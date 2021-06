PEEL, ON, le 25 juin 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. La crise suscitée par la pandémie de COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise économique des régions du Canada, y compris dans la région de Peel.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), accompagné de l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports et député de Mississauga--Centre, Sven Spengemann, député de Mississauga--Lakeshore, Nando Iannicca, président du conseil de la région de Peel, Annette Groves, conseillère de la Ville de Caledon, et Cathy Haugrud, présidente d'Armagh, ont annoncé les détails d'un investissement d'environ 32,75 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) pour la construction d'environ 77 logements abordables dans la région de Peel.

Dans le cadre du volet des projets de l'ICRL, le gouvernement du Canada investit 2,3 millions de dollars dans le projet d'agrandissement de l'Armagh Housing à Mississauga. Ce projet fournira 10 nouveaux logements de transition pour les femmes et leurs enfants qui fuient la violence familiale.

De plus, dans le cadre du volet desgrandes villes de l'ICRL, le gouvernement du Canada investira 30,3 millions de dollars pour aider à construire 67 logements abordables à Brampton pour les personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y retrouver.

Administrée par la SCHL dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), l'ICRL fournit des contributions en capital pour la création de nouveaux logements abordables permanents. Ces contributions couvrent les coûts associés à la construction d'ensembles de logements locatifs modulaires, à la conversion d'immeubles non résidentiels en ensembles de logements abordables et à la remise en état de bâtiments délabrés ou abandonnés pour en faire des ensembles de logements abordables. Les fonds investis dans le cadre de l'ICRL devraient soutenir des milliers d'emplois liés au secteur de la construction partout au Canada.

Citations :

« Notre gouvernement prend des mesures, dès maintenant, pour veiller à ce que chaque Canadien ait un chez-soi sûr et abordable. Nos investissements contribueront grandement à soutenir efficacement ceux qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement de nouveaux logements abordables aux Canadiens vulnérables de la région de Peel, tout en éliminant les obstacles particuliers auxquels font face les collectivités à risque, y compris les aînés et les Canadiens racialisés. L'Initiative pour la création rapide de logements a connu un énorme succès. C'est pourquoi, dans le budget de 2021, nous augmenterons le financement total de notre programme à 2,5 milliards de dollars afin de construire rapidement des logements abordables dont on a grand besoin partout au Canada. Voici la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Nous travaillons fort pour que chaque Canadien ait un chez-soi sûr et abordable. Construire des logements rapides dans les grands centres urbains comme la région de Peel et répondre aux besoins et aux défis particuliers des municipalités dans le secteur du logement constituent une mesure cruciale et nécessaire que notre gouvernement a prise pour mettre fin à l'itinérance chronique. Notre collectivité et la région de Peel ont désespérément besoin de ces logements. » - L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports et député de Mississauga-Centre

« Notre gouvernement travaille fort pour s'assurer que des logements soient disponibles, sécuritaires et abordables pour tous. Les investissements avec nos partenaires municipaux et provinciaux dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements sont essentiels dans les collectivités de la région de Peel, car ils permettent de créer rapidement de nouveaux logements abordables et sécuritaires pour les personnes vulnérables, y compris les femmes et les enfants qui fuient la violence familiale et pour ceux qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y retrouver. » - Sven Spengemann, député de Mississauga--Lakeshore

« Au nom du Conseil régional de Peel, je tiens à remercier le gouvernement du Canada de son investissement dans le logement abordable qui nous aidera à atteindre nos objectifs à long terme. Grâce aux fonds de l'Initiative pour la création rapide de logements, Peel pourra offrir du soutien aux résidents dans le besoin. Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui le projet d'agrandissement de l'Armagh Housing. Cet agrandissement accroîtra grandement la capacité d'Armagh, en lui offrant un endroit sécuritaire et des services de soutien essentiels pour un plus grand nombre de femmes et d'enfants qui fuient la violence familiale. En s'associant à tous les ordres de gouvernement, Peel est en mesure de remplir sa mission qui consiste à ce que chaque résident puisse obtenir et conserver un logement abordable. » - Nando Iannicca, président du conseil de la région de Peel

« Je tiens à remercier le gouvernement du Canada d'investir dans le logement abordable à Peel. Le financement dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements de la SCHL appuiera le projet d'agrandissement d'Armagh. Situé à Mississauga, Armagh est le seul endroit qui offre des logements de transition de la région pour les femmes et les enfants qui fuient la violence familiale. Malheureusement, la demande de services comme ceux offerts parArmagh n'a fait qu'augmenter pendant la pandémie de COVID-19, car on a signalé qu'un plus grand nombre de femmes sont victimes de violence familiale et qu'elles ont moins d'options pour trouver la sécurité. Le financement dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, ainsi que le financement fourni par la région de Peel, permettront à Armagh de doubler son nombre de lits et et l'espace dédiée aux services offerts sur place au cours de la prochaine année afin d'être un endroit sécuritaire où vivre pour un plus grand nombre de femmes et d'enfants victimes de violence familiale. Armagh joue un rôle essentiel dans notre collectivité et nous sommes reconnaissants que nos partenaires gouvernementaux en reconnaissent les répercussions. » - Conseillère Annette Groves, présidente, Comité stratégique sur le logement et les sans-abri, Ville de Caledon

« Chaque femme a le droit de vivre sans craindre la violence et d'avoir des chances égales de développer son plein potentiel pour une vie de vie épanouie et riche. La pandémie n'a fait qu'aggraver les difficultés auxquelles sont confrontées de nombreuses personnes et familles dans la région de Peel et partout au pays. Elle nous a montré que nous devons intervenir rapidement pour soutenir les membres vulnérables de notre collectivité. Armagh tient à remercier le gouvernement du Canada et la région de Peel d'avoir annoncé cet investissement à un moment critique pour appuyer l'expansion d'Armagh. Leur investissement nous permettra de plus que doubler notre capacité, passant de 9 à 19 logements. Ceci est une année charnière - notre 30e anniversaire - et cette expansion aidera Armagh à continuer de répondre aux besoins des personnes et des familles qui fuient la violence. » - Jannies Le, directeur exécutif, Armagh

Faits en bref :

L'ICRL est un programme de 1 milliard de dollars pour répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables.





Le budget de 2021 prévoit un investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars dans l'ICRL en 2021-2022 afin de répondre aux besoins urgents de logement des personnes vulnérables au Canada en leur fournissant un logement abordable adéquat. L'enveloppe totale de l'ICRL s'élève désormais à 2,5 milliards de dollars





Dans le volet des projets de l'ICRL, 500 millions de dollars étaient disponibles dans le cadre d'un processus de demande qui a pris fin le 31 décembre 2020. Le financement était offert aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux gouvernements et organisations autochtones ainsi qu'aux organismes sans but lucratif.





Le volet des grandes villes de l'ICRL a fourni 500 millions de dollars en soutien immédiat à 15 municipalités prédéterminées qui ont été identifiées en consultation avec la Fédération canadienne des municipalités parce qu'elles possédaient les niveaux les plus élevés de locataires ayant de graves besoins en matière de logement et de personnes en situation d'itinérance.





Avec un total de plus de 4 700 logements à l'échelle du pays, l'ICRL a dépassé sa cible initiale qui était de construire 3 000 logements abordables permanents grâce au soutien des administrations provinciales, territoriales et municipales et des gouvernements autochtones.





Dans l'ensemble, le nouveau financement prévu dans le budget de 2021 pour l'ICRL permettra d'ajouter au moins 4 500 nouveaux logements abordables à l'offre de logements au Canada , en plus des 4 700 logements déjà financés.





L'ICRL a suscité beaucoup d'intérêt de la part des groupes autochtones, de sorte que près de 40 % de tous les logements créés dans le cadre du programme sont destinés aux Autochtones.





L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aidera des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, ainsi que des personnes et des populations vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les communautés racisées, les personnes noires du Canada , ainsi que les personnes récemment immigrées ou accueillies comme réfugiées.





La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

