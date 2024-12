La Stratégie investira dans l'infrastructure de pointe en IA et stimulera l'innovation afin de renforcer l'avantage du Canada en matière d'IA

OTTAWA, ON, le 5 déc. 2024 /CNW/ - La puissance de calcul est la technologie qui alimente l'intelligence artificielle (IA). Il s'agit des puces et des centres de données qui sont les composantes essentielles de cette nouvelle technologie transformatrice. L'accès à une infrastructure de calcul de pointe est crucial pour consolider l'avantage du Canada en matière d'IA et pour donner au milieu de la recherche et aux industries les moyens dont ils ont besoin pour réussir.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a lancé officiellement la Stratégie canadienne sur la capacité de calcul souveraine pour l'IA. Cette stratégie prévoit des investissements pouvant aller jusqu'à deux milliards de dollars, comme annoncé dans le budget de 2024, dans le but d'atteindre trois objectifs clés :

Jusqu'à 700 millions de dollars seront investis pour créer des champions canadiens en IA, en soutenant la création ou l'expansion de centres de données par l'entremise du Défi de la capacité de calcul pour l'IA, lancé aujourd'hui. Jusqu'à un milliard de dollars pour mettre en place une infrastructure publique de calcul informatique transformationnelle. Jusqu'à 300 millions de dollars provenant du Fonds d'accès à une capacité de calcul pour l'IA seront alloués pour offrir aux petites et moyennes entreprises un accès abordable à une puissance de calcul.

Cette stratégie nous permettra de veiller à ce que les entreprises, les innovateurs et les chercheurs canadiens aient accès à la capacité de calcul dont ils ont besoin pour développer des produits d'IA canadiens et stimuler la recherche exploratoire.

L'élaboration de solutions d'IA de pointe dans tous les secteurs de notre économie aidera le Canada à demeurer une destination de choix pour les investissements et les talents de haut niveau. C'est pourquoi le Canada est déterminé à établir une capacité de calcul robuste et sécuritaire pour l'IA qui permettra d'alimenter l'économie de l'avenir.

« La stratégie que nous annonçons aujourd'hui représente un pas en avant important pour consolider la position du Canada à titre de chef de file de l'intelligence artificielle. Nous sommes une force motrice dans l'écosystème mondial et, en augmentant l'accès à une capacité de calcul nationale sécuritaire, nous aiderons les entreprises, les innovateurs et les chercheurs à stimuler l'économie canadienne et à se démarquer sur la scène internationale. Nous voulons ainsi montrer l'ambition du Canada, soutenir l'innovation canadienne et investir dans l'économie du futur. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

La consultation publique au sujet de la Stratégie du Canada sur une puissance de calcul souveraine pour l'intelligence artificielle (IA) a eu lieu au cours de l'été 2024. Plus de 1 000 parties intéressées du milieu de la recherche, de l'industrie et de la société civile ont donné leur avis en participant à des réunions en personne et en mode virtuel ainsi qu'en répondant à un sondage en ligne.

Le gouvernement du Canada soutient la mise au point et l'adoption responsables de l'IA dans l'ensemble de l'économie et a pris en ce sens une série de mesures. Il a notamment mis sur pied l'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle, déposé la Loi sur l'intelligence artificielle et les données dans le cadre du projet de loi C-27, et instauré le Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés.

dans le cadre du projet de loi C-27, et instauré le Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés. Le gouvernement du Canada alloue l'enveloppe totale de deux milliards de dollars prévue dans le budget de 2024 par l'entremise d'une stratégie qui répondra aux besoins à court, à moyen et à long terme de nos chercheurs, de nos développeurs et de nos innovateurs en IA en matière de calcul. Cette enveloppe sera répartie comme suit : Une somme pouvant aller jusqu'à 700 millions de dollars est prévue pour soutenir des projets de l'industrie, du milieu universitaire et du secteur privé visant à construire des centres canadiens de données sur l'IA. Il y aura un processus de soumission de demandes pour ces fonds, et la priorité ira aux projets canadiens qui peuvent démontrer un rendement élevé de l'investissement public consenti, de la durabilité et d'autres marqueurs de réussite. Une somme pouvant aller jusqu'à un milliard de dollars est prévue pour bâtir une vaste infrastructure de calcul informatique de pointe souverain ainsi qu'une installation de calcul plus petite et sécurisée. Une somme pouvant aller jusqu'à 300 millions de dollars est prévue pour le Fonds d'accès à une puissance de calcul pour l'IA afin de soutenir l'acquisition de ressources de calcul d'IA par les innovateurs, les entreprises et l'industrie du Canada. Cela répondra aux besoins à court terme des entreprises en attendant que le gouvernement puisse attirer le capital privé nécessaire pour établir une capacité nationale de calcul. De plus amples renseignements sur le Fonds seront présentés lorsque le programme sera officiellement lancé au printemps 2025.

Le secteur canadien de l'IA est un moteur clé de création d'emplois, de productivité, d'innovation et de croissance économique : En 2022-2023, il y avait plus de 140 000 professionnels travaillant activement dans le domaine de l'IA au Canada, soit 29 % de plus que l'année précédente. Dix pour cent (10 %) des meilleurs chercheurs en IA dans le monde travaillent au Canada. Notre pays est donc au deuxième rang mondial pour le nombre d'experts en IA. Le Canada est au premier rang mondial en ce qui a trait à la croissance annuelle du nombre de femmes en IA (cette croissance était de 67 % en 2022-2023 seulement); au premier rang des pays du G7 pour la croissance annuelle du nombre de talents en IA; et, depuis 2019, au premier rang des pays du G7 pour le nombre d'articles publiés par habitant dans le domaine de l'IA. Le nombre de brevets en IA déposés par des inventeurs canadiens a augmenté de 57 % en 2022-2023 par rapport à l'année précédente, et c'est près de trois fois la moyenne des pays du G7, qui est de seulement 23 % pour la même période. En 2022, le secteur canadien de l'IA a attiré plus de 8,6 milliards de dollars en capital de risque, soit près de 30 % de toutes les transactions de capital de risque au Canada. Le Canada se classe au troisième rang des pays du G7 en ce qui concerne le financement total par habitant recueilli pour les entreprises d'IA. Plus de 670 entreprises canadiennes en démarrage œuvrant dans ce domaine et 30 entreprises canadiennes du domaine de l'IA générative ont reçu au moins un contrat d'investissement évalué à plus d'un million de dollars américains depuis 2019.



