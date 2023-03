MISSISSAUGA, ON, le 3 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi qu'Iqwinder Gaheer, député fédéral de Mississauga-Malton, et Julia Deans, présidente-directrice générale d'Habitat pour l'humanité Canada, ont annoncé un investissement fédéral de 25 millions de dollars pour construire 500 logements abordables au Canada au cours des trois prochaines années.

Ces nouveaux fonds s'ajoutent à un investissement antérieur de plus de 55,8 millions de dollars du gouvernement du Canada dans Habitat pour l'humanité pour soutenir la création de 617 logements abordables au Canada. Ces investissements antérieurs comprennent un investissement initial de 32,4 millions de dollars pour créer 417 logements en 2019, un investissement complémentaire de 3,4 millions de dollars en 2020, et un investissement de 20 millions de dollars pour soutenir un accès équitable à la propriété pour les familles noires en 2020.

Ces investissements du gouvernement du Canada ont été rendus possibles grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), une composante clé de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Les logements d'Habitat pour l'humanité sont écoénergétiques, et une habitation sur cinq est construite pour répondre aux normes d'accessibilité. Grâce à la contribution des gouvernements fédéraux et provinciaux, des administrations municipales et de centaines de donateurs et de bénévoles, Habitat pour l'humanité Canada peut servir les populations vulnérables, y compris les mères monoparentales et leurs enfants, les Autochtones, les familles noires, les personnes nouvellement immigrées, les personnes handicapées, les personnes âgées et les anciens combattants.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre partenariat avec Habitat pour l'humanité Canada afin d'aider plus de gens au Canada à réaliser leur rêve d'accéder à la propriété. Ce partenariat a déjà eu une incidence positive sur la vie des familles qui ont maintenant un logement abordable. Nous sommes déterminés à travailler avec nos partenaires pour créer plus d'options de logement abordable pour la population canadienne d'un océan à l'autre. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de faire que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Notre gouvernement croit que tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr. Partout au pays, nous travaillons avec nos partenaires pour construire les logements abordables nécessaires à la création de collectivités saines et durables. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui et à notre partenariat avec Habitat pour l'humanité Canada, des centaines de familles au pays pourront profiter d'un environnement sûr et stable, ce qui se traduira par de meilleurs résultats ainsi que par une mobilisation communautaire et une cohésion accrues. » - Iqwinder Gaheer, député fédéral de Mississauga-Malton

« Habitat pour l'humanité Canada est déterminé à aider un plus grand nombre de familles à gagner en force, en stabilité et en autonomie grâce à la propriété abordable. La résolution de la crise du logement nécessite une approche globale qui comprend la collaboration entre les organismes sans but lucratif et les gouvernements. Grâce aux investissements du Fonds national de co-investissement pour le logement, nous continuons d'accroître nos activités partout au pays en ouvrant la voie pour les personnes qui se heurtent à des obstacles à l'accession à la propriété. » - Julia Deans, présidente-directrice générale, Habitat pour l'humanité Canada

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements abordables destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

Notes d'information

Voici une liste de collectivités où des projets d'ensembles résidentiels ont été réalisés avec l'aide de la SCHL depuis 2019 (certains ensembles ont été achevés, d'autres sont en construction).

Organismes

locaux d'Habitat Collectivités

soutenues Logements

financés Investissement total de la SCHL

depuis 2019 Camrose Alberta : Camrose 6 363 944 $ Cornwall et les

comtés Ontario : Cornwall 5 315 000 $ Edmonton Alberta : Edmonton,

Grande Prairie, Leduc

et Spruce Grove 26 2 368 355 $ Région de

Fredericton Nouveau-Brunswick :

Edmunston,

Fredericton, Minto,

Oromocto et Veret 16 1 030 973 $ Grande région d'Ottawa Ontario : Ottawa 5 500 000 $ Grande région d'Ottawa et Mille-

Îles Ontario : Kemptville 15 1 014 750 $ Région du Grand Toronto Ontario : Brampton,

Georgina, Oshawa,

Pickering et Toronto 92 9 142 700 $ Grand

Vancouver Colombie-Britannique :

Mission 8 800 000 $ Halton-

Mississauga-

Dufferin Ontario : Mississauga 3 225 000 $ Hamilton Ontario : Hamilton et

Waterdown 10 838 250 $ Heartland

Ontario Ontario : Comté de

Brant, Brantford,

Drumbo, London,

Simcoe, St. Thomas

et Tillsonburg 55 4 240 333 $ Comté de Huron Ontario : Goderich et

Hensall 2 131 212 $ Région de

Kingston

Limestone Ontario : Kingston 29 1 700 000 $ Manitoba Manitoba : Brandon,

Portage la Prairie,

Selkirk, Winkler et

Winnipeg 88 7 594 522 $ Centre de l'île de Vancouver Colombie-

Britannique : Duncan

et Nanaimo 14 900 000 $ Moncton Nouveau-Brunswick :

Dieppe 3 165 000 $ Terre-Neuve-et-

Labrador Terre-Neuve-et-

Labrador : Bonavista 2 118 597 $ Niagara Ontario : Niagara

Falls, Welland et

Thorold 9 670 745 $ Northumberland Ontario : Baltimore,

Bewdley, Cobourg et

Hastings 13 881 721 $ Nouvelle-Écosse Nouvelle-Écosse :

Oxford et Stellarton 2 123 903 $ Okanagan Colombie-

Britannique :

Lake Country 12 1 000 000 $ Ontario Gateway

North Ontario : Midland et

Pointe au Baril 3 300 000 $ Région de

Peterborough et Kawartha Ontario :

Peterborough 54 4 750 000 $ Île-du-Prince-

Édouard Île-du-Prince-

Édouard : Première

Nation de Lennox

Island 7 347 367 $ Prince Edward-

Hastings Ontario : Trenton 4 350 000 $ Québec Québec : Montréal et

Sherbrooke 11 713 058 $ Red Deer Alberta : Blackfalds 12 870 600 $ Région de Saint

John Nouveau-Brunswick :

Saint John et

Quispamsis 2 186 187 $ Sarnia-Lambton Ontario : Sarnia et

Forest 4 200 000 $ Saskatchewan

(Regina) Saskatchewan :

Moose Jaw et Regina 6 508 159 $ Sault Ste. Marie

et les environs Ontario : Sault

Ste. Marie 4 293 077 $ Sud-Est de la

Colombie-

Britannique Colombie-

Britannique :

Castlegar 4 260 000 $ Sud de l'Alberta Alberta : Brooks et

Calgary 73 5 827 829 $ Sunshine Coast Colombie-

Britannique : Sechelt 4 260 000 $ Thunder Bay Ontario : Thunder Bay 1 50 000 $ Nord de l'île de Vancouver Colombie-

Britannique :

Campbell River et

Courtenay 19 1 511 800 $ Victoria Colombie-

Britannique :

North Saanich et Saanichton 11 1 100 000 $ Région de

Waterloo Ontario : Cambridge

et Kitchener 30 1 833 650 $ Wellington-

Dufferin-Guelph Ontario : Guelph et Fergus 50 3 155 832 $ Windsor-Essex Ontario : Windsor et Kingsville 12 879 200 $ Yukon Yukon : Whitehorse 2 198 846 $

