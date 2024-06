Élargissement majeur de la capacité de prévision et d'alerte d'Environnement et Changement climatique Canada pour informer les Canadiens en cas de submersion côtière

GATINEAU, QC, le 6 juin 2024 /CNW/ - Les submersions côtières sont fréquentes le long des côtes maritimes du Canada et représentent un risque important pour la sécurité et le bien-être des Canadiens. Les experts prévoient que les submersions côtières auront des conséquences plus importantes dans l'avenir en raison de l'élévation du niveau de la mer à l'échelle mondiale et de l'intensité accrue des phénomènes météorologiques extrêmes liés aux changements climatiques.

En mai 2024, Environnement et Changement climatique Canada a mis en œuvre un programme complet de prévision et d'alerte en cas de submersion côtière, qui permet aux météorologues du Ministère de publier des alertes et des prévisions présentant à la fois la probabilité et les répercussions attendues d'un événement du genre. Ces prévisions fournissent aux organismes de gestion des urgences et aux Canadiens des renseignements essentiels sur les risques de submersions côtières avant qu'elles ne se produisent, ce qui leur donne le temps de se préparer et d'agir.

Auparavant, Environnement et Changement climatique Canada menait des activités de surveillance et diffusait des alertes en cas de submersion côtière pour les régions situées le long de la côte atlantique du Canada, mais le nouveau projet, lorsqu'il sera entièrement mis en œuvre, élargira la capacité du Ministère à prévoir et à publier des alertes en cas de submersion côtière dans de nouvelles régions, y compris les côtes du Pacifique et de l'Arctique du Canada, le Saint-Laurent et les Grands Lacs.

Grâce à ces services élargis, Environnement et Changement climatique Canada assumera la responsabilité de diffuser dans tout le Canada des prévisions et des alertes en cas de submersion côtière, à l'exception de l'Ontario, où les autorités provinciales conserveront cette responsabilité, ainsi que de la Saskatchewan et de l'Alberta, car le risque d'inondation côtière est limité le long des rivages lacustres de ces provinces.

Environnement et Changement climatique Canada utilisera le terme, « submersion côtière » comme terminologie par défaut pour diffuser des alertes à propos de ces événements plutôt que le terme précédent, « onde de tempête ». Ce changement de terminologie décrit plus précisément ce phénomène météorologique et communique clairement ses répercussions potentielles sur la population canadienne. Dans certaines provinces, les Canadiens pourraient toutefois voir encore le terme « onde de tempête » dans les alertes.

La sécurité de l'ensemble de la population canadienne constitue notre priorité absolue. Environnement et Changement climatique Canada travaille continuellement à l'optimisation de ses réseaux de surveillance météorologique et climatique afin de veiller à fournir à la population canadienne des renseignements précis, en temps opportun, lui permettant de prendre des décisions éclairées.

La Stratégie nationale d'adaptation du Canada établit des buts, des objectifs et des cibles visant à réduire les risques liés aux catastrophes climatiques, à améliorer les résultats en matière de santé, à protéger la nature et la biodiversité, à bâtir et à maintenir des infrastructures résilientes et à soutenir la prospérité de l'économie et des travailleurs. Cela permettra de protéger notre économie contre les chocs et d'éviter certains des coûts croissants associés aux conditions météorologiques extrêmes.

Citations

« Les changements climatiques ont une incidence sur la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, et donc sur les submersions côtières, ce qui pose un risque important pour la santé et la sécurité des Canadiens. Grâce à ces services élargis, nous serons en mesure de fournir à la population canadienne et à nos partenaires de gestion des urgences dans l'ensemble du pays des renseignements essentiels, en temps opportun, sur les risques de submersions côtières, ce qui leur permettra de mieux s'y préparer et d'agir plus rapidement. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le gouvernement du Canada s'efforce de faire face aux effets dévastateurs des changements climatiques, notamment ceux associés à l'augmentation de la fréquence et de la gravité des inondations. Notre capacité accrue de prévoir les submersions côtières et d'alerter à l'avance la population canadienne représente une étape importante vers l'adaptation aux changements climatiques et constitue une amélioration de nos capacités d'intervention en vue de mieux protéger la population canadienne lors de phénomènes météorologiques violents ».

- L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada.

Faits en bref

Bien que la technologie nécessaire pour prévoir les submersions côtières et donner l'alerte dans tout le pays soit opérationnelle depuis le 15 mai 2024, la mise en œuvre régionale complète des nouveaux produits et services prendra du temps.

Les submersions côtières se produisent régulièrement le long des côtes du Canada, du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs. Elles peuvent être causées par les ondes de tempête, les grosses vagues et les grandes marées. Une onde de tempête se produit lorsque le vent associé à une tempête majeure pousse l'eau sur la côte, ce qui peut endommager les infrastructures côtières et menacer la santé et la sécurité des personnes. Les grosses vagues associées à la tempête peuvent pousser encore plus d'eau vers le rivage, aggravant ainsi les effets.

Dans le cadre de la Stratégie de sécurité civile pour le Canada de 2019 de Sécurité publique Canada, Environnement et Changement climatique Canada a reçu 4,94 millions de dollars sur cinq ans pour l'initiative sur les prévisions et les alertes en cas de submersion côtière, afin d'élaborer un système national de prévision des submersions côtières, en réaction à la fréquence et à la gravité croissantes des ondes de tempête.

Pour soutenir la Stratégie nationale d'adaptation, le Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada décrit les mesures fédérales en matière d'adaptation aux changements climatiques. Contenant plus de 70 mesures, le Plan d'action représente la contribution fédérale à l'atteinte des objectifs d'adaptation aux changements climatiques du Canada.

Cette initiative fait partie des nombreux efforts déployés par le gouvernement fédéral dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada pour accroître l'état de préparation des Canadiens et les protéger contre les effets des phénomènes météorologiques extrêmes et des catastrophes liées au climat.

Les plus récentes prévisions et les derniers avertissements de temps violent se trouvent sur le site Web Information météo d'Environnement et Changement climatique Canada, l'application MétéoCAN (destinée aux appareils Android et iOS), Radio-Météo et le service téléphonique Bonjour Météo (1-833-586-3836).

