CSL Seqirus fournira des millions de doses de vaccin produit sur cellules avec adjuvants pour soutenir les Canadiens dans l'éventualité où l'Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare une pandémie de grippe.

La détection constante de virus de la grippe à potentiel pandémique, y compris une grippe aviaire hautement pathogène infectant les oiseaux, la volaille et les mammifères, met en évidence la menace de pandémie posée par la grippe et le risque pour la santé publique.1

MONTRÉAL, le 6 mars 2026 /CNW/ - CSL Seqirus s'est vu attribuer un nouveau contrat destiné à soutenir les plans de préparation à une pandémie d'influenza de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

En vertu de l'accord conclu, CSL Seqirus s'engage à produire et à fournir en temps voulu, des millions de doses de vaccin antigrippal à base de cellules et d'adjuvants. Ces doses serviront à immuniser les Canadiens si l'Organisation mondiale de la santé (OMS) décrète une pandémie de grippe.

Dans un accord préalable avec l'ASPC, CSL Seqirus s'était engagé à fournir un vaccin antigrippal à base d'œufs en cas de pandémie. Le vaccin antigrippal FlucelvaxMD (antigène de surface, inactivé, préparé en culture cellulaire) a été introduit avec succès dans le programme canadien de vaccination antigrippale pendant les six dernières années. Cette introduction a ouvert la voie à une transition vers des vaccins produits sur des cellules.

« Ce nouveau contrat avec CSL Seqirus renforce la capacité du Canada à réagir rapidement à une future possible pandémie de grippe. Grâce aux millions de doses de vaccin assurées en cas de pandémie déclarée par l'OMS nous renforçons notre engagement envers la préservation de la santé et à être préparés et prêts à agir face aux menaces contre la santé publique », a affirmé l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé.

La production de vaccins antigrippaux pandémiques par culture cellulaire représente une méthode technologique éprouvée qui présente plusieurs avantages. Elle se montre notamment très extensible, réduit la dépendance aux composants critiques à haut volume et permet de fabriquer rapidement des vaccins grâce à des techniques de pointe. L'introduction de cette technologie dans les plans de préparation aux pandémies du Canada renforcera davantage la disposition déjà solide du pays, qui assure une couverture vaccinale pandémique contre la grippe à l'échelle de la population si nécessaire2.

« La santé et la sécurité des citoyens canadiens demeurent notre priorité », a affirmé l'honorable Joël Lightbound, Ministre de la Transformation gouvernementale, des Travaux publics et des Marchés publics. « Ce nouveau contrat assure l'accès à des millions de doses de vaccin et la capacité de réagir rapidement au Canada si une pandémie est déclarée. Nous consolidons l'état de préparation du Canada, ce qui réduit notre vulnérabilité face à l'approvisionnement mondial en s'assurant que les Canadiens soient protégés. »

Des cas de grippe aviaire à haut potentiel pandémique continuent d'être détectés dans le monde entier. Pour cette raison, maintenir un niveau élevé de préparation à une éventuelle pandémie s'avère crucial. De même, il importe de renforcer les alliances stratégiques entre les gouvernements et les leaders de l'industrie dans le développement de vaccins.

Gillian Stafford, cheffe des activités commerciales au Canada de CSL Seqirus, a affirmé : « Une pandémie de grippe est une menace constante. Si elle venait à frapper, notre capacité à réagir rapidement et décisivement garantira que tous nos partenaires canadiens disposent de vaccins pour aider à protéger leurs populations. Nous sommes honorés de continuer à travailler avec le Canada, un pays à l'avant-garde de la préparation aux pandémies, afin d'atteindre notre but commun de préserver la santé publique. »

À propos de la grippe pandémique

La grippe est une maladie aérogène respiratoire contagieuse3,4. Le risque de morbidité et de mortalité associé à la grippe est plus élevé avec la grippe pandémique qu'avec la grippe saisonnière. En effet, l'humain possède peu ou aucune immunité préexistante au nouveau virus5. On ne peut malheureusement pas prédire la fréquence d'apparition d'une épidémie de grippe pandémique ni sa gravité. Quatre pandémies de grippe se sont produites depuis 1918, dont la plus grave est survenue en 1918, ayant fait environ 50 millions de morts dans le monde6.

À propos de la grippe aviaire

La grippe aviaire est principalement une maladie qui touche les oiseaux7. Les virus de la grippe aviaire ne contaminent généralement pas les humains, à moins qu'ils soient atteints dans de très rares cas8. La gravité de la maladie chez l'être humain a connu une évolution, allant de l'absence de symptômes à une maladie potentiellement mortelle7. Le taux de transmission de la grippe aviaire d'un humain à l'autre reste très rare et ne se résume qu'à quelques cas supplémentaires 7.

Pour plus d'informations sur les niveaux persistants de grippe aviaire hautement pathogène observés lors des dernières années, CSL Seqirus recommande de se référer au site internet de l'OMS, et le CDC, l'ECDC ou un guide national pour des conseils sur le risque9,10,11,12.

À propos de CSL Seqirus

CSL Seqirus fait partie de CSL (ASX: CSL). En tant que chef de file mondial de la préservation de la santé publique et l'un des plus grands fournisseurs de vaccins antigrippaux au monde, CSL Seqirus s'engage dans la prévention des maladies infectieuses, comme la grippe et la COVID-19, et est un partenaire transcontinental dans la préparation aux pandémies. Avec des installations de production à la fine pointe de la technologie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, ainsi qu'à ses capacités meneuses de R. et D. de pointe, CSL Seqirus offre une vaste gamme de vaccins innovateurs et distincts dans plus de 20 pays.

Pour en savoir plus sur CSL Seqirus, visitez le site https://www.cslbehring.ca/fr-fr/.

À propos de CSL

Chef de file mondial de l'industrie des biotechnologies, CSL (ASX:CSL) (USOTC:CSLLY) propose une gamme dynamique de produits salvateurs, dont des médicaments contre l'hémophilie et les déficits immunitaires, des vaccins antigrippaux et des traitements contre l'anémie ferriprive et des néphropathies. Depuis sa fondation en 1916, CSL remplit sa promesse de sauver des vies en exploitant les plus récentes technologies. Aujourd'hui, CSL - et ses trois entreprises CSL Behring, CSL Seqirus et CSL Vifor - offrent des produits aux patients dans plus de 100 pays et emploient quelque 32 000 personnes. Forte du mariage unique de la puissance commerciale, de l'accent mis sur la R. et D. et de l'excellence opérationnelle, CSL trouve, développe et livre des innovations pour que ses patients puissent vivre pleinement. Pour lire des récits inspirants sur le potentiel de la biotechnologie, visitez le site CSL.com/we-are-csl/vita-original-stories et suivez-nous sur x.com/CSL. Pour plus de renseignements sur CSL, visitez le site www.CSL.com.

Public cible

Ce communiqué de presse est émis par CSL Seqirus à Maidenhead, Royaume-Uni, et vise à fournir de l'information sur nos activités internationales. Veuillez noter que les renseignements relatifs à l'état des dossiers d'homologation et aux monographies des produits de CSL Seqirus peuvent différer d'un pays à un autre. Veuillez consulter les autorités réglementaires de votre région pour connaître le statut d'homologation des produits de CSL Seqirus.

Déclarations de nature prospective

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, notamment des énoncés à propos de résultats, de rendement ou d'accomplissements futurs. Ces énoncés sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs. Ils peuvent donner lieu à des différences notables entre les résultats, le rendement ou les accomplissements réels et les résultats, le rendement ou les accomplissements. Ces différences peuvent s'écarter sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces énoncés illustrent notre point de vue actuel des événements à venir; ils reposent sur des hypothèses et sont assujettis à des risques et à des incertitudes. Étant donné ces incertitudes, le lecteur ne doit pas se fier outre mesure à ces déclarations prospectives.

Vaccin antigrippal FLUCELVAXMD (antigène de surface, inactivé, préparé en culture cellulaire)

RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT

Qu'est-ce que le FLUCELVAXMD (vaccin contre la grippe)?

FLUCELVAXMD est un vaccin qui aide à protéger les personnes âgées de 6 mois et plus contre la grippe. La vaccination avec FLUCELVAXMD peut ne pas protéger toutes les personnes qui reçoivent le vaccin.

Qui ne devrait pas recevoir FLUCELVAXMD?

Vous ne devriez pas recevoir FLUCELVAXMD si vous avez des antécédents de réactions allergiques graves (par exemple, anaphylaxie) à un composant quelconque du vaccin.

Avant de recevoir FLUCELVAXMD, informez votre professionnel de la santé de toutes les conditions médicales, y compris si :

Vous avez déjà eu le syndrome de Guillain-Barré (faiblesse musculaire sévère) dans les six semaines suivant le vaccin contre la grippe. La décision d'administrer FLUCELVAX MD devrait être prise par votre professionnel de la santé, en tenant compte attentivement des bénéfices et risques potentiels.

devrait être prise par votre professionnel de la santé, en tenant compte attentivement des bénéfices et risques potentiels. Vous avez des problèmes avec votre système immunitaire ou prenez certains médicaments qui suppriment votre système immunitaire, car ceux-ci peuvent réduire votre réponse immunitaire au vaccin.

Vous vous êtes déjà évanoui en recevant un vaccin.

Quels sont les effets secondaires les plus courants de FLUCELVAXMD?

Douleur et/ou rougeur à l'endroit où le vaccin a été administré

Mal de tête

Fatigue extrême

Douleurs musculaires

D'autres effets secondaires observés chez les enfants incluent :

Sensibilité, ecchymoses et/ou une zone surélevée et dure là où le vaccin a été administré

Somnolence

Irritabilité

Diarrhée

Changements dans les habitudes alimentaires

Se sentir mal (malaise)

Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles de FLUCELVAXMD.

Vous pouvez demander à votre professionnel de la santé plus d'informations et des conseils concernant les effets secondaires qui vous préoccupent.

Que dois-je faire si j'ai des effets secondaires?

Signalez tout effet secondaire grave ou inhabituel à votre professionnel de la santé.

Pour signaler des RÉACTIONS INDÉSIRABLES SUSPECTÉES, contactez CSL Seqirus au 1-855-358-8966 (veuillez sélectionner l'option 1 lorsque demandé) ou envoyez un courriel : [email protected]

Avant de recevoir ce vaccin, veuillez consulter les informations complètes sur la prescription de FLUCELVAXMD. Vous pouvez demander à votre professionnel de la santé ou à votre pharmacien des informations sur FLUCELVAXMD qui sont destinées aux professionnels de la santé.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Melanie Kerin, +44 7345 433260