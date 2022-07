HALIFAX, NS, le 29 juill. 2022 /CNW/ - Les communautés noires et les organismes dirigés par des personnes noires partout au Canada auront maintenant le soutien dont ils ont besoin pour améliorer les conditions de logement des communautés noires.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement, ont annoncé un investissement fédéral et provincial conjoint de 650 000 $ pour soutenir l'établissement du Centre de ressources techniques en habitation pour la communauté noire, en partenariat avec le Centre de transformation du logement communautaire.

Le gouvernement du Canada versera 500 000 $ dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement et la Nouvelle-Écosse versera 150 000 $ pour soutenir le projet.

Ce centre de ressources national est lancé par le Centre de transformation du logement communautaire de la Nouvelle-Écosse et soutiendra les organisations dirigées par des personnes noires à travers le Canada afin de créer de meilleurs résultats en matière de logement pour la communauté noire.

Ce nouveau centre de ressources dirigé par des personnes noires visera à renforcer les capacités en matière de planification, d'aménagement et de gestion de projets. Il aidera les organismes communautaires dirigés par des personnes noires partout au Canada à accéder aux programmes de logement gouvernementaux et à d'autres possibilités d'investissement en leur offrant du soutien, des conseils et une expertise.

Citations :

« Les communautés noires du Canada nous ont dit haut et fort qu'il faut accroître le soutien dans le secteur du logement. C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir la création du Centre de ressources techniques en habitation pour la communauté noire. Nous faisons cet investissement unique pour soutenir le Fonds national de co-investissement pour le logement pour les projets d'ensembles résidentiels dirigés par des personnes noires et les ensembles résidentiels destinés aux personnes noires du Canada. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Faire croître le secteur sans but lucratif et coopératif est essentiel pour augmenter les options de logement abordable, ce qui signifie que les groupes ont besoin des outils et de l'expertise nécessaires pour superviser les nouveaux aménagements et gérer efficacement les activités courantes. Nous sommes déterminés à collaborer avec la communauté noire et à l'appuyer afin d'améliorer la disponibilité de logements sûrs et abordables pour les personnes d'origine africaine dans les collectivités de la province. » - L'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement

« L'équipe a hâte de partager son expertise avec les organismes dirigés par des personnes noires et qui sont dévoués aux membres de cette communauté qui souhaitent établir des ressources qui leur permettront d'offrir des logements communautaires qui répondent aux besoins et aux intérêts des ménages noirs. » - Stéphan Corriveau, directeur général, Centre de transformation du logement communautaire

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Le montant de 50 millions de dollars réservé pour les ménages noirs dans le Fonds national de co-investissement pour le logement vise à encourager un plus grand nombre de demandes pour des projets d'ensembles résidentiels dirigés par des personnes noires et des ensembles destinés aux ménages noirs dans le cadre de ce programme.

En tant que composante de la SNL, le Centre de transformation du logement communautaire (CTLC) favorise une plus grande indépendance, une stabilité financière et un meilleur rendement du parc de logements abordables en renforçant la capacité du secteur du logement communautaire.

Le Centre de ressources techniques en habitation pour la communauté noire fournira des services et des conseils d'expert aux communautés noires et aux organismes souhaitant créer des propositions d'analyse de rentabilisation de première qualité respectant les critères d'admissibilité pour accéder au financement de la SNL et aux volets de financement provinciaux et municipaux.

Le partenariat avec le CTLC permettra à cette nouvelle organisation d'établir rapidement une présence et des liens au sein du réseau national du logement communautaire et d'accéder aux ressources et à l'expertise développées par le CTLC.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Daniele Medlej, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Chrissy Matheson, Province de la Nouvelle-Écosse, 902-471-2444, [email protected]