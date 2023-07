BRUXELLES, le 14 juill. 2023 /CNW/ - Le Canada continue de jouer un rôle actif sur la scène internationale, alors que les pays collaborent pour lutter contre les trois crises que sont les changements climatiques, l'appauvrissement de la biodiversité et la pollution. Compte tenu de l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes liés au climat partout sur la planète, comme en témoigne notamment la saison des feux de forêt printaniers record qui sévit au Canada cette année, l'urgence de la situation appelle à plus d'ambition et de collaboration internationale dans la lutte contre les changements climatiques pour maintenir à portée de main la limite de réchauffement de 1,5 degré de l'Accord de Paris et éviter les effets les plus catastrophiques des changements climatiques.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a conclu sa participation à la 7e réunion ministérielle sur l'action climatique à Bruxelles, en Belgique. Le Canada a coorganisé, en collaboration avec Son Excellence Huang Runqiu, ministre de l'Écologie et de l'Environnement de la Chine, et Frans Timmermans, vice-président exécutif du Pacte vert européen (de la Commission européenne), deux journées de réunions avec plus de 29 ministres et autres représentants de haut niveau, notamment avec Simon Stiell, secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et Sultan Al Jaber (Ph.D.) des Émirats arabes unis, président désigné de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2023 (la COP28), afin d'établir les priorités en vue de stimuler l'élan mondial à l'approche de la COP28.

Lors de la réunion ministérielle sur l'action climatique, les ministres participants ont exprimé leurs attentes envers la COP28, notamment la nécessité de maintenir à portée de main la limite de réchauffement de 1,5 degré et de travailler ensemble pour soutenir les personnes et les communautés de partout dans le monde qui sont confrontées aux graves répercussions de la crise climatique. Le Canada a insisté sur la nécessité de prendre de nouvelles mesures concrètes plus fortes pour réduire les émissions, soulignant également son engagement à l'égard d'une approche inclusive de la lutte contre les changements climatiques, l'importance d'établir un fonds et de conclure des ententes de financement pour les pertes et dommages à la COP28, ainsi que sa détermination à faire en sorte que les mesures en faveur du climat et de la biodiversité se renforcent mutuellement dans la foulée de l'adoption historique du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal lors de la COP15. Le Canada est venu à Bruxelles, prêt et déterminé à obtenir un résultat ambitieux.

Le ministre a également annoncé une nouvelle contribution de 450 millions de dollars dans le cadre de la deuxième reconstitution du Fonds vert pour le climat, ce qui représente une hausse de 50 p. 100 par rapport à l'engagement pris par le Canada lors de la première reconstitution du Fonds vert pour le climat en 2019. Le Fonds vert pour le climat est un mécanisme de financement crucial de l'Accord de Paris visant à appuyer des voies de développement à faibles émissions résilientes aux changements climatiques. Le ministre Guilbeault a invité les autres pays à imiter la contribution du Canada au Fonds vert pour le climat, qui renforcera la capacité de ce fonds de s'attaquer à la crise climatique et qui appuie l'objectif collectif de mobiliser 100 milliards de dollars américains pour lutter contre les changements climatiques, objectif qui est en voie d'être atteint cette année et jusqu'en 2025.

Dans le cadre de la réunion ministérielle sur l'action climatique, le ministre a collaboré avec ses partenaires de la Chine et de l'Union européenne, qui ont coorganisé la réunion avec le Canada. Le ministre a également renforcé les relations avec les représentants de plusieurs pays, y compris Grace Fu, ministre de la Durabilité et de l'Environnement de Singapour, Jennifer Morgan, secrétaire d'État et envoyée spéciale de l'Allemagne pour l'action climatique internationale, ainsi que Graham Stuart, ministre de la Sécurité énergétique et de la Neutralité carbone. De plus, le ministre a animé une table ronde avec des jeunes, des organisations non gouvernementales de l'environnement, des groupes de réflexion et des organismes d'affaires de premier plan, afin de discuter de la transition énergétique propre et de nos priorités communes en matière de climat.

Citations

« Le fait que la fumée des feux de forêt d'une ampleur inégalée qui font rage au Canada depuis ce printemps ait atteint l'Europe porte à réfléchir. Il s'agit d'un rappel brutal que la crise climatique nous touche tous. Nous devons travailler ensemble et prendre des mesures plus ambitieuses. Le monde s'attend à ce que nous agissions en chef de file pour mettre de côté nos différences et offrir des solutions concrètes sur tous les fronts - le coût de l'échec est trop élevé. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Des ministres et des représentants de haut niveau de plus de 20 pays ont participé à la 7 e réunion ministérielle sur l'action climatique, notamment de la Belgique, du Canada, de la Chine, de l'Égypte (présidence de la COP27 ), de l'Éthiopie, , de la France , de l'Allemagne, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, des Îles Marshall, du Mexique, de la Norvège, de la Pologne, du Sénégal (présidence des pays les moins avancés), de Singapour, de la Corée du Sud, de l'Espagne (présidence du Conseil de l'Union européenne), de la Suisse, de la Türkiye, des Émirats arabes unis (présidence de la COP28 ), du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Zambie (présidence du Groupe des États d'Afrique). Des représentants de l'Union européenne ont également pris part à la réunion.





Le Canada continue d'appuyer les efforts des pays en développement pour éliminer progressivement l'utilisation du charbon et il a réalisé des progrès dans la mise en œuvre du programme d'investissement pour la transition accélérée de l'industrie du charbon des Fonds d'investissement climatique. La contribution du Canada, qui représente environ un tiers du financement total actuel, soutiendra directement les plans de retrait des centrales électriques au charbon en Inde, en Indonésie, aux Philippines , en Afrique du Sud, en République dominicaine et en Macédoine du Nord.





