Un important jalon qui pourrait générer de nouveaux investissements et renforcer la position du Canada en tant que fournisseur écologique de choix en matière de véhicules électriques et de batteries

TORONTO, le 23 août 2022 /CNW Telbec/ - L'avenir du secteur canadien de l'automobile repose sur notre capacité à maximiser les avantages de nos ressources naturelles tout en ajoutant de la valeur aux chaînes d'approvisionnement mondiales des véhicules électriques et des batteries.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé la conclusion de partenariats historiques avec deux constructeurs automobiles allemands de premier plan, Volkswagen AG et le groupe Mercedes-Benz AG. Ces partenariats, qui prennent la forme de protocoles d'entente, renforceront encore davantage la collaboration avec ces deux entreprises à l'échelle mondiale dans tout un éventail de secteurs. De plus, ces partenariats viennent confirmer la place du Canada à titre de centre d'excellence pour la fabrication de véhicules électriques et de batteries.

L'entente avec Volkswagen mise sur une plus grande collaboration pour la fabrication durable de batteries, la production de matériaux actifs de cathodes, l'approvisionnement en minéraux critiques, ainsi que pour l'établissement d'un bureau canadien pour la nouvelle filiale batteries de Volkswagen, PowerCo.

L'entente avec Mercedes-Benz, elle, vise à renforcer la collaboration avec des entreprises canadiennes actives au sein de chaînes d'approvisionnement de véhicules électriques et de batteries. L'entente prévoit aussi le soutien pour la mise en place au Canada d'une chaîne d'approvisionnement durable de minéraux critiques axée sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi qu'une collaboration en recherche-développement, y compris le repérage d'investissements potentiels au Canada.

C'est la récente visite du ministre Champagne en Allemagne en mai dernier qui a été l'élément déclencheur à l'origine de ces deux ententes. Lors de ce déplacement, le ministre avait rencontré des chefs d'entreprise de secteurs clés dans le but de promouvoir le Canada comme partenaire économique fiable, stable et attrayant, tout en mettant de l'avant l'expertise du Canada dans le domaine des véhicules à zéro émission.

Depuis janvier, le Canada a conclu des ententes sans précédent dans le secteur de la fabrication des véhicules électriques, des batteries et des véhicules hybrides. Ces ententes mèneront à la création et au maintien de milliers d'emplois bien rémunérés tout en permettant au Canada de se démarquer comme chef de file en la matière.

L'annonce d'aujourd'hui représente un autre grand pas en avant, alors que le Canada poursuit ses efforts pour faire croître son secteur des transports propres, et répondre à la demande mondiale et nord-américaine pour des véhicules à zéro émission.

Citations

« Alors que la transition vers un avenir plus propre et plus vert se dessine, le Canada devient rapidement le fournisseur écologique de choix pour les grands constructeurs automobiles, y compris les principaux fabricants européens. En s'associant à Volkswagen et à Mercedes-Benz, le Canada consolide son rôle de leadership avec un écosystème d'innovation de calibre mondial pour les solutions de transport propre dans le secteur automobile. Notre pays est déterminé à établir ici, en Amérique du Nord, une chaîne d'approvisionnement fiable et résiliente pour les automobiles et les batteries, afin d'aider le monde entier à atteindre ses objectifs en matière de climat. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Volkswagen promeut vigoureusement l'adoption de l'électromobilité, car elle reconnaît la responsabilité de l'industrie dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. Aujourd'hui, le Groupe offre non seulement la plus vaste gamme de modèles électriques, mais il met aussi en œuvre une stratégie ambitieuse de fabrication de batteries et d'établissement d'un réseau de bornes de recharge. La collaboration avec des gouvernements aux quatre coins de la planète est absolument essentielle si nous voulons atteindre nos objectifs climatiques, et je tiens à remercier le gouvernement du Canada de son appui. L'approvisionnement en matières premières pour la fabrication de batteries et de matériaux précurseurs et de cathodes à faible empreinte de carbone permettra d'augmenter rapidement de façon durable la capacité de production de batteries, ce qui constitue un levier clé de notre stratégie de croissance en Amérique du Nord. »

- Le président-directeur général du Groupe Volkswagen, Herbert Diess, Ph.D.

« Mercedes-Benz prévoit passer complètement aux véhicules électriques d'ici la fin de la décennie, partout où les conditions du marché le permettent. Pour accroître notre production de véhicules électriques, nous aurons besoin d'un accès direct à des sources de premier ordre pour les matières premières. Ainsi, nous pourrons améliorer la résilience et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques. Grâce au protocole d'entente avec le Canada, Mercedes-Benz se retrouve aux côtés d'un partenaire solide et compétent avec qui il pourra agir comme pionnier au sein de l'industrie automobile en cette nouvelle ère de transformation durable. »

- Le directeur de la technologie responsable du développement et des achats du groupe Mercedes-Benz AG, Markus Schäfer (membre du conseil d'administration)

Faits en bref

Le Canada se veut un partenaire stable, sécuritaire et fiable pour les entreprises cherchant à étendre leurs activités commerciales en Amérique du Nord.

se veut un partenaire stable, sécuritaire et fiable pour les entreprises cherchant à étendre leurs activités commerciales en Amérique du Nord. Le Canada est une destination de prédilection pour les investisseurs européens. En effet, des investissements ont récemment été réalisés dans la chaîne d'approvisionnement des batteries, notamment par l'entreprise allemande BASF et l'entreprise belge Umicore. Cela témoigne du potentiel énorme et croissant de la collaboration dans le domaine des automobiles et des technologies propres.

est une destination de prédilection pour les investisseurs européens. En effet, des investissements ont récemment été réalisés dans la chaîne d'approvisionnement des batteries, notamment par l'entreprise allemande BASF et l'entreprise belge Umicore. Cela témoigne du potentiel énorme et croissant de la collaboration dans le domaine des automobiles et des technologies propres. Le secteur canadien de l'automobile offre de l'emploi à près de 500 000 travailleurs, contribue annuellement pour 16 milliards de dollars au produit intérieur brut et se classe parmi les industries exportant le plus au pays.

Plus tôt cette année, le gouvernement fédéral a publié le Plan de réduction des émissions pour 2030 : Prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte , une approche ambitieuse et réalisable par secteur qui permettra au Canada d'atteindre sa nouvelle cible en matière de climat qui consiste à réduire, d'ici 2030, les émissions d'au moins 40 % par rapport aux niveaux de 2005 et de mettre en place les conditions propices à l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050.

, une approche ambitieuse et réalisable par secteur qui permettra au Canada d'atteindre sa nouvelle cible en matière de climat qui consiste à réduire, d'ici 2030, les émissions d'au moins 40 % par rapport aux niveaux de de mettre en place les conditions propices à l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050. Le gouvernement du Canada s'est fixé comme objectif de vendre 100 % de véhicules à zéro émission au pays d'ici 2035. En accélérant l'atteinte de cet objectif, le Canada viendra appuyer son engagement à l'égard de la carboneutralité d'ici 2050 ainsi que l'engagement qu'il a pris dans le cadre du Sommet Action Climat de 2019 organisé par les Nations Unies.

Le gouvernement a accordé, dans le cadre du budget de 2022, un montant de 1,7 milliard de dollars afin de prolonger le programme d'Incitatifs pour les véhicules à zéro émission et d'élargir l'admissibilité au programme en acceptant plus de modèles de véhicules. Il a également prévu 900 millions de dollars en vue d'ajouter 50 000 bornes de recharge pour véhicules à zéro émission au réseau canadien.

Le budget de 2022 propose également une somme de 3,8 milliards de dollars à l'appui de l'élaboration et de la mise en œuvre de la toute première Stratégie canadienne sur les minéraux critiques.

