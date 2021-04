REGINA, SK, le 12 avril 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada cherche à rétablir les relations de nation à nation, entre la Couronne et les Inuits et de gouvernement à gouvernement avec les peuples autochtones en les aidant à faire valoir leur droit à l'autodétermination. Le Programme de reconstruction des nations constitue un des éléments essentiels de ce processus.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, représentant spécial pour les Prairies, a annoncé au nom de l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, que le Canada a versé 2,4 millions de dollars au cours du présent exercice à sept groupes autochtones de la Saskatchewan dans le cadre du Programme de reconstruction des nations. Parmi ces sept groupes, la Première Nation de Cowessess a reçu, pour la première fois cette année, un financement de 136 840 $ pour lui permettre d'effectuer des recherches et de mener des consultations auprès de la communauté afin d'élaborer ses propres lois respectueuses de la culture.

Dans le budget de 2018, le gouvernement a investi 100 millions de dollars sur cinq ans pour faciliter les efforts des groupes autochtones en vue de la reconstruction de leurs nations. Ce programme constitue une étape importante pour aider les groupes autochtones à rebâtir leurs structures de gouvernance et à progresser sur la voie de l'autodétermination.

Ces trois dernières années, depuis l'annonce du budget de 2018, des communautés et des groupes autochtones de la Saskatchewan ont reçu 4,3 millions de dollars en financement dans le cadre du Programme de reconstruction des nations.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les Autochtones en Saskatchewan pour faire progresser la réconciliation et il continuera de collaborer avec les communautés afin qu'elles exercent leur droit à l'autodétermination.

Citations

« La Première Nation de Cowessess participe à un effort dynamique et créatif visant à récupérer et à élaborer des outils de gouvernance et à concevoir des stratégies adaptées à sa constitution, à sa culture et à sa situation. Nous faisons valoir notre droit de nous gouverner nous-mêmes et de le faire à notre propre façon. Grâce au financement du Programme de reconstruction des nations, la Première Nation de Cowessess peut rebâtir sa structure de gouvernance et devenir un partenaire de traité plus solide. Ainsi, les générations d'aujourd'hui et de demain pourront se concentrer davantage sur la croissance à l'intérieur de la Saskatchewan et dans l'ensemble du Canada tout en demeurant de fiers citoyens de la Première Nation de Cowessess. »

M. Cadmus Delorme

Chef de la Première Nation de Cowessess

« Des nations autochtones fortes et autonomes, qui ont la capacité de gouverner efficacement et de faire valoir leur droit à l'autodétermination, sont essentielles pour améliorer le bien-être et la prospérité économique des communautés autochtones. Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir des groupes autochtones de la Saskatchewan par l'intermédiaire du Programme de reconstruction des nations, alors qu'ils tracent leur propre voie vers la revitalisation et la reconstruction de leurs nations. »

L'honorable Jim Carr, C.P., député

Représentant spécial pour les Prairies

Faits en bref

La Commission royale sur les peuples autochtones (1996) a recommandé que les groupes autochtones commencent à se reconstruire en tant que nations.

Soutenir les groupes autochtones dans leur reconstruction est également un objectif énoncé dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Le Programme de reconstruction des nations prévoit un financement de 100 millions de dollars pendant une période de cinq ans, à compter de 2018-2019, pour aider les groupes autochtones d'une même nation à unir leurs forces dans le but de renforcer les capacités de leur nation.

Les sept groupes autochtones de la Saskatchewan qui recevront du financement dans le cadre du Programme de reconstruction des nations en 2020-2021 sont les suivants : l'Autorité du traité de la Nation des Anishinabek, les Battlefords Agency Tribal Chiefs Inc., la Première Nation de Cowessess, le Conseil tribal de Meadow Lake , le Grand conseil de Prince Albert , la Nation crie de Red Earth et les Nations du Traité no 10.

Liens connexes

Programme de reconstruction des nations

Lignes directrices du Programme de reconstruction des nations

Contributions pour appuyer le Programme de reconstruction des nations

Restez branché

Participez à la conversation sur les peuples autochtones au Canada :

