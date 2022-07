Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports et député fédéral de Mississauga-Centre, Shafqat Ali, député fédéral de Brampton-Centre, Nando Iannicca, président du Conseil régional de Peel, et Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga, étaient réunis pour annoncer un investissement fédéral d'environ 53,3 millions de dollars pour la création de 113 logements abordables dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

Grâce à l'ICRL, trois ensembles d'habitation offriront un logement sûr à des personnes de la région de Peel dont la situation résidentielle est incertaine, qui sont en situation d'itinérance ou à risque de le devenir ou qui vivent dans des maisons d'hébergement temporaires.

Situé au 5, chemin Rutherford, à Brampton, le premier ensemble résidentiel sera créé grâce à la conversion d'un ancien hôtel. Il comptera 67 logements abordables destinés aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, dont 17 logements de transition pour les jeunes de 16 à 24 ans.

Le deuxième ensemble d'habitation, situé au 25, rue Thomas, à Mississauga, offrira 40 logements abordables avec services de soutien aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, aux membres de groupes racisés, aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, ainsi qu'aux femmes seules et à leurs enfants.

Le troisième ensemble d'habitation sera situé au 3023, chemin Parkerhill, à Mississauga. Cet immeuble modulaire de six logements permettra d'offrir un soutien essentiel aux personnes âgées vulnérables de la région.

Les nouvelles sommes investies dans l'ICRL créeront des milliers de bons emplois dans les secteurs de l'habitation et de la construction, feront prospérer la classe moyenne et renforceront les collectivités, tout en nous rapprochant de notre objectif d'éliminer l'itinérance chronique au Canada.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement continuera de faire des investissements substantiels pour répondre aux besoins les plus pressants en fournissant rapidement des logements abordables aux personnes et aux familles qui en ont besoin dans la région de Peel. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement dans le cadre de notre Initiative pour la création rapide de logements améliorera la qualité de vie des personnes qui habiteront dans ces trois ensembles résidentiels et fera de la région de Peel un meilleur endroit où vivre. Cet investissement aidera les personnes qui en ont le plus besoin à s'épanouir dans leur collectivité. » - Shafqat Ali, député fédéral de Brampton-Centre

« Au moyen de l'Initiative pour la création rapide de logements, notre gouvernement investit dans le logement abordable ici même, dans la région de Peel, et partout au Canada, pour contribuer à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, les membres de notre collectivité qui gagnent un faible revenu auront accès à des logements abordables. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports et député fédéral de Mississauga-Centre

« Au nom du Conseil régional de Peel, je tiens à remercier le gouvernement du Canada de continuer à soutenir le logement abordable dans notre région. L'Initiative pour la création rapide de logements est un investissement extraordinaire pour notre population. Grâce à elle, un plus grand nombre de personnes vulnérables et marginalisées ont accès à un logement sûr et abordable et aux services de soutien globaux qui leur permettront de réussir. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas résoudre la crise du logement à nous seuls, mais avec nos partenaires du gouvernement fédéral, nous pouvons faire un réel changement dans la vie des habitants et habitantes de la région de Peel. » - Nando Iannicca, président du Conseil régional de Peel

« Au nom de la Ville de Mississauga, je tiens à exprimer ma gratitude au gouvernement fédéral pour son partenariat, qui a permis de créer des ensembles de logements sûrs et abordables avec services de soutien. L'accès au logement est une préoccupation pressante pour notre population. Il est essentiel que tous les ordres de gouvernement continuent de travailler en étroite collaboration pour élaborer des solutions. Les projets de l'Initiative pour la création rapide de logements annoncés aujourd'hui permettront de créer des logements abordables pour les membres les plus vulnérables de la collectivité de Mississauga, y compris 40 logements abordables et 6 logements conçus pour offrir un soutien essentiel aux personnes âgées. Des investissements comme celui-ci représentent une étape importante dans le renforcement des collectivités et la reprise par suite de la pandémie. » - Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga

L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est un programme de 2,5 milliards de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Elle vise à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables.

, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres des communautés LGBTQ2S+, les personnes racisées et noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées. Les logements doivent être construits dans les 12 mois suivant l'octroi du financement aux demandeurs du programme (à quelques exceptions près). Les logements dans les collectivités nordiques et éloignées doivent être construits dans un délai de 18 mois.

Le budget de 2022 propose de fournir 1,5 milliard de dollars au cours des 2 prochaines années pour prolonger l'ICRL et créer 6 000 logements abordables supplémentaires partout au Canada . Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles résidentiels destinés aux femmes.

. Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles résidentiels destinés aux femmes. La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

