femmes pieds-noirs et leurs enfants à accéder aux logements abordables nécessaires pour entamer de nouveaux chapitres dans leur vie. Notre programme est conçu pour soutenir les ensembles communautaires spécialisés comme celui-ci et fournir des logements qui sont produits et détenus par et pour les peuples autochtones. » - Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta

« Tout le monde en Alberta mérite un chez-soi abordable, accessible et sûr. La construction et l'exploitation d'un plus grand nombre de logements hors réserves, dans les régions urbaines, sont une étape essentielle pour aider à protéger les personnes qui tentent de s'échapper de situations difficiles ou d'entamer un nouveau chapitre de leur vie. Notre gouvernement est fier d'appuyer la construction de ces 14 logements. » - Rick Wilson, ministre provincial des Relations avec les Autochtones

« Nous travaillons fort pour améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants en Alberta et notamment ici, à Lethbridge. Des logements neufs sûrs et abordables comme ceux-ci sont essentiels à la santé et à la prospérité, et je sais qu'ils amélioreront grandement les conditions de vie de familles qui en ont besoin. C'est le Indigenous Housing Capital Program à l'œuvre. Merci à tous les partenaires qui ont fait de ce projet essentiel une réalité. » - Nathan Neudorf, député provincial de Lethbridge-Est

« Nous attendions une telle occasion depuis longtemps. Merci à toutes les personnes qui ont fait preuve d'un esprit de partenariat et de collaboration pour mener ce projet à bonne fin. Maintenant, les familles qui veulent venir en ville ont accès à des ressources supplémentaires et à un endroit où commencer. » - Lance Tailfeathers, président, Blackfoot Family Lodge Society

Faits en bref :

Le financement pour cette initiative est fourni dans le cadre du Indigenous Housing Capital Program (IHCP), qui soutient les gouvernements et les communautés autochtones dans la construction de logements abordables hors des réserves et des communautés autochtones, ou à l'intérieur de celles-ci, en Alberta . Le programme assure une approche flexible et autonome et encourage les promoteurs publics et privés à s'associer à des gouvernements et organisations autochtones. Les demandes soumises à l'IHCP sont acceptées de façon continue. Le formulaire de demande est disponible à l'adresse alberta.ca/ihcp (en anglais seulement).

. Le programme assure une approche flexible et autonome et encourage les promoteurs publics et privés à s'associer à des gouvernements et organisations autochtones. Les demandes soumises à l'IHCP sont acceptées de façon continue. Le formulaire de demande est disponible à l'adresse alberta.ca/ihcp (en anglais seulement). L'Alberta Capital Plan 2022 prévoit un financement supplémentaire de 20,7 millions de dollars sur trois ans pour l'IHCP.

Ce projet créera environ 25 emplois.

Le plan d'immobilisations de 2022 du ministère des Aînés et du Logement de l' Alberta prévoit 281 millions de dollars sur trois ans pour fournir 2 300 logements abordables neufs et renouvelés, tout en entretenant le portefeuille de 26 700 logements appartenant à la province et en créant plus de 1 700 emplois. La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

prévoit 281 millions de dollars sur trois ans pour fournir 2 300 logements abordables neufs et renouvelés, tout en entretenant le portefeuille de 26 700 logements appartenant à la province et en créant plus de 1 700 emplois. La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Annoncée en 2019, l'entente bilatérale de 10 ans conclue entre les gouvernements du Canada et de l' Alberta dans le cadre de la SNL prévoit un investissement de 678 millions de dollars pour protéger et renouveler les logements sociaux et communautaires, pour en accroître le nombre et pour soutenir les priorités de l' Alberta en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements.

et de l' dans le cadre de la SNL prévoit un investissement de 678 millions de dollars pour protéger et renouveler les logements sociaux et communautaires, pour en accroître le nombre et pour soutenir les priorités de l' en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Comme c'est le cas pour tous les ensembles résidentiels pour femmes et enfants fuyant la violence, l'adresse de cet ensemble n'a pas été divulguée pour des raisons de sécurité.

