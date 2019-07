Le Canada appuie les infrastructures vertes en Ontario

NIAGARA FALLS, ON, le 10 juill. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que les investissements stratégiques dans les infrastructures vertes jouent un rôle clé dans le soutien des collectivités dynamiques, tout en créant de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Vance Badawey, député de Niagara-Centre et Chris Bittle, député de St. Catharines ont réitéré l'engagement du gouvernement du Canada envers les infrastructures vertes en Ontario.

Les investissements dans les infrastructures vertes sont essentiels pour bâtir des collectivités saines, protéger nos ressources naturelles et lutter contre les effets du changement climatique. Qu'il s'agisse d'améliorer nos réseaux d'aqueduc et d'égout, de protéger nos cours d'eau locaux ou d'utiliser des technologies novatrices pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les projets d'infrastructure verte aident à bâtir des collectivités durables partout au pays. En mars 2018, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont conclu une entente en vertu de laquelle le gouvernement fédéral investira plus de 2,2 milliards de dollars sur dix ans dans des projets d'infrastructure verte partout dans la province.

De nombreuses municipalités, y compris la région de Niagara, se tournent vers l'avenir et prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les résidents puissent continuer à profiter d'une eau potable propre et fiable. Cela comprend une nouvelle installation de traitement de l'eau à South Niagara Falls, que l'administration régionale planifie depuis longtemps et qui fournira des services essentiels et libérera le potentiel économique de cette collectivité en pleine croissance.

Le gouvernement du Canada veut que les municipalités de tout le Canada et de l'Ontario prospèrent, de sorte que nous continuerons de travailler avec tous les ordres de gouvernement pour obtenir de meilleures conditions et une croissance économique qui profitent à chaque région.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures vertes sont essentiels pour bâtir des collectivités fortes et assurer à nos enfants et petits-enfants un avenir sain et durable. Niagara Falls, toute la région et tous les coins de la province de l'Ontario ont des investissements cruciaux à faire dans l'eau potable, les eaux usées et la protection contre les inondations, tous des projets qui peuvent être financés grâce au volet des Infrastructures vertes. Il est temps de travailler avec tous les ordres de gouvernement pour faire avancer ces projets dans l'intérêt des gens de l'Ontario, dans l'ensemble de la province. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires municipaux partout au pays pour appuyer des projets d'infrastructure. Ces investissements aident les collectivités, notamment Port Colborne, Welland, Thorold et St. Catharines, à demeurer dynamiques et viables maintenant et pour les années à venir. En jouant un rôle de chef de file et en investissant dans ces projets, le gouvernement fédéral s'engage à réduire le fardeau des contribuables locaux qui paient des taxes foncières et à trouver des solutions à long terme aux problèmes quotidiens auxquels nos villes et villages sont confrontés en matière d'infrastructure. »

Vance Badawey, député, Niagara-Centre

« Le plan d'infrastructure Investir dans le Canada réduira les déficits en matière d'infrastructures municipales au Canada et permettra aux Canadiens de continuer d'avoir accès à de l'eau potable sûre, à des services de transport en commun fiables et à des infrastructures de loisirs communautaires. »

Chris Bittle, député, St. Catharines

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets liés aux infrastructures vertes, dont 5 milliards peuvent être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Liens connexes

