SÉOUL, République de Corée, le 17 mai 2023 /CNW/ - Mardi, la ministre des Affaires étrangères, l'honorable Mélanie Joly, et le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, ont entamé un dialogue sur la sécurité économique avec leurs homologues sud-coréens, le ministre des Affaires étrangères, Park Jin, et le ministre du Commerce, Ahn Dukgeun.

Le lancement de ce dialogue témoigne de l'importance croissante de la prospérité économique et de la sécurité nationale dans le contexte géopolitique. Et, cela fait aussi ressortir la nécessité toujours pertinente de l'ordre international fondé sur des règles.

Le Canada et la Corée du Sud cherchent ainsi à collaborer pour renforcer et sécuriser les chaînes de valeur dans des domaines clés tels que ceux des minéraux critiques, de l'intelligence artificielle, des batteries et des véhicules électriques, tout en veillant au respect de normes élevées sur les plans du travail et de l'environnement.

Lors de sa visite en Corée du Sud, le ministre Champagne a également rencontré des dirigeants de premier plan du milieu des affaires et de l'industrie, y compris des représentants de Hyundai Motor Company, de Solus Advanced Materials, du groupe Hanwha et d'EcoPro. Le ministre a profité de l'occasion pour faire valoir que le Canada offre un environnement propice aux investissements, ainsi que des possibilités de renforcement des partenariats que procure la transition vers une économie carboneutre.

Étant tous deux des pays du Pacifique, le Canada et la Corée du Sud ont un rôle déterminant à jouer dans la promotion et le maintien de la prospérité et de la sécurité économiques à long terme dans la région indo-pacifique.

Les deux pays entretiennent des relations étroites, renforcées par des liens interpersonnels et par le premier et unique accord de libre-échange bilatéral conclu par le Canada dans la région de l'Asie-Pacifique à ce jour, soit l'Accord de libre-échange Canada-Corée.

« Le Canada et la République de Corée jouissent d'un partenariat de longue date. La Corée du Sud est un partenaire fiable et dynamique avec qui le Canada continue d'approfondir et de renforcer sa collaboration par l'entremise de ce nouveau dialogue sur la sécurité économique. Les deux pays miseront sur leurs priorités communes pour mettre en œuvre leurs stratégies dans la région indo-pacifique. »

- La ministre des Affaires étrangères, l'honorable Mélanie Joly

« En tant que pays du Pacifique, le Canada reconnaît que la région indo-pacifique est d'une importance capitale pour la prospérité et la sécurité économiques à long terme de la population canadienne. Notre gouvernement est prêt à resserrer ses liens stratégiques afin de renforcer la résilience économique et d'offrir aux entreprises canadiennes, comme sud-coréennes, de nouvelles occasions sur le marché, et ce, tout en consolidant les partenariats dans des secteurs clés. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Le Canada a lancé sa stratégie pour l'Indo-Pacifique le 27 novembre 2022, soulignant ainsi l'importance de la collaboration Canada-Corée du Sud en matière de sécurité économique dans le contexte de l'émergence de difficultés stratégiques et de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement.

a lancé sa stratégie pour l'Indo-Pacifique le 27 novembre 2022, soulignant ainsi l'importance de la collaboration Canada-Corée du Sud en matière de sécurité économique dans le contexte de l'émergence de difficultés stratégiques et de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Le 28 décembre 2022, la Corée du Sud a lancé à son tour sa stratégie pour la région indo-pacifique, qui vise à élargir ses réseaux régionaux de sécurité économique pour assurer une gestion stable et résiliente des chaînes d'approvisionnement et à promouvoir du même coup le libre-échange et l'ordre international fondé sur des règles dans la région indo-pacifique.

La ministre Joly a rencontré le ministre des Affaires étrangères Park Jin à Séoul le 15 avril dans le but d'examiner les progrès réalisés au chapitre de la mise en œuvre du partenariat stratégique global lancé en septembre 2022, et d'étudier les possibilités concrètes de collaboration dans le cadre des stratégies pour l'Indo-Pacifique des deux pays.

