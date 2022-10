BARRIE, ON, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Ryan Turnbull, député fédéral de Whitby, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, aux côtés de Jeff Lehman, maire de Barrie, de Tim Kent, chef de la direction de Redwood Park Communities Inc. et du lieutenant-colonel Shawn Critch, commandant divisionnaire de l'Armée du Salut en Ontario, a annoncé un investissement de plus de 4,5 millions de dollars pour soutenir la construction d'un immeuble de 12 logements de transition à Barrie.

Le gouvernement du Canada verse un investissement fédéral de près de 1,4 million de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL). En plus, la Ville de Barrie offre une contribution d'un peu plus de 420 000 $, Redwood Park Communities Inc. fournit environ 2,1 millions de dollars, et le Conseil de direction de l'Armée du Salut en Ontario verse 500 000 $.

L'ensemble de logements de transition pour les familles de Redwood Park fournira des logements de transition pour les groupes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en situation de crise. L'immeuble sera pourvu d'espaces partagés qui favoriseront le sentiment d'appartenance, dont une cuisine communautaire, des lieux de rencontre et un espace privé pour des services de consultation et d'autres formes de soutien.

L'ensemble résidentiel devrait être achevé d'ici mai 2023.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement investit dans le logement abordable ici, à Barrie, et partout au pays. Les femmes et les enfants en situation de crise ont souvent d'immenses difficultés à accéder à des logements abordables et à des services de soutien essentiels. Le financement annoncé aujourd'hui contribuera à atténuer certaines de ces difficultés et leur donnera l'occasion de prendre un nouveau départ en accédant aux ressources dont ils ont besoin pour réussir. Voilà l'une des façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Notre gouvernement offre à la population canadienne des logements sûrs et abordables, et il s'efforce également de renforcer nos collectivités. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir investi dans l'ensemble de logements de transition pour les familles de Redwood Park. Grâce à ce nouvel investissement, les personnes les plus vulnérables pourront profiter d'un environnement sûr et stable, ce qui se traduira par de meilleurs résultats, une plus grande mobilisation communautaire et une plus grande cohésion. » - Ryan Turnbull, député fédéral de Whitby

« La crise du logement signifie que plus de gens ont besoin d'aide à Barrie. À l'annonce de ce projet, Barrie ne comptait aucun endroit où les familles en situation d'itinérance pouvaient rester ensemble. Ce projet de construction est une étape importante pour faire de Barrie une collectivité plus compatissante, qui aidera à soutenir les gens qui en ont le plus besoin. » - Jeff Lehman, maire de Barrie

« Nous sommes très heureux de voir cet immeuble devenir une réalité grâce à la générosité de notre collectivité et au soutien de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. C'est le type de collaboration nécessaire pour résoudre la crise du logement, qui rend vulnérables un si grand nombre de personnes dans notre voisinage. Ce sont les gens qui sont au cœur de cet ensemble résidentiel, comme c'est toujours le cas. Avoir un chez-soi sûr et abordable a une incidence positive et remplit d'espoir non seulement les gens qui vivront ici, mais aussi leur famille pour les générations à venir. » - Tim Kent, chef de la direction, Redwood Park Communities Inc.

L'Armée du Salut est très reconnaissante envers le gouvernement du Canada pour son investissement, par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), dans cet ensemble résidentiel qu'elle soutient avec Redwood Park Communities à Barrie. Notre principal objectif dans le cadre de cette initiative est de transformer la vie des personnes et des familles en leur offrant un logement qui leur permettra d'améliorer leur situation à long terme et de recevoir du soutien. Nous croyons que ce projet d'ensemble résidentiel est essentiel pour obtenir les résultats souhaités. - Lieutenant-colonel Shawn Critch, commandant divisionnaire, Armée du Salut en Ontario

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant une déficience développementale.

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

