EDMONTON, AB, le 4 juin 2022 /CNW/ - Des travaux sont en cours pour réparer et rénover 420 logements locatifs pour personnes âgées à Edmonton.

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a annoncé un financement de 12,3 millions de dollars, à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la résidence Matheson. Ce financement permettra d'offrir un chez-soi sûr aux personnes âgées. Ces logements sont conçus pour être accessibles et permettront aux personnes âgées de vivre de façon autonome et de vieillir chez elles.

Les responsables de la résidence pour personnes âgées Matheson, située au 11445-135 Street NW, pourront faire réparer les balcons, installer un nouveau système d'alarme incendie et remplacer la plomberie.

Cet investissement a été rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) du gouvernement du Canada.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. L'annonce de financement d'aujourd'hui permettra d'améliorer et de renouveler 420 logements pour personnes âgées à Edmonton, ce qui permettra aux résidents et résidentes de vivre confortablement dans des logements qui demeureront sûrs et accessibles pour les décennies à venir. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour nous assurer que les personnes âgées de partout au Canada ont les logements dont elles ont besoin et qu'elles méritent. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'itinérance est une réalité pour un trop grand nombre de personnes à Edmonton et nous nous travaillons pour que chaque membre de notre collectivité ait un chez-soi sûr et abordable. En ce 50e anniversaire de la résidence Matheson, nous pouvons souligner l'excellent travail de fournisseurs de logements comme Matheson et le bien qu'ils font pour garder nos collectivités saines et stimulantes pour les personnes âgées. » - L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Les personnes âgées ont déjà beaucoup de raisons de s'inquiéter, qu'il s'agisse de payer leurs factures, d'obtenir leurs médicaments ou de rester en sécurité pendant la pandémie. La dernière chose dont elles ont besoin, c'est de ne pas se sentir en sécurité chez elles. L'annonce d'aujourd'hui est un exemple de la façon dont notre gouvernement a investi dans tout le continuum du logement pour soutenir les personnes qui ont le plus besoin d'un chez-soi. Toutes les personnes âgées doivent pouvoir vieillir chez elles dans la dignité. » - L'honorable Kamal Khera, ministre des Aînés

« Matheson Seniors Housing offre des logements abordables aux personnes âgées depuis 50 ans. Grâce à l'investissement du Fonds de co-investissement de la Stratégie nationale sur le logement, nous prévoyons offrir ces logements aux personnes qui en ont besoin pendant encore 50 ans. » - Rob Appleyard, directeur général, Matheson Seniors Housing Corp

Faits en bref :

Le FNCIL est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements abordables venant en aide aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les jeunes adultes, les nouveaux arrivants et les personnes en situation d'itinérance.

Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars sur 10 ans, le FNCIL prévoit :

Créer 60 000 logements et réparer ou renouveler 240 000 logements abordables et communautaires existants;



Créer ou réparer au moins 4 000 places d'hébergement;



Créer au moins 7 000 nouveaux logements abordables pour personnes âgées;



Créer au moins 2 400 nouveaux logements abordables pour personnes ayant une déficience développementale.

Le budget de 2022 propose d'avancer 2,9 milliards de dollars en financement, selon la comptabilité de la caisse, dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Pour en savoir plus :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr.

Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

