LETHBRIDGE, AB, le 16 août 2022 /CNW/ - Les personnes âgées ayant besoin d'un logement abordable et accessible ont maintenant un nouveau chez-soi dans la collectivité de Southgate, à Lethbridge.

Aujourd'hui, George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Nathan Neudorf, député provincial de Lethbridge-Est, au nom de l'honorable Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement, et le maire Blaine Hyggen ont annoncé un financement combiné de près de 15,8 millions de dollars lors de l'inauguration de Cottages at Southgate, un complexe de 64 logements pour personnes âgées à Lethbridge.

L'ensemble résidentiel, situé au 720, Southgate Boulevard South, a reçu 4,8 millions de dollars du gouvernement du Canada dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), 3,4 millions de dollars du gouvernement de l'Alberta, 790 000 $ de la Ville de Lethbridge et un don privé de 500 000 $. La Lethbridge and Region Community Housing Corporation participe au projet à hauteur d'environ 6,26 millions de dollars.

Les résidents pourront emménager dans les nouveaux logements en septembre 2022. Cet ensemble résidentiel pour personnes âgées offre un loyer de base établi en fonction du revenu des ménages. Il est bien situé, près de commerces, de services médicaux et de sentiers de marche longeant un lac, à proximité. Tous les logements du complexe Cottages at Southgate sont entièrement ou partiellement accessibles.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable, en particulier nos personnes âgées qui ont tant fait pour nous et qui méritent de prendre leur retraite dans la dignité. L'ensemble résidentiel de Lethbridge accueillera des dizaines de personnes âgées qui pourront maintenant passer plus de temps avec leurs amis et leur famille sans avoir à s'inquiéter de trouver un logement. Il s'agit d'un autre exemple de la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre, qui contribue à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Notre gouvernement est reconnu pour offrir du soutien aux personnes âgées de l'Alberta et de toutes les régions du pays. Les ensembles résidentiels comme les Cottages at Southgate de Lethbridge offrent des logements sûrs et abordables aux résidents de notre collectivité tout en créant des emplois et en faisant croître notre économie. » - George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview

« Le complexe Southgate à Lethbridge montre comment les secteurs privé et sans but lucratif et les différents ordres de gouvernement peuvent travailler ensemble pour aider un plus grand nombre de personnes âgées de l'Alberta à trouver le logement dont elles ont besoin. Les partenariats stratégiques à long terme sont une initiative clé dans notre stratégie sur le logement abordable, Stronger Foundations. Ils nous aideront à répondre aux divers besoins actuels et futurs de l'Alberta. » - L'honorable Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement

« Quel grand jour pour notre belle ville! Le complexe Southgate offre aux personnes âgées de Lethbridge des logements confortables et abordables dans un cadre magnifique. Cet ensemble résidentiel a créé des emplois et constitue un atout pour notre ville, sans compter qu'il profite aux personnes âgées de Lethbridge et à leurs familles. » - Nathan Neudorf, député provincial de Lethbridge-Est

« Le coût total de l'ensemble résidentiel s'est élevé à 15,8 millions de dollars, et les gouvernements de l'Alberta et du Canada y ont contribué en fournissant environ 8,2 millions de dollars. La construction de l'ensemble résidentiel a permis de créer 90 emplois dans la collectivité. » - Blaine Hyggen, maire de Lethbridge

« La Lethbridge and Region Community Housing Corporation est heureuse d'ouvrir son premier complexe mixte pour personnes âgées dans le secteur sud de Lethbridge. La conception novatrice et moderne du complexe Cottages at Southgate offrira à nos personnes âgées des logements accessibles et abordables et des espaces verts de rassemblement extérieurs. L'ensemble est bien situé, près de centres commerciaux, de lacs et de sentiers pédestres. Nous sommes reconnaissants du soutien financier des gouvernements fédéral et provincial et de l'administration municipale. » - Robin James, directrice générale, Lethbridge and Region Community Housing Corporation

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.

La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès de Canadiens et Canadiennes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont éprouvé des besoins en matière de logement.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Stronger Foundations : le plan sur 10 ans de l' Alberta pour améliorer et accroître le logement abordable tient compte des conseils de la commission d'examen du logement abordable visant à redéfinir le rôle du gouvernement, à tirer parti de l'expertise communautaire, à accroître les partenariats et à simplifier le système.

