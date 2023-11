Le ministre Champagne a représenté le Canada au Royaume-Uni au sommet mondial sur la sécurité dans le domaine de l'intelligence artificielle

BLETCHLEY PARK, UK, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a conclu une visite de deux jours à Bletchley Park, au Royaume-Uni, où le gouvernement britannique a tenu le tout premier Sommet sur la sécurité dans le domaine de l'intelligence artificielle (anglais).

Pendant le sommet, les dirigeants ont discuté des façons les plus efficaces de gérer les risques liés aux avancées de pointe de l'IA, soit des logiciels ou des algorithmes d'IA à usage général très performants qui rivalisent, voire surpassent les capacités actuelles.

Le Canada a également eu l'occasion d'étayer son important rôle de leader mondial en matière d'IA responsable, notamment en ce qui concerne la mise sur pied du Partenariat mondial sur l'IA (PMIA) en juin 2020. Soulignons également sa participation active au dialogue qui a lieu à l'échelle mondiale concernant l'IA dans le cadre du processus d'IA d'Hiroshima du G-7 (anglais), et au sein du Groupe de travail sur la gouvernance de l'intelligence artificielle [anglais]) de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

À Bletchley Park, le ministre Champagne a dirigé une discussion avec des ministres du monde entier sur les risques pour la sécurité que pose l'utilisation abusive de l'IA de pointe, en s'appuyant sur le lancement récent au Canada du Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés.

Les dirigeants des 28 pays participants et de l'Union européenne ont signé la déclaration de Bletchley (anglais) visant à cerner les risques et les possibilités qui découlent de l'IA, à améliorer la connaissance des risques suscités par l'IA de pointe et à collaborer en matière de recherche scientifique sur l'IA, tout en soulignant l'importance de tester la sécurité des modèles d'IA par rapport à divers risques critiques pour la sécurité nationale et la société.

Citation

« Le Canada continue de jouer un rôle de premier plan dans l'utilisation responsable et la gouvernance mondiale de l'IA. Le sommet tenu à Bletchley Park était axé sur la prise de conscience, les mesures à prendre, l'adaptation et, plus important encore, la confiance. Il est essentiel et urgent d'établir une collaboration en vue de renforcer la confiance du public à l'égard de cette technologie transformatrice. Le Canada a été le premier pays à adopter une stratégie nationale en matière d'IA, et a établi récemment un code de conduite volontaire en matière d'IA. De plus, nous procédons à l'adoption des toutes premières mesures législatives sur l'IA au monde, et nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec des pays aux vues similaires pour abandonner nos craintes et saisir les occasions qui se présenteront à nous. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits saillants

