VANCOUVER, BC, le 19 janv. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à bannir les plastiques à usage unique et encourage les innovateurs à élaborer de nouvelles solutions. Nous avons à cœur de créer des emplois et de favoriser l'innovation en investissant dans des solutions climatiques.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un million de dollars à NEXE Innovations (anciennement GCUP Technology Corporation) dans le cadre de la deuxième phase du Défi sur le plastique qui a pour but d'aider les petites entreprises à réduire la pollution en transformant les résidus forestiers en matières plastiques durables pour usage domestique.

Grâce à ce financement, l'entreprise NEXE Innovations pourra concentrer ses efforts sur la deuxième phase de son projet, qui permettra :

d'appliquer le procédé de fabrication de ses capsules (compatibles avec Nespresso) à plus grande échelle;

d'améliorer la compatibilité des bioplastiques provenant de la biomasse ligneuse en vue des premières étapes de la commercialisation.

Dans le cadre de la phase 1, NEXE a mis au point une capsule à café à usage unique compostable faite entièrement de bioplastiques issus de fibres de bois.

Ressources naturelles Canada a collaboré avec Agriculture et Agroalimentaire Canada pour lancer ce défi dans le cadre du Défi des plastiques domestiques du programme fédéral Solutions innovatrices Canada (SIC). SIC est un programme doté d'un budget de 100 millions de dollars pour aider les entrepreneurs et les petites entreprises à trouver des solutions novatrices viables à des défis environnementaux complexes. Le gouvernement du Canada pourrait ensuite être le premier client de ces petites entreprises, ce qui les aiderait à commercialiser leur innovation, à prendre de l'expansion et à créer de bons emplois pour les Canadiens.

L'innovation propre est un atout pour notre économie, nos collectivités et notre bien-être. Les investissements dans les bioplastiques ouvrent un éventail de nouvelles possibilités dans le secteur forestier tout en contribuant à lutter contre la pollution à l'échelle mondiale et en permettant d'adopter un mode de vie durable pour l'avenir.

« Un bon café sans déchets plastiques : voilà l'un des nombreux moyens que prend le secteur forestier pour bâtir un avenir plus vert et plus sain. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les secteurs canadiens de l'agriculture et de la foresterie sont de véritables chefs de file du développement durable et ne cessent de trouver des façons innovantes de protéger l'environnement. Grâce à ce défi, notre gouvernement favorise l'innovation en soutenant la mise au point de solutions biologiques durables au problème des déchets plastiques. Les annonces d'aujourd'hui montrent le rôle que peuvent jouer ces importants secteurs dans l'avancement de la bioéconomie canadienne et de la transition vers une économie propre, sobre en carbone. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Notre gouvernement est déterminé à appuyer les entrepreneurs et les petites entreprises. Il devient de plus en plus important d'investir dans des solutions durables et avantageuses tant pour notre économie que pour l'environnement. Notre gouvernement investit donc dans les projets innovateurs et durables de petites entreprises comme NEXE dans l'objectif de propulser la croissance économique, de consolider le leadership technologique du pays et de soutenir la contribution du Canada à la lutte contre le réchauffement climatique. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Nous remercions sincèrement le gouvernement du Canada pour son soutien, témoignage de sa volonté de faire germer ici même des solutions novatrices à certains des problèmes les plus complexes de la planète. Chez NEXE, nous avons mis au point et testé des matériaux durables à base de plantes qui sont plus écologiques, et ce, tout en gardant en tête les besoins des consommateurs. Nous sommes d'ailleurs impatients de les mettre sur le marché avec le soutien de Solutions innovatrices Canada. »

Zachary Hudson, Ph. D.

Conseiller scientifique en chef, NEXE Innovations

