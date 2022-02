Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, l'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre, Melanie Mark, députée provinciale de Vancouver-Mount Pleasant, Garth Frizzell, ancien président de la Fédération canadienne des municipalités, et William Azaroff, Brightside Community Homes Foundation, ont annoncé un investissement fédéral de 44,5 millions de dollars pour réaménager deux immeubles afin de créer 157 logements principalement destinés aux personnes âgées et aux personnes handicapées à revenu faible ou moyen.

BC Housing a aussi fourni 2,6 millions de dollars en financement préalable à l'aménagement pour l'ensemble - une somme qui a été entièrement remboursée. La Fédération canadienne des municipalités investit 10 millions de dollars dans cet ensemble.

Situés au 1425 et au 1451, East 12th Avenue, les deux nouveaux immeubles certifiés maison passive seront exploités par la Brightside Community Homes Foundation. L'ensemble sera construit expressément pour faciliter la capacité des personnes âgées à vieillir chez elles. Il répondra aux besoins des résidents et résidentes en matière d'accessibilité en destinant 20 % des logements aux personnes à mobilité réduite. Il sera également doté d'aires communes accessibles et de commodités conçues pour faciliter et améliorer les interactions communautaires. De plus, Brightside offrira des services de soutien à temps partiel et une programmation communautaire.

L'ensemble devrait être terminé d'ici le printemps 2024.

Cet investissement du gouvernement du Canada est rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) et à l'initiative Logement abordable durable exécutée dans le cadre du Fonds municipal vert qui est administrée par la Fédération canadienne des municipalités.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement investit dans le logement abordable ici même, à Vancouver, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, un plus grand nombre de personnes âgées et de personnes handicapées de Vancouver auront maintenant accès à des logements abordables. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Lorsque les familles à faible revenu, les personnes handicapées et les personnes âgées bénéficient d'un logement sûr et accessible, nos collectivités entières s'en portent mieux. Je suis très heureuse pour tous ceux et celles qui feront bientôt du 1425 et du 1451 East 12th Avenue leur chez-soi, et je sais que ces logements nous rapprocheront encore davantage d'un Canada plus inclusif et sans obstacles. » - L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« Des logements sûrs et abordables sont essentiels à la santé et à la prospérité des collectivités. L'annonce d'aujourd'hui représente un grand pas en avant grâce au gouvernement du Canada et à ses partenaires qui s'efforcent d'accroître le nombre de logements abordables en investissant dans des ensembles comme ceux de Brightside pour s'assurer que les personnes âgées et les personnes handicapées de Vancouver ne sont pas laissées pour compte. »

- L'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre

« Ces nouveaux logements feront toute la différence pour les personnes âgées et les personnes handicapées vivant au cœur de Vancouver-Mount Pleasant. Ce projet montre également qu'il est possible de réaliser des changements significatifs, comme l'augmentation du nombre de logements abordables pour les gens de nos collectivités, lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble. » - Melanie Mark, députée provinciale de Vancouver-Mount Pleasant

« Le Fonds municipal vert de la FCM aide les municipalités et leurs partenaires à adopter des solutions favorables au climat plus rapidement. Les investissements annoncés aujourd'hui aideront la Brightside Community Homes Foundation à offrir des logements éconergétiques et abordables aux personnes âgées de Vancouver. Notre expertise de première ligne nous permet d'obtenir des résultats là où la population canadienne en a le plus besoin. Nous obtenons des résultats avec nos partenaires - en aidant les villes et les collectivités à relever les défis associés au logement abordable et à bâtir un pays plus vert et plus durable. Ensemble, nous avançons vers les cibles net zéro. » - Garth Frizzell, ancien président de la Fédération canadienne des municipalités

« Nous sommes fiers de travailler avec la SCHL et la FCM à ce réaménagement de 157 nouveaux logements locatifs sûrs et abordables pour les aînés et les personnes handicapées. Il s'agit d'un projet important pour Brightside, car les nouveaux immeubles répondront aux besoins des résidentes et des résidents actuels et futurs, ce qui permettra aux aînés de demeurer dans leur collectivité et de vieillir chez eux. La certification de maison passive signifie une réduction de l'empreinte carbone et des économies d'énergie accrues pour les résidentes et les résidents. Grâce à ce financement, nous sommes heureux de commencer les travaux de construction et nous avons hâte d'accueillir les résidentes et les résidents dans leur nouveau chez-soi et de voir la collectivité grandir. » - William Azaroff, chef de la direction, Brightside Community Homes Foundation

La Ville de Vancouver , Translink et le Grand Vancouver ont accordé à l'ensemble une exonération des frais d'aménagement.

, Translink et le Grand Vancouver ont accordé à l'ensemble une exonération des frais d'aménagement. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le Budget 2021 fournit 2,5 milliards de dollars additionnels en nouveau financement sur sept ans et réaffecte 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Le Budget 2021 affecte, en 2021- 2022 et en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera aussi affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera aussi affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe. La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. En août 2021, la SNL avait permis de construire plus de 68 700 logements, de réparer et de renouveler plus de 90 400 logements et de réduire ou d'éliminer les besoins en matière de logement de 320 000 ménages.

La Brightside Community Homes Foundation est un organisme privé sans but lucratif qui a vu le jour en 1952. Elle a pour mission d'offrir des logements abordables aux personnes qui, autrement, devraient faire face aux exigences du marché de l'habitation et de bâtir un avenir où les gens de tous les niveaux de revenu auront un chez-soi au sein d'une collectivité dynamique et saine. Brightside possède et gère actuellement 26 immeubles offrant 940 logements à des personnes âgées, à des familles et à des personnes handicapées de partout à Vancouver et est l'une des plus grandes sociétés d'habitation de la Colombie-Britannique. Vous trouverez plus d'information sur la Brightside Community Homes Foundation au lien suivant : https://brightsidehomes.ca/

