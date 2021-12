CHATHAM-KENT, ON, le 17 déc. 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sécuritaire et abordable. Cependant, la pandémie a fait augmenter le besoin de logements abordables et entraîné une augmentation du nombre de sans-abri.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), accompagné de Darrin Canniff, maire de Chatham-Kent, a annoncé 4,9 millions de dollars pour appuyer la construction de 27 logements abordables permanents pour les personnes et les familles de Chatham-Kent dans le cadre de l'Initiative de logement rapide (IRF).

Le projet, situé au 99 avenue McNaughton Ouest, utilisera des terrains appartenant à la municipalité et comprendra un immeuble modulaire de trois étages avec appartements à une chambre à coucher pour les aînés qui fuient la violence familiale ou les mauvais traitements envers les aînés. Le projet sera exploité par la municipalité de Chatham-Kent, qui a fourni 3,8 millions de dollars en immobilisations pour le projet.

Administrée par la SCHL dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), l'IRL finance la construction de nouveaux logements abordables permanents en couvrant les coûts associés à la construction de nouveaux logements locatifs, ainsi que l'acquisition de terrains et la conversion ou la réhabilitation des bâtiments existants en logements abordables. Les investissements effectués dans le cadre de l'IRL devraient soutenir des milliers d'emplois liés à la construction pour les Canadiens d'un océan à l'autre.

« Notre gouvernement veut s'assurer que tout le monde au Canada a un chez-soi sécuritaire et abordable. L'Initiative de logement rapide fera beaucoup pour aider ceux qui en ont le plus besoin à Chatham-Kent. C'est l'une des façons dont la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement continue d'offrir des logements à tous les Canadiens d'un océan à l'autre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Des intervenantes de partout au pays nous ont dit que les femmes qui fuient la violence conjugale se heurtent souvent à des obstacles lorsqu'elles essaient de trouver un autre logement. L'annonce d'aujourd'hui permettra aux personnes, aux femmes et aux familles vulnérables d'obtenir le soutien dont elles ont besoin pour vivre confortablement. Notre gouvernement est fermement résolu à s'attaquer au grave problème de la violence fondée sur le sexe, et la Stratégie nationale sur le logement est un élément clé pour bâtir un Canada plus sûr pour les femmes et les personnes de diverses identités de genre. » - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Les aînés ont déjà tellement de raisons de s'inquiéter, qu'il s'agisse de payer leurs factures, de remplir leurs ordonnances ou de rester en sécurité pendant la pandémie. C'est pourquoi la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement accorde la priorité aux personnes qui ont le plus besoin de logement, y compris les aînés. L'annonce d'aujourd'hui est une étape cruciale pour veiller à ce que tous les résidents du Canada de tous les milieux aient accès à un logement sûr et abordable. Ce financement aidera un plus grand nombre d'aînés de Chatham-Kent à vivre de façon autonome. » - La ministre des Aînés, l'honorable Kamal Khera

"Veiller à ce qu'il y ait des options de logement abordable pour répondre à une variété de besoins" est une priorité du conseil de Chatham-Kent. Chatham-Kent est ravi que sa demande d'Initiative de logement rapide ait été acceptée. Nous avons hâte de travailler avec la SCHL pour fournir des logements convenables aux aînés, en particulier ceux qui fuient des situations de violence, au cours des 12 prochains mois." - Darrin Canniff, maire de Chatham-Kent

La deuxième ronde de RHI a dépassé son objectif initial de créer jusqu'à 4 500 nouveaux logements abordables pour les personnes vivant au Canada .

. Le nombre total d'unités créées dans le cadre de la deuxième ronde de l'EPCR devrait dépasser 5 300. La portion du Québec représente 1 300 unités, et celles-ci ne sont pas incluses ou ventilées dans les résultats ci-dessous :

Les projets réalisés dans le cadre du volet Villes créeront près de 1 500 nouveaux logements abordables et les projets réalisés dans le cadre du volet Projets créeront environ 2 500 nouveaux logements abordables.



2 150 unités ciblant spécifiquement les femmes et/ou les femmes et leurs enfants (54 % de toutes les unités)



Plus de 2 300 de ces nouveaux logements sont destinés spécifiquement aux Autochtones (58 % de tous les logements)



Plus de 192 projets ont été sélectionnés parmi les demandes de financement admissibles dans le cadre du volet Projets, et 48 dans le cadre du volet Villes, ce qui porte à 240 le nombre total de projets RHI 2 dans les deux volets.

C'est grâce aux promoteurs du projet et au soutien des gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, ainsi que des organes directeurs autochtones.

Les logements doivent être construits dans les 12 mois suivant la date à laquelle le financement est accordé aux demandeurs du programme (à quelques exceptions près), et les logements dans le Nord et dans les collectivités à accès spécial doivent être construits dans les 18 mois.

Tous les demandeurs dont les projets sont à l'étude à la deuxième ronde ont été avisés de l'état de leur demande au plus tard le 31 décembre 2021.

Le RHI est un programme de 2,5 milliards de dollars visant à répondre aux besoins urgents en matière de logement des Canadiens vulnérables, particulièrement dans le contexte du COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables.

Le RHI a suscité beaucoup d'intérêt de la part des groupes autochtones, ce qui a donné lieu à la création de plus de 40 % de toutes les unités dans le cadre du programme pour cibler les peuples autochtones.

Au moins 25 % du financement de la deuxième ronde de l'Initiative de logement rapide sera consacré à des projets de logement axés sur les femmes, avec des logements construits dans les 12 mois suivant la date à laquelle le financement est accordé aux demandeurs du programme.

Dans l'ensemble, ce nouveau financement permettra d'ajouter au moins 5 300 nouveaux logements abordables à l'offre de logements au Canada , en plus des 4 700 logements déjà financés dans l'Énoncé économique de l'automne 2020 grâce à son investissement de 1 milliard de dollars.

, en plus des 4 700 logements déjà financés dans l'Énoncé économique de l'automne 2020 grâce à son investissement de 1 milliard de dollars. L'EPCR adopte une approche fondée sur les droits de la personne en matière de logement, en offrant des services aux personnes qui sont sans abri ou vulnérables à l'itinérance et à d'autres personnes parmi les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants qui fuient la violence familiale, les aînés, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, la communauté LGBTQ2+, les groupes racialisés, les Canadiens noirs et les nouveaux immigrants ou réfugiés.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera à un plus grand nombre de Canadiens un chez-soi, ce qui comprend plus de 13 milliards de dollars engagés dans l'Énoncé économique de l'automne 2020.

